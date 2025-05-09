Проводники скоростных поездов во Франции начали забастовку

Tекст: Ольга Иванова

Около 60% проводников скоростных поездов TGV во Франции приняли участие в забастовке 9 мая, передает РИА «Новости». По данным агентства Франс Пресс, работники требуют повышения премий и улучшения порядка составления рабочих графиков, которые, по их словам, часто меняются в последний момент.

В руководстве SNCF ожидают, что в субботу количество бастующих может увеличиться, но к воскресенью вернется к уровню пятницы. Несмотря на забастовку, руководство компании уверяет, что большинство рейсов будет осуществлено как запланировано.

Профсоюз Sud-Rail ранее призывал работников присоединиться к акциям протеста в период с 9 по 11 мая. В компании также отмечают, что возможны перебои в работе на фоне продолжающейся с 5 мая другой забастовки сотрудников, требующих повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Майские праздники традиционно считаются временем повышенного пассажиропотока во Франции, когда большое количество граждан отправляется в поездки по стране.

Ранее во Франции спецотряды полиции BRI начали забастовку, требуя повышения премий за постоянные переработки.