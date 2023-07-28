Польша готовится воевать без НАТО

Качиньский создает семь дивизий на восточном фланге

Tекст: Алёна Задорожная

Лидер правящей партии «Право и справедливость» и вице-премьер Польши Ярослав Качиньский выступил с жесткой критикой в адрес НАТО по итогам своего визита на польско-белорусскую границу в Кодене (Любельское воеводство). Одной из главных задач правительства он назвал обеспечение безопасности страны «во всех измерениях» – то есть от внутренних и внешних угроз.

Также Качиньский обрушился с жесткой критикой на своих политических оппонентов из партии «Гражданская платформа». По его словам, предшественники ограничивали польские вооруженные силы «к востоку от Вислы» – в районах, которые, согласно некоторым концепциям обороны восточного фланга НАТО, наиболее подвержены угрозе.

«Согласно некоторым концепциям обороны восточного фланга НАТО, предполагалось просто оставить, отдать противнику территории, и только потом бы следовала контратака и их возвращение», – отметил политик. Он также заявил, что нынешние власти создают новые воинские части. В составе польской армии будет шесть дивизий (вместо прежних трех), а «со временем, вероятно, появится запасная дивизия».

В Польше действует профессиональная армия, численность которой в ближайшее время планируется довести до 300 тыс. с прежних 160 тыс., в том числе десятки тысяч человек будут членами Войск территориальной обороны. Отдельное внимание Варшавы сосредоточено на планах создать в структуре армии дополнительную седьмую дивизию, о которой Качиньский заявляет регулярно.

В последнее время Польша активно укрепляет границу с Белоруссией. Страна также перебрасывает на восток дополнительные войска. Всего, по данным генерального командования Польши, вблизи белорусской границы будут размещены две бригады польских ВС. Также на восток планируется отправить дополнительно тысячу военных и 200 единиц техники.

Одновременно этот участок госграницы укрепляется с помощью металлического забора и «разного рода электронных устройств», заверил Качиньский. Проект обошелся Варшаве в 1,6 млрд злотых (400 млн долларов). «Мы хотим дать понять, что делаем все, что необходимо, чтобы отразить возможные провокации или любые агрессивные действия», – сказал Качиньский, добавив, что забор вдоль границы с Белоруссией будет расширен в течение ближайших лет.

Вице-премьер особо отметил, что будущие атаки со стороны Белоруссии могут произойти в любой момент из-за присутствия в стране «вагнеровцев», которые «тренируются в трех-четырех километрах от этого места».

На фоне милитаризации Польши в стране высказывались опасения о возвращении призыва, однако власти решили ввести добровольную основную военную службу. Добровольцы должны будут проходить 28-дневное основное обучение, а потом 11-месячное специализированное обучение и считаться резервистами. По желанию они смогут вступить в профессиональную армию.

«Поляки не глупые, они посмотрели на НАТО и поняли, с кем имеют дело. Если что, американцы свои интересы в НАТО защитят, но кто сказал, что Вашингтон будет отстаивать интересы Варшавы? Поляки, похоже, не верят американцам. Отсюда и критика из уст Качиньского», – считает политолог-полонист Станислав Стремидловский.

Он напомнил, что курс на «одиночное плавание» был взят Качиньским лет семь назад, когда тот впервые призвал восстановить польский суверенитет, и «вот теперь очевидно, что это будет делаться не на словах».

По мнению политолога, у партии «Право и справедливость» исторически плохо складываются отношения с демократическими администрациями США. «Поляки и Барака Обаму терпеть не могли, а Джо Байдена терпят сквозь зубы – и только в тех случаях, когда американский фактор можно использовать на украинском направлении», – добавляет эксперт. Стремидловский считает, что

заявления Качиньского также связаны с предстоящей этой осенью предвыборной кампанией в Сейм.

Посыл политика заключается в том, что его предшественники, в том числе экс-премьер Дональд Туск, оставили Польшу беззащитной – сокращали воинские части, ничего не делали для перевооружения армии и не боролись за базу США в поселке Редзиково. «Это призыв Качиньского к сторонникам «Права и справедливости» прийти проголосовать за партию, потому что «иначе к власти придет Туск и опять всех предаст», – полагает эксперт.

Иной точки зрения придерживается главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. По его словам, Польша критикует НАТО, но не критикует США. «Варшава – это самый преданный и надежный партнер США в Европе. А вот НАТО – это сложная бюрократическая структура, где решения принимаются медленно, чем поляки действительно обеспокоены», – считает Межевич.

По его словам, несмотря на милитаризацию Польши, в одиночку Варшава воевать не рискнет, «а готовности Запада нападать на Минск или Калининград я пока не вижу». Более того, численность армии в основном удается увеличивать за счет бюрократических процедур, а не привлечения профессиональных кадров.

«Поляки – хитрые ребята.

Они переводят в штат вооруженных сил тех, кто уже работает там по контракту на гражданских должностях, например, секретарей из канцелярии, а также поваров, шоферов. Дают им погоны, за счет чего численность армии увеличивается. Но я все равно уверен, что поляки не смогут нарастить численность своих вооруженных сил до 300 тыс. человек. Они идут этой дорогой, но в плане пополнения сухопутных войск и ВВС не выполнят план раньше 2027 года», – говорит Межевич.

Тем не менее России и Белоруссии нужно следить за усилением польской армии. «Мы будем готовы к этому относительно новому для нас вызову», – подчеркнул эксперт. Политолог согласен, что критикой в адрес НАТО Качиньский также занимается консолидацией патриотического электората. «Разговоры о российской и белорусской угрозе – это дымовая завеса, которая отвлекает польских граждан от серьезнейших проблем внутри государства», – пояснил собеседник.