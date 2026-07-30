  • Новость часаБПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как России использовать уязвимость Николаевского морского узла
    На Украине посчитали убытки экспортеров из-за простоя портов
    Медведев назвал условие сохранения России
    Суд Баку отправил в тюрьму организаторов шествия с флагами СССР
    При попытке перехвата «Гераней» разбился F-16 ВВС Украины
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    Глава МИД Казахстана обсудил с госсекретарем США атаки на КТК
    В Мурманской области стартовало строительство Кольской АЭС-2
    Власти Ливии предложили России построить НПЗ
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Запад воюет с какой-то другой Россией

    Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.

    17 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украине обрезают морскую инфраструктуру

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    12 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ пожирает книги и хоронит интеллигенцию

    Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.

    51 комментарий
    30 июля 2026, 06:21 • Новости дня

    Гидрометцентр: В четверг москвичей ожидают дожди и грозы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном регионе ожидается облачная погода с кратковременными осадками, а воздух прогреется до 22 градусов тепла, такой прогноз дали в Гидрометцентре.

    В четверг в Москве прогнозируется облачная погода, пройдут кратковременные дожди, а в некоторых районах возможны грозы, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    Днем столбики термометров в столице покажут от 20 до 22 градусов выше нуля.

    В ночные часы температура может опуститься до 15 градусов тепла. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, при этом возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 744 миллиметров ртутного столба.

    В Московской области днем температура воздуха будет варьироваться от 18 до 23 градусов тепла. Ночью в Подмосковье похолодает, температура может снизиться до 12 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее синоптики спрогнозировали в столичном регионе кратковременные дожди с грозами.

    В начале месяца метеорологи предупредили жителей города об облачной погоде с порывистым ветром.

    Весной из-за сильных ливней власти вводили в Москве желтый уровень погодной опасности.

    28 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Собянин: К платформе «МосМедИИ» подключены медорганизации 75 регионов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Платформу «МосМедИИ» успешно внедрили в медицинских организациях 75 регионов России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Столичные технологии предоставляют врачам доступ к 18 сервисам на базе искусственного интеллекта, сообщается на сайте «Единой России».

    Нейросети помогают анализировать маммографию, флюорографию, рентгенографию органов грудной клетки, а также компьютерную томографию головного мозга. Всего с помощью этих алгоритмов обработали свыше 16 млн исследований.

    «В последние годы мы уделяем большое внимание развитию технологий ИИ в столичном здравоохранении. Добились здесь существенных результатов. Сейчас активно масштабируем этот опыт на всю страну», – отметил мэр Москвы, член Бюро Высшего совета «Единой России».

    Возможности цифровых помощников постоянно расширяются. Так, с апреля этого года алгоритмы научились выявлять признаки сколиоза по рентгеновским снимкам позвоночника. В общей сложности специалисты Центра диагностики и телемедицины уже апробировали 70 подобных сервисов.

    В феврале 2024 года Москва открыла доступ к столичным ИИ-сервисам для медицинских организаций из других регионов.

    В мартев России официально зарегистрировали 54 медицинских изделия с искусственным интеллектом. В середине июля отечественные специалисты впервые задействовали нейросеть для выявления онкологии шейки матки.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Новый посол Германии фон Гетце прибыл в Москву
    Новый посол Германии фон Гетце прибыл в Москву
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкое дипломатическое представительство сообщило о прибытии в российскую столицу нового посла Германии Клеменса фон Гетце.

    Фон Гетце официально приступил к работе, сообщило посольство ФРГ в России, передает ТАСС.

    Дипломатическое ведомство опубликовало видеоролик, в котором фон Гетце лично подтверждает свой приезд в российскую столицу. Дипломат сообщил, что уже начал выполнять возложенные на него обязанности.

    Ранее политологи назвали Клеменса фон Гетце весьма опытным дипломатом без особых связей с Москвой.

    В середине июля официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отъезд предыдущего посла Германии Александра Ламбсдорфа.

    Весной этого дипломата вызывали в российское внешнеполитическое ведомство.

    Комментарии (0)
    29 июля 2026, 19:35 • Видео
    Мольбы Зеленского в США: главное

    На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Силы ПВО сбили более 80 дронов на подлете к Москве с начала дня

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО сбили более 81дрон ВСУ на подлете к Москве с начала дня, сообщил мэр города Сергей Собянин в Max-канале.

    «Отражена атака восьми беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 5.37.

    До этого Собянин сообщил о том, что число уничтоженных на подлете к Москве дронов ВСУ превысило 70 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник аэропорты Домодедово и Внуково  перешли на работу с рейсами в ограниченном режиме, как и аэропорт Жуковский. К 6 утра аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе.


    Комментарии (0)
    29 июля 2026, 21:15 • Новости дня
    В Москве завершилась эвакуация торгового центра «Павелецкая Плаза»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эвакуационные мероприятия в московском торговом центре «Павелецкая Плаза» подошли к концу.

    Вывод людей из здания комплекса проходил в столице в среду. О возвращении к привычному графику работы администрация проинформировала посетителей в официальном Telegram-канале. «UPD: эвакуация закончилась. ТЦ будет снова открыт для посещения», – говорится в сообщении.

    Ранее администрация ТЦ сообщала проводящейся эвакуации посетителей, причины которой не назывались.

    В феврале спасатели эвакуировали посетителей московского торгово-развлекательного центра «Щелковский» из-за пожара в вентиляции.

    В ноябре прошлого года по внутренней системе оповещения прозвучало объявление о выводе людей из подмосковного комплекса «Мега Химки».

    Месяцем ранее оперативные службы вывели около ста человек из столичного торгового центра «Крылатский» после обнаружения подозрительного предмета.

    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 23:26 • Новости дня
    Гидрометцентр опроверг данные об угрозе урагана в Москве во вторник

    Гидрометцентр опроверг данные об угрозе урагана в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Жителям Москвы не стоит опасаться разрушительного ветра во вторник, поскольку порывы ветра не превысят 17 метров в секунду, успокоил горожан начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

    Очередная волна непогоды обойдется без экстремальных явлений, уточнил он.

    «Ураган не появится в Московском регионе во вторник, так как для его возникновения нужны порывы ветра от 33 метров секунду и выше, а в Москве и области ожидается только до 17 метров в секунду во время непогоды», – пояснил специалист в беседе с  РИА «Новости».

    Голубев уточнил, что во второй половине дня в столице пройдут дожди. Жителям области при этом следует подготовиться к сильным ливням с грозами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики 25 июля предупредили о желтом уровне погодной опасности в Московском регионе. Синоптик Макарова спрогнозировала ежедневные дожди в столичном регионе. Метеоролог Терешонок спрогнозировал  аномально теплую вторую половину лета.


    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 05:12 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожено 73 украинских беспилотника

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 73 дрона ВСУ, сообщил мэр города Сергей Собянин в Max-канале.

    «Двадцать восемь БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.21.

    До этого Собянин сообщил о 12 и 11 уничтоженных дронах на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили на подлете к Москве более 20 дронов ВСУ утром во вторник. Аэропорты Домодедово и Внуково перешли на работу с рейсами в ограниченном режиме, как и аэропорт Жуковский.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 04:04 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Внуково перешли к ограниченному режиму работы

    Домодедово и Внуково работают с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации объявил в Max-канале о переходе аэропортов Домодедово и Внуково на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Этот режим работы временно активирован в аэропорту Домодедово. Статус рейса также можно уточнить с помощью онлайн-табло. 

    Чуть позже Росавиация ввела временные ограничения полетов в Домодедово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили днем в понедельник 182 дрона ВСУ над Россией. В ночь на понедельник над Россией уничтожили 276 дронов ВСУ.


    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 04:35 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве более 20 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к Москве ранним утром во вторник были уничтожены 22 дрона ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Двенадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Добавив чуть позже о ликвидации еще десяти беспилотников.

    До этого аэропорты Домодедово и Внуково перешли на работу с рейсами в ограниченном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили днем в понедельник 182 дрона ВСУ над Россией. В ночь на понедельник над Россией уничтожили 276 дронов ВСУ.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 14:34 • Новости дня
    Стала известна причина ДТП с автобусом в Москве

    Дептранс Москвы: Водитель попавшего в ДТП автобуса почувствовал себя плохо

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной наезда рейсового автобуса на дерево в Москве стало кратковременное ухудшение здоровья водителя, сообщили в столичном департаменте транспорта.

    В ведомстве подтвердили информацию о том, что мужчина за рулем потерял управление из-за внезапного недомогания.

