Полонист объяснил критику Качиньского в адрес НАТО

Полонист Стремидловский усомнился в том, что Вашингтон будет отстаивать интересы Варшавы

Tекст: Алёна Задорожная

«Поляки не глупые, они посмотрели на НАТО и поняли, с кем имеют дело. Если что, американцы свои интересы в НАТО защитят, но кто сказал, что Вашингтон будет отстаивать интересы Варшавы? Поляки, похоже, не верят американцам. Отсюда и критика из уст Качиньского», – считает политолог-полонист Станислав Стремидловский.

Он напомнил, что курс на «одиночное плавание» был взят Качиньским лет семь назад, когда тот впервые призвал восстановить польский суверенитет и «вот теперь очевидно, что это будет делаться не на словах». По мнению политолога, у партии «Право и справедливость» исторически плохо складываются отношения с демократическими администрациями США.

«Поляки и Барака Обаму терпеть не могли, а Джо Байдена терпят сквозь зубы – и только в тех случаях, когда американский фактор можно использовать на украинском направлении», – добавляет эксперт. Стремидловский считает, что заявления Качиньского также связаны с предстоящей этой осенью предвыборной кампанией в Сейм.

Посыл политика заключается в том, что его предшественники, в том числе экс-премьер Дональд Туск, оставили Польшу беззащитной – сокращали воинские части, ничего не делали для перевооружения армии и не боролись за базу США в поселке Редзиково. «Это призыв Качиньского к сторонникам «Права и справедливости» прийти проголосовать за партию, потому что «иначе к власти придет Туск и опять всех предаст», – полагает эксперт.

Ранее лидер правящей партии «Право и справедливость» и вице-премьер Польши Ярослав Качиньский выступил с жесткой критикой в адрес НАТО по итогам своего визита на польско-белорусскую границу. Одной из главных задач правительства он назвал обеспечение безопасности страны «во всех измерениях» – то есть от внутренних и внешних угроз.

Также Качиньский обрушился с жесткой критикой на своих политических оппонентов из партии «Гражданская платформа». По его словам, предшественники ограничивали польские вооруженные силы «к востоку от Вислы» – в районах, которые, согласно некоторым концепциям обороны восточного фланга НАТО, наиболее подвержены угрозе, пишет издание Rzeczpospolita.

«Согласно некоторым концепциям обороны восточного фланга НАТО, предполагалось просто оставить, отдать противнику территории, и только потом бы следовала контратака и их возвращение», – отметил политик. Он также заявил, что нынешние власти создают новые воинские части. В составе польской армии будет шесть дивизий (вместо прежних трех), а «со временем, вероятно, появится запасная дивизия».

В последнее время Польша активно укрепляет границу с Белоруссией. Страна также перебрасывает на восток дополнительные войска. Всего, по данным генерального командования Польши, вблизи белорусской границы будут размещены две бригады польских ВС. Также на восток планируется отправить дополнительно тысячу военных и 200 единиц техники.

На фоне милитаризации Польши в стране высказывались опасения о возвращении призыва, однако власти решили ввести добровольную основную военную службу. Добровольцы должны будут проходить 28-дневное основное обучение, а потом 11-месячное специализированное обучение и считаться резервистами. По желанию они смогут вступить в профессиональную армию.