Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Проводники скоростных поездов во Франции начали забастовку
Значительная часть работников высокоскоростных поездов Франции остановила работу по требованию профсоюза, добиваясь увеличения премий и стабильного расписания.
Около 60% проводников скоростных поездов TGV во Франции приняли участие в забастовке 9 мая, передает РИА «Новости». По данным агентства Франс Пресс, работники требуют повышения премий и улучшения порядка составления рабочих графиков, которые, по их словам, часто меняются в последний момент.
В руководстве SNCF ожидают, что в субботу количество бастующих может увеличиться, но к воскресенью вернется к уровню пятницы. Несмотря на забастовку, руководство компании уверяет, что большинство рейсов будет осуществлено как запланировано.
Профсоюз Sud-Rail ранее призывал работников присоединиться к акциям протеста в период с 9 по 11 мая. В компании также отмечают, что возможны перебои в работе на фоне продолжающейся с 5 мая другой забастовки сотрудников, требующих повышения заработной платы и улучшения условий труда.
Майские праздники традиционно считаются временем повышенного пассажиропотока во Франции, когда большое количество граждан отправляется в поездки по стране.
Ранее во Франции спецотряды полиции BRI начали забастовку, требуя повышения премий за постоянные переработки.