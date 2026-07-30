Гидрометцентр: В четверг москвичей ожидают дожди и грозы

Tекст: Алексей Дегтярёв

В четверг в Москве прогнозируется облачная погода, пройдут кратковременные дожди, а в некоторых районах возможны грозы, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Днем столбики термометров в столице покажут от 20 до 22 градусов выше нуля.

В ночные часы температура может опуститься до 15 градусов тепла. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, при этом возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 744 миллиметров ртутного столба.

В Московской области днем температура воздуха будет варьироваться от 18 до 23 градусов тепла. Ночью в Подмосковье похолодает, температура может снизиться до 12 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее синоптики спрогнозировали в столичном регионе кратковременные дожди с грозами.

В начале месяца метеорологи предупредили жителей города об облачной погоде с порывистым ветром.

Весной из-за сильных ливней власти вводили в Москве желтый уровень погодной опасности.