    «По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на дерево из-за кратковременного ухудшения здоровья. Водитель автобуса – Александр Викторович Трофименко, 1973 года рождения, имеет российское гражданство и стаж вождения 29 лет», – говорится в сообщении дептранса в Max.

    Напомним, в результате наезда маршрутного транспорта на препятствие на юге Москвы пострадали 17 человек.

    Ранее в Татарстане превышение скорости привело к аварии с участием пассажирского автобуса.

    В 2024 году полиция Петербурга зафиксировала резкое ухудшение самочувствия водителя перед массовым ДТП.

    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Губернатор назвал число поврежденных ураганом домов в Ростовской области

    Губернатор сообщил о повреждении кровель 110 домов в Ростовской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Ураганный ветер, обрушившийся на Ростовскую область в минувшую субботу, нанес серьезный ущерб инфраструктуре региона, повредив крыши более сотни многоквартирных домов.

    Последствия разгула стихии в Ростовской области оказались масштабными. Губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в Max рассказал о ходе восстановительных работ и оценке причиненного ущерба.

    «Продолжается оценка ущерба от природной стихии. В муниципалитетах повреждены крыши в 110 многоквартирных домах, из них семь – в Ростове», – написал Слюсарь.

    Сильный ураган прошел по территории области 25 июля. Шквалистый ветер повалил множество деревьев, сорвал кровли со зданий и привел к обрывам линий электропередачи.

    За медицинской помощью обратились более 50 жителей региона, 11 из которых, в том числе один ребенок, были госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ураганный ветер вызвал проблемы с энергоснабжением в 15 районах Ростовской области.

    Власти Ростова-на-Дону ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. В результате разгула стихии пострадали 13 жителей административного центра.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 13:45 • Новости дня
    Собянин: Продукция столичных предприятий востребована по всей России

    Tекст: Вера Басилая

    За первые шесть месяцев этого года московская промышленность продемонстрировала уверенный подъем, объем производства увеличился на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Объем промышленного производства в столице за полгода увеличился на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил в своем Max мэр города Сергей Собянин.

    «Обрабатывающие отрасли, вносящие существенный вклад в технологический суверенитет и устойчивость ключевых отраслей экономики, показали еще более уверенную динамику – плюс 12,5%», – заявил Собянин.

    По словам мэра Москвы, значительно вырос выпуск конкретных видов продукции. Производство кабельных изделий увеличилось почти в три раза. Выпуск компьютерных, электронных и оптических изделий поднялся на 39,1%, а фармацевтических субстанций – на 29,4%.

    В последнее время город делает ставку на высокотехнологичные производства, что позволяет укреплять лидирующие позиции. Столичные товары, включая лекарства и средства реабилитации, востребованы по всей России и помогают развивать инфраструктурные проекты, подчеркнул Собянин.

    Президент России Владимир Путин заявил о значительном росте объемов отечественной обрабатывающей промышленности.

    В августе прошлого года  Собянин сообщил о двукратном увеличении выпуска фармацевтических субстанций.

    Весной прошлого года Собянин объявил о новой волне индустриализации в Москве.

    Комментарии (0)
    29 июля 2026, 13:54 • Новости дня
    Ураганный ветер повалил десятки деревьев в Подмосковье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мощный ливень со шквалистым ветром обрушился на Московскую область, повалив десятки деревьев, сообщил представитель экстренных служб.

    «При прохождении циклона 28 июля в 20 муниципальных образованиях Подмосковья было повалено более 70 деревьев», – заявил собеседник РИА «Новости».

    Наиболее сильные порывы ветра зафиксировали в Одинцовском городском округе. Там рухнули сразу 16 деревьев. По данным спасателей, на регион обрушился ливневый дождь с градом.

    В Волоколамске упавшая сосна перекрыла движение транспорта на улице Партизан. В деревне Сапегино несколько берез оборвали электрические провода. В Софьино тяжелый ствол полностью загородил выезд из населенного пункта.

    Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на места происшествий. Спасатели распилили стволы бензопилами, убрали крупные ветви и полностью восстановили автомобильное движение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной сильный ветер повалил более 2 тыс. деревьев в столичном регионе и Самарской области.

    Прошлым летом мощный циклон обрушил свыше 100 деревьев на территории Подмосковья. Из-за этой непогоды без электричества остались 73 подмосковных поселка.

