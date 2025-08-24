  • Новость часаСобянин подтвердил гибель человека при взрыве баллона в Центральном детском магазине Москвы
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодежь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    24 августа 2025, 15:00

    Синоптик рассказал о погоде в Москве в День знаний

    Синоптик Тишковец: В День знаний в Москве ожидается теплая погода

    Tекст: Валерия Городецкая

    В День знаний 1 сентября москвичей ждет теплая погода, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    По словам Тишковца, температура воздуха в столичном регионе в первый день осени может подняться до плюс 23 градусов, передает РИА «Новости».

    «Предварительно, День знаний примет теплую эстафету, и в столичном регионе дневные термометры покажут плюс 20 – плюс 23 градуса. Хорошее начало осени», – отметил он.

    Ранее синоптики сообщили о возможном потеплении в России из-за урагана в США.

    Метеоролог сообщила о холодных ночах в Москве до сентября.

    24 августа 2025, 12:33
    В московском Центральном детском магазине на Лубянке произошел взрыв
    В московском Центральном детском магазине на Лубянке произошел взрыв
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На втором этаже Центрального детского магазина в Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве в воскресенье произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали два человека.

    После хлопка помещение заполнилось дымом, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

    После взрыва началась эвакуация посетителей и сотрудников магазина.

    В оперативных службах сообщили, что предварительно пострадали два человека, им оказывается помощь.

    23 августа 2025, 20:51
    Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве

    Собянин: ПВО сбила беспилотник на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, который приближался к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны сбили один беспилотник, летевший на Москву, сообщил в Telegram-канале Собянин.

    По словам Сергея Собянина, «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Ранее силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над Брянской областью.

    В Ростовской области после падения БПЛА задержали 38 поездов.

    24 августа 2025, 13:30
    В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

    В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    24 августа 2025, 13:18
    Собянин подтвердил гибель человека при взрыве баллона в Центральном детском магазине Москвы
    Собянин подтвердил гибель человека при взрыве баллона в Центральном детском магазине Москвы
    @ Мила Степанян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате инