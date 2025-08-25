Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».2 комментария
Радиостанции во Франции временно прерывали вещание
Во Франции радиостанции France Inter и Franceinfo прерывали работу из-за забастовки
Несколько французских радиостанций вынуждены были приостановить вещание из-за объявленной забастовки сотрудников.
Вещание нескольких французских радиостанций, в том числе France Inter, Ici и Franceinfo, было временно прервано из-за забастовки, связанной с реформами внутри медиакомпании Radio France, передает ТАСС.
На сайте радиостанции Ici объясняется: «В связи с тем, что профсоюзные организации, представляющие интересы Radio France, призвали к забастовке против редакционной политики и реформ, проводимых руководством в рамках сокращения расходов, мы не можем транслировать все наши обычные программы».
На Franceinfo также отметили, что не могут обеспечить полноценный эфир. Как сообщает агентство AFP, начиная с 7.00 (8.00 мск) на France Inter вместо привычных передач транслировалась музыкальная пауза, которая длилась 45 минут, после чего радиостанция вернулась к обычному вещанию. В забастовке приняли участие и другие станции, среди которых France Culture.
Причиной акции стали реформы, инициированные главой Radio France Сибиль Вэйль. Они предусматривают закрытие радио Mouv, изменения в редакции Ici и приостановку выхода ряда передач. Профсоюзы призвали к забастовке еще 11 июля, объявив ее бессрочной с 25 августа.
Ранее забастовку фо Франции объвлял спецназ из-за переработок. А также значительная часть работников высокоскоростных поездов страны останавливала работу, добиваясь увеличения премий и стабильного расписания.