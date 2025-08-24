Синоптик рассказал о погоде в Москве в День знаний

Синоптик Тишковец: В День знаний в Москве ожидается теплая погода

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Тишковца, температура воздуха в столичном регионе в первый день осени может подняться до плюс 23 градусов, передает РИА «Новости».

«Предварительно, День знаний примет теплую эстафету, и в столичном регионе дневные термометры покажут плюс 20 – плюс 23 градуса. Хорошее начало осени», – отметил он.

Ранее синоптики сообщили о возможном потеплении в России из-за урагана в США.

Метеоролог сообщила о холодных ночах в Москве до сентября.