    Комментарии (0)
    29 июля 2026, 21:32 • Новости дня
    Машина влетела в подземный переход на юге Москвы

    Автомобиль въехал в подземный переход метро «Домодедовская» после ДТП

    Tекст: Денис Тельманов

    На юге столицы транспортное средство протаранило вход в метрополитен после жесткого столкновения с другим автомобилем, обошлось без человеческих жертв.

    Дорожный инцидент произошел в одном из спальных районов недалеко от станции метро «Домодедовская». Автомобиль вылетел в пешеходную зону после столкновения на проезжей части, передает РИА «Новости».

    «Столкнулись два транспортных средства с последующим наездом одного из них на подземный переход у станции метро «Домодедовская», – заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

    В правоохранительных органах подчеркнули, что пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время территорию осматривают инспекторы ГИБДД, выясняя все обстоятельства аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне у станции метро «Текстильщики» столкнулись пять автомобилей. В марте машина с дипломатическими номерами протаранила стеклянные двери вестибюля станции «Пражская».

    В прошлом году уснувший за рулем водитель «Газели» въехал в подземный переход у метро «Парк Победы».

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 06:20 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал облачную погоду в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Днем в столице ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками, а воздух прогреется до комфортных летних значений, сообщили в Гидрометцентре России.

    В дневные часы температура в городе составит от 25 до 27 градусов тепла, указали в Гидрометцентре, передает ТАСС.

    В Подмосковье столбики термометров покажут от 23 до 28 градусов. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь с грозой. Южный ветер будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

    При грозе порывы могут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке около 743 миллиметров ртутного столба. В ночь на среду в столичном регионе похолодает до 12 градусов.

    На прошлой неделе метеорологи обещали в столице температуру воздуха до плюс 25 градусов и дождь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня синоптики спрогнозировали повышение температуры в столице до 28 градусов тепла.

    В середине прошлого месяца Гидрометцентр предупредил москвичей о небольших кратковременных дождях.

    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 11:20 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили шесть дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В сторону российской столицы двигались шесть беспилотных летательных аппаратов, их уничтожили, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    Ранее утром на подлете к Москве уничтожили три дрона.

    За ночь над Россией перехватили и уничтожили 276 украинских беспилотников самолетного типа.

    25 июля Собянин сообщал, что за семь дней в сторону Московского региона летел 1401 беспилотник.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российская авиация уничтожила пункты управления ВСУ бомбами ФАБ-500
    Доставленный в военкомат Киева мужчина зарезал хирурга
    Суд приговорил экс-замгубернаторов Белгородской области к длительным срокам
    Трамп сообщил о подготовке мощного ответного удара США по Ирану
    Тегеран призвал Киев признать ответственность за удар по иранскому судну
    Патриарх Кирилл вернул митрополита Илариона из Бразилии в Подмосковье
    Лесные пожары парализовали автомобильное движение на юго-западе Франции

    Украина создала себе топливный кризис

    На Украине наблюдается дефицит как бензина, так и дизеля. Причем влияет на это не только ближневосточный кризис. Сама Украина внесла в это тоже огромную лепту. Мало того, что она отказалась от российских нефтепродуктов, она еще и европейцев заставила экономить. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении

    Любой исход возможного референдума станет для премьера Армении Пашиняна катастрофой. Так эксперты оценивают перспективы проведения в республике плебисцита о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Необходимость скорейшего проведения такого референдума была подчеркнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна. Что в этой ситуации будет делать премьер Армении? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия наращивает мощность залпа «Цирконов»

    На заводе «Севмаш» спущена на воду уже шестая атомная подводная лодка проекта «Ясень-М» – «Ульяновск». Почему лодки данного проекта стали одними из самых дорогих кораблей российского ВМФ и какая интрига сопровождала строительство именно этого подводного крейсера? Подробности

    Перейти в раздел

    Шведской разведке хочется срочно понять Россию

    Еще одно соседнее с Россией государство в срочном порядке реформирует разведывательные структуры. Почему Швеция недовольна работой своей военной разведки, зачем ей теперь понадобился ее гражданский аналог и что происходящее означает для нашей страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мольбы Зеленского в США: главное

      На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

    • Зачем Украина бьет по Ирану

      Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации