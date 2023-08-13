Глава Брестской области Белоруссии заявил о желании Польши «показать зубы»

Глава Брестской области Белоруссии Шулейко счел ситуацию на границе с Польшей «жестко натянутой»

Tекст: Антон Антонов

Шулейко указал на «искусственную эскалацию» со стороны Польши на границе. «Не сказать, что они собираются вот-вот напасть», – заявил он. По его мнению, в Польше пытаются «показать зубы» и «бряцают оружием». Он сказал, что сложилась «просто жестко натянутая ситуация, не более того», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».

Глава Гродненской области Владимир Караник сказал, что ситуация на границе остается контролируемой. Он заявил, что «ставки высоки», в Польше осознают это, как и «потенциал» Белоруссии «адекватно реагировать на все вызовы». Караник отметил, что провокации осуществляются «больше в информационном поле». Он полагает, что руководство Польши «понимает ответственность за необдуманные агрессивные действия».

Караник выразил надежду, что политики в Польше «когда-то остановятся». «И, может, и не станем друзьями, но добропорядочными соседями мы обязаны быть, это в интересах народов», – сказал он. Как заявил Караник, жители Польши «сами устали от этой истерии, они хотят вернуть нормальные добрососедские отношения, у них есть друзья, знакомые» в Белоруссии, «обоюдовыгодный бизнес». Эскалацию он расценивает как «необдуманные действия» властей Польши, идущие вразрез с интересами» обеих стран.

Напомним, Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек. Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией/