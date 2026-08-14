Tекст: Вера Басилая

В российских силовых структурах заявили, что потери французской армии на Украине, по разным данным, составляют от десяти до нескольких сотен человек, передает ТАСС.

Специалисты ссылаются на информацию бывшего помощника заместителя главы американского оборонного ведомства Стивена Брайена. Ранее он заявлял, что в зону боевых действий перебросили порядка 100 военнослужащих из Франции.

Американский эксперт уточнял, что эти солдаты служили в третьем пехотном полку, который считается одним из ключевых подразделений иностранного легиона. Представитель силовых структур добавил, что Франция остается одной из немногих стран НАТО, открыто отправляющей кадровых военных в зону конфликта.

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