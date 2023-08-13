  • Военный эксперт: Abrams и Apache не спасут поляков в случае реального конфликта
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    «Мясные штурмы» распугали иностранных наемников ВСУ
    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов
    Польский премьер Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в потоках мигрантов на границе
    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации
    Корабль ЧФ РФ открыл огонь для досмотра идущего в украинский порт сухогруза
    Польша решила закрыть Брестские ворота танками и вертолетами
    «Калашников» назвал сроки поставки в войска снайперских винтовок СВЧ
    На «Луне-25» впервые включили научные приборы
    Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Либерализм и нацизм сошлись в точке Украины

    Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.

    6 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Пересадка чиновников в свои сани сейчас реальнее, чем четверть века назад

    Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.

    16 комментариев
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    32 комментария
    Новости
    19:48Гладков: Атака беспилотника могла стать причиной взрыва в Белгороде

    По предварительным данным, причиной взрыва в Белгороде могла стать атака беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    19:30Военный эксперт: Abrams и Apache не спасут поляков в случае реального конфликта

    Варшава активно милитаризуется и намерена оказывать давление на Белоруссию и, как следствие, Россию. Однако в случае реального конфликта Abrams и Apache не спасут поляков, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Польше заявили о намерении укрепить восточный фланг страны при помощи американского вооружения.

    19:29Лада Дэнс сообщила об улучшении самочувствия после ДТП

    Актриса кино, певица и телеведущая Лада Дэнс рассказала об улучшении своего состоянии и оптимистичных прогнозах врачей.

    19:15Премьер Саксонии высказался против поставок ракет Taurus Украине

    Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью Spiegel высказался против поставки Украине крылатых ракет Taurus.

    18:58Штаб ВС Нигерии начал готовиться к возможной военной интервенции в Нигер

    Штаб ВС Нигерии поручил главам всех подчиненных ему структур собрать и прислать информацию о ресурсах, которые необходимы для проведения возможной военной операции в Нигере, передает издание Punch.

    18:48Эксперт раскритиковал опасения Туркмении из-за поставок газа в Китай Тройственным союзом

    Тройственный союз позволяет Казахстану и Узбекистану выполнять свою часть соглашения по прокачке газа в Китай. Туркмения же опасается, что Россия также станет использовать трубу для транзита в Поднебесную. Однако Москва в этом не заинтересована, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее МИД Туркмении выразил обеспокоенность планами России расширить газовый союз.

    18:47Раскольники ПЦУ заблокировали вход в храм Агапита в Киево-Печерской лавре

    Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) заблокировали верующим канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вход в храм Агапита Киево-Печерской лавры, сообщает Союз православных журналистов.

    18:24Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии

    На севере Молдавии вандалы осквернили памятник советским воинам, сообщил глава Поискового движения и Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.

    17:57Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

    Автомобильное движение через Крымский мост вновь открыто, сообщил канал оперативной обстановки на мосту.

    17:51В шести украинских областях объявили воздушную тревогу

    На Украине воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области России.

    17:49Умер актер Владимир Ширапов

    Российский актер и режиссер Владимир Ширапов ушел из жизни на 54 году жизни, сообщил депутат Государственной думы Вячеслав Дамдинцурунов.

    17:37Россиянка погибла при падении с высоты в Таиланде

    В таиландском курортном городе Паттайя в результате падения из окна седьмого этажа семиэтажного кондоминиума погибла 32-летняя россиянка, сообщили СМИ.

    17:23Польша решила закрыть Брестские ворота американскими вертолетами и танками

    Восточный фланг Польши планируют укрепить за счет американских танков и вертолетов, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак, передает агентство PAP.

    17:06Три жителя пострадали в результате обстрела села Волфино в Курской области

    Три мирных жителя села Волфино Глушковского района Курской области пострадали в результате обстрела со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт.

    16:57По Крымскому мосту временно запретили проезд автомобилей

    На Крымском мосту временно перекрыто движение автомобильного транспорта, сообщил канал оперативной обстановки на мосту.

    13 августа 2023, 19:30

    Военный эксперт: Abrams и Apache не спасут поляков в случае реального конфликта

    Военный эксперт: Abrams и Apache не спасут поляков в случае реального конфликта
    @ MARCIN BIELECKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Варшава активно милитаризуется и намерена оказывать давление на Белоруссию и, как следствие, Россию. Однако в случае реального конфликта Abrams и Apache не спасут поляков, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Польше заявили о намерении укрепить восточный фланг страны при помощи американского вооружения.

    «Польша претендует на роль ведущей страны в регионе и даже позволяют себе диктовать условия Германии. Поляки активно закупают технику в Южной Корее – гаубицы, истребители. Варшава также заказала танки Abrams у США, причем более новой модификации, чем планируются для Украины», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, Варшава увеличивает численность собственной армии, разместила на своей территории американских военных. Все это придает полякам уверенности в себе. И теперь они пытаются оказать серьезное давление на Белоруссию и, как следствие, Россию», – отмечает собеседник.

    «Судя по всему, поляки рассчитывают, что в случае провокации конфликта с Москвой или Минском, они смогут втянуть страны НАТО и Вашингтон. И таким образом реализовать свои территориальные амбиции, а также получить некие финансовые преференции», – полагает эксперт.

    «Стоит обратить внимание на то, какие именно вертолеты заказывают поляки у американцев. Apache предназначены для борьбы с бронетехникой. И Соединенные Штаты, скорее всего, согласятся на сделку. Ведь так они получат живые деньги, а не как в случае с Украиной», – обращает внимание собеседник.

    «Но будут ли эти поставки эффективны в случае реального конфликта? Сомневаюсь. Польше стоит помнить, что Россия в зоне СВО уже продемонстрировала свою подготовку. У нас есть достаточно эффективные способы борьбы с танками, в том числе за счет противотанковых ракет. Также мы располагаем средствами борьбы с авиацией. Apache не спасут поляков, если начнутся боевые действия», – резюмировал Кнутов.

    Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что восточный фланг Польши планируют укрепить за счет американских танков Abrams и вертолетов Apache. По его словам, так удастся сформировать заслон, который станет «непреодолимой преградой» и закроет Брестские ворота. 

    На данный момент Польша ожидает решения Конгресса США об утверждении запроса. Также на восточной границе в состав ВС должны войти южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50, а также системы HIMARS.

    Брестские ворота – участок около города Бреста на польско-белорусском приграничье, участок шириной 80 км между реками Нарев и Буг.

    Напомним, Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек. Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.

    11 августа 2023, 22:09
    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине

    Hill: Необъективная оценка сил ВСУ перед наступлением стала подарком для России

    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация США допустила серьезные просчеты при подготовке украинского контрнаступления, они могут сыграть на руку российскому руководству, пишут американские СМИ.

    Директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для The Hill пишет, что аналитическая база для контрнаступления Украины «была, по сути, сфальсифицирована с самого начала». Такая динамика в США и Европе, по оценке автора, является «бесценной» для России, передает РИА «Новости».

    Хумински считает, что просчеты администрации президента США Джо Байдена и провалы Киева обернутся расколом между союзниками, что в итоге станет успехом для России, поскольку Москва может использовать это в своих интересах.

    Обозреватель уверен, что Россия «была явно готова к контрнаступлению Украины».

    Ключевой аналитической ошибкой политиков и экспертов Хумински считает игнорирование того факта, что российские войска «учились и адаптировались».

    Контрнаступление ВСУ спустя два месяца не достигло успеха, на который рассчитывали на Западе. Поддерживать крупномасштабные поставки вооружений становится политически сложнее, добавил автор публикации.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о споре США и Польши по поводу причин провала контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (18)
    11 августа 2023, 23:37
    Медведев по-украински ответил на слова Дуды про «российский империализм»

    Медведев по-украински ответил на слова президента Польши Дуды о «дешевом средстве» от «российского империализма»

    Медведев по-украински ответил на слова Дуды про «российский империализм»
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отреагировал на высказывание президента Польши Анджея Дуды о потерях украинской стороны в ходе СВО.

    Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) привел слова Дуды, который в интервью американской The Washington Post заявил, что «прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают».

    «Эй, там, в Киеве! Любуйтесь на своих братьев и союзников! Они просто животные», – написал Медведев по-украински. Также пост был продублирован на английском языке.

    Дуда дал интервью американской газете еще 1 августа, однако текст опубликовали только 10 августа. В числе прочего президент Польши заявил, что запасы вооружений не позволяют Украине вести решительное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя.

    После появления этого интервью польский журналист Лукаш Важеха указал на «патологические чувства» Дуды к Украине и отметил, что президент Польши, если мог, вероятно, отдал бы Владимиру Зеленскому обе свои почки.

    Коментарии (17)
    12 августа 2023, 04:19
    США разорвали соглашение о поставках российской стали

    Вашингтон объявил о разрыве соглашения по поставкам стали из России в США

    США разорвали соглашение о поставках российской стали
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация США приняла решение разорвать соглашение, которое приостанавливало антидемпинговое расследование в отношении поставок в страну плит из углеродистой стали российского производства, свидетельствует уведомление, опубликованное в Федеральном реестре правительства США.

    В сообщении говорится, что решение принято Министерством торговли США. Соглашение, как уточняется, было заключено в 2003 году, передает ТАСС.

    Указано, что в отношении такой продукции компании «Северсталь» вводится антидемпинговая маржа в размере 53,81%, а в отношении России в целом – 185%.

    Этот шаг американских властей связан с принятым Вашингтоном в ноябре 2022 года решением о лишении России статуса страны с рыночной экономикой. Местные производители на этом фоне направили властям петицию, потребовав прекращения действия соглашения. В прошлом подобные разбирательства в США применялись для фактического выдавливания российских поставщиков с американского рынка.

    Доля российских производителей на американском рынке такой продукции составляла в период 2012–2022 годов в среднем 0,4%. А с 2018 года такие отгрузки в США вообще практически не осуществлялись.

    Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новый всплеск антироссийской санкционной активности США призван сгладить нарастающую критику о провальности ограничительной политики Белого дома.

    Коментарии (44)
    11 августа 2023, 06:48
    Во Франции резко раскритиковали «сумасшедший» шаг Польши

    Французский политик Филиппо: Переброска войск Польши приведет к мировой войне

    Во Франции резко раскритиковали «сумасшедший» шаг Польши
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение польских властей направить военных к границе с Белоруссией является безумием, это может спровоцировать третью мировую войну, заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) напомнил, что из-за существующих правил если Польша вступит в войну, государства – члены Североатлантического альянса и Европейского союза будут обязаны «последовать за ней».

    «Сумасшедшие стремятся к третьей мировой войне», – написал французский политик, призвав оставить это, передает РИА «Новости».

    Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, республика намерена нарастить группировку военных на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек.

    Коментарии (13)
    11 августа 2023, 09:59
    Польские СМИ: Украина проигрывает на поле боя

    Rzeczpospolita: Украина проигрывает на поле боя

    Польские СМИ: Украина проигрывает на поле боя
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Польские СМИ приумножают успехи Киева и выдают населению искаженное представление о положении дел ВСУ, хотя на самом деле Украина проигрывает на поле боя, выразила мнение одна из ведущих газет Польши Rzeczpospolita.

    Издание заверяет, что Украина не выигрывает эту войну, несмотря на то, что всем на Западе этого бы хотелось, однако польские СМИ часто выдают желаемое за действительное, передает ТАСС.

    В частности, большинство сообщений польских СМИ о том, что братья-украинцы вот-вот захватят Москву. Более того, они якобы бомбят дома в России, атакуют корабли и ставят условия. Даже сам автор заметки признался, что долгое время в это верил.

    Однако, как указывает издание, тема поменяла ориентиры, украинские неудачи стали просачиваться в польские доклады западных аналитических центров. Отправной точкой также стала публикация газеты The New York Times о том, что контрнаступление ВСУ увязло в минных полях.

    «Основной функцией СМИ является информирование. К сожалению, не в Польше. Для нас гораздо важнее функция убеждения. Большинство журналистов так сильно хотят, чтобы Россия проигрывала, что отбирают информацию соответствующим образом, принимая желаемое за действительное», – заключил автор.

    Напомним, еженедельник Mysl Polska пишет, что пропагандистский тезис о сражении Украины за «свободный мир» и Европу очень удобен киевскому режиму, потому что позволяет рассчитывать на военную, финансовую и политическую помощь. «Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды о том, что это «наша война», – указал главный редактор издания Ян Энгельгард.

    Коментарии (20)
    11 августа 2023, 20:15
    Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской
    Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской
    @ Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские политологи и пропагандисты говорят глупости, считая экономику России меньше экономики Канады или Испании, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    По его словам, говоря глупость о российской экономике, в США страшно удивляются неэффективности западных санкций против России.

    «Глупость же это потому, что они упорно оперируют обманчивой цифрой номинального ВВП, измеряемого в долларах США, в то время как и на Западе давно признано, что ВВП следует измерять по паритету покупательной способности (ППС)», – написал сенатор в Telegram.

    Пушков отметил, что по показателю ППС, по данным Всемирного банка, Россия вышла в 2022 году на пятое место в мире, опередив ФРГ, Францию и Британию, а Канада и тем более Испания находятся «глубоко во второй десятке экономик мира».

    Ранее Всемирный банк признал экономику России одной из сильнейших.

    Коментарии (14)
    12 августа 2023, 12:39
    Экс-агент MI6 объяснил, как Россия разрушила план Зеленского

    Экс-агент MI6 Крук заявил, что западные страны не помогут Украине создать бесполетную зону

    Экс-агент MI6 объяснил, как Россия разрушила план Зеленского
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Стремления Украины защитить воздушное пространство при помощи поставок системы ПВО не приведут к успеху из-за опасений западных стран вступить в войну с Россией, заявил экс-агент британской разведки MI6 Крук эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    По его словам, создание бесполетной зоны над Украиной втянет западные страны в войну, передает РИА «Новости».

    Также эксперт заметил, что создание бесполетной зоны в принципе невозможно, так как Россия обладает лучшими системами ПВО в мире.

    Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников.

    Коментарии (2)
    11 августа 2023, 15:25
    СМИ сообщили о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски

    Полковник Макгрегор: Российские корабли у берегов Аляски встревожили США

    СМИ сообщили о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские и китайские корабли, которые подошли во время учений к берегам Аляски, напугали США, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор YouTube-каналу Judging Freedom.

    По его словам, таким образом Россия послала сигнал США, что может совершить то, чем Вашингтон занимался годами: заплывал в чужие территориальные воды или двигался вдоль их границ, передает Life.ru.

    Макгрегор отметил, что США часто проходит Тайваньский пролив на своих военных кораблях.

    Телеканал Fox News сообщил,  что совместные военно-морские учения РФ и КНР вызвали беспокойство в Пентагоне, поскольку у берегов Аляски одновременно находилось 11 кораблей двух стран.

    Ранее в Минобороны России заявили, что Корабли ВМФ России и ВМС Китая отразили налет авиации условного противника в процессе совместного патрулирования в акватории Тихого океана.

    Коментарии (16)
    12 августа 2023, 08:45
    Поляки раскритиковали идею Дуды спасти американских солдат ценой своей жизни

    Польские интернет-пользователи высмеяли Дуду за желание остановить Россию, чтобы спасти американских солдат

    Поляки раскритиковали идею Дуды спасти американских солдат ценой своей жизни
    @ imago images/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Польские пользователи Twitter (запрещен в России) высмеяли слова президента Польши Анджея Дуды о необходимости остановить Россию, чтобы уберечь американских солдат от гибели.

    В основном пользователи подчеркивают, что «не горят желанием ждать, когда им «позвонят США, чтобы объявить военное положение и отправить поляков и их семьи на смерть», передает РИА «Новости».

    «Пусть польские солдаты умирают за интересы янки. Дуда... ты годен только для того, чтобы отдать тебя под суд», – добавил polskiPolak.

    Пользователь Wаski в свою очередь возмутился тому, что «американские солдаты никогда не стали бы сражаться за европейцев.

    «Что у этого Дуды в голове?» – отметил он.

    Пользователь Szymon Nowak в своем комментарии напомнил, что сам польский лидер «не нашел еще время, чтобы перестать искать в США «искупителя и спасителя» от всех европейских ошибок.

    «Американцы вторгнутся и будут проливать свою кровь только тогда, когда прибыль будет дороже американской крови», – заверил он.

    Комментатор Piotr в заключение съязвил, что уже запутался и не понимает, в какой стране «этот Дуда» президент.

    Ранее Дуда в интервью американской The Washington Post заявил, что «прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают».

    Коментарии (19)
    11 августа 2023, 21:59
    Белый дом начал готовиться к боевым действиям на Украине в 2024 году

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти США не исключают, что военные действия на Украине будут идти и в 2024 году, Белый дом готов в связи с этим обращаться к Конгрессу США с дальнейшими запросами на оказание помощи Киеву.

    Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС. По его словам, боевые действия на Украине сейчас показывают, что продолжаться они будут и в первом квартале следующего года, двигаясь к осени.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года 40 млрд долларов, 24 млрд из которых пойдут на помощь Киеву.

    Коментарии (6)
    12 августа 2023, 01:38
    Антонов объяснил новый всплеск санкционной активности США

    Посол Антонов: Ввод новых санкций против России указывает на провал ограничительной политики США

    Антонов объяснил новый всплеск санкционной активности США
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Новый всплеск антироссийской санкционной активности США призван сгладить нарастающую критику о провальности ограничительной политики Белого дома, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Как подчеркнул Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, даже русофобам в США стало предельно ясно, что обрушить российскую экономику и подорвать технологический суверенитет нашей страны Западу не удалось. Этот факт, отметил глава российской дипломатической миссии, подтверждается специалистами Всемирного банка и МВФ.

    Российское руководство, по словам Антонова, купирует западные атаки в области экономики, что позволяет народу России с уверенностью смотреть в будущее.

    Между тем государства за пределами пресловутого «золотого миллиарда» лишний раз убеждаются в ненадежности и токсичности американоцентричной финансовой системы, заключил дипломат.

    Накануне сообщалось, что США расширили санкционный список, куда включили четыре физических и одно юридическое лицо из России. Под ограничительные меры попали российские предприниматели Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

    Коментарии (6)
    11 августа 2023, 22:29
    Российские истребители в Сирии зафиксировали воздействие систем наведения

    Минобороны: Четыре самолета ВКС России в Сирии подверглись воздействию систем наведения

    Российские истребители в Сирии зафиксировали воздействие систем наведения
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В ходе планового полета в пятницу в сирийском районе Эт-Танф два самолета Су-34 и два Су-35 Воздушно-космических сил России зафиксировали воздействие на них систем наведения и радиолокации двух истребителей F-35 западной коалиции, возглавляемой США, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    Кулить сообщил, что это произошло в пятницу с 02.13 до 02.20. Бортовые комплексы обороны российских самолетов сработали автоматически, передает ТАСС.

    Эти же самолеты, как сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, подверглись радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35.

    Создавая такие инциденты, коалиция США создает предпосылки авиационных инцидентов и обостряет обстановку в воздушном пространстве арабской республики, подчеркнул Кулить.

    Ранее на этой неделе сообщалось, что в районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка беспилотник возглавляемой США коалиции MQ-9 опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России.

    Коментарии (10)
    11 августа 2023, 14:54
    Западные СМИ назвали запуск «Луны-25» возвращением России в космическую гонку с США

    Politico заявила о разогретой космической гонке России и США после запуска «Луны-25»

    Западные СМИ назвали запуск «Луны-25» возвращением России в космическую гонку с США
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Успешный запуск на Луну российской автоматической станции «Луна-25» разогрел космическую гонку, которую ведут Россия и Китай против США и НАТО, заявила газета Politico.

    «Вашингтон и Москва борются за достижение Южного полюса Луны и его природных ресурсов. Несмотря на санкции, Владимир Путин стремится вернуть Россию в космическую гонку», – отмечает Politico, передает ТАСС.

    По словам автора книги «Будущее географии» Тима Маршалла, если России удастся провести миссию, это станет огромным технологическим и научным достижением. Также успешная посадка «Луны-25» в районе Южного полюса Луны названа большим шагом в реализации совместных планов России и Китая по созданию постоянной базы на Луне в 2023 году.

    На Южном полюсе Луны ученые могут найти значительные запасы воды в виде льда. Если наличие воды подтвердится, то это позволит решить проблему создания на месте кислорода и питьевой воды для станции.

    Но, по данным Politico, пока что США и союзники лидируют, так как в ближайшее время намерены отправить пилотируемую миссию на Луну в рамках своей многонациональной программы Artemis. В ней примут участие 29 стран.

    Ранее эксперт по космосу Иван Моисеев прокомментировал газете ВЗГЛЯД запуск «Луны-25».

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    10 августа 2023, 23:42
    США остались довольны использованием Украиной кассетных боеприпасов

    Пентагон: Украина применяет полученные кассетные боеприпасы надлежащим образом

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина, по оценке американского военного ведомства, «надлежащим образом» применяет кассетные боеприпасы, полученные от западных союзников, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер заявил, что Украина использует данные боеприпасы «в соответствии со своими обещаниями», передает РИА «Новости».

    Спикер Пентагона добавил, что США намерены работать над передачей Киеву всех необходимых вооружений.

    10 августа украинская сторона передала Пентагону первый доклад о применении кассетных боеприпасов.

    Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что США пошли на военное преступление, включив в пакет помощи Украине запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы.

    Российский военнослужащий рассказывал, что ВСУ «утюжат» кассетными боеприпасами и не берегут их.

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    11 августа 2023, 15:33
    Польша решила разместить новую дивизию на границе с Белоруссией

    Глава Минобороны Польши объявил об отправке осенью частей новой дивизии на границу с Белоруссией

    Польша решила разместить новую дивизию на границе с Белоруссией
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией, сообщил глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак.

    Министр указал, что создается временная инфраструктура для частей первой пехотной дивизии, было подписано соглашение на приобретение 140 контейнеров для размещения личного состава, постоянную службу военные начнут через три месяца, передает ТАСС.

    Ранее Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек.

    До этого генеральное командование ВС Польши подтвердило размещение своих снайперов на границе с Белоруссией.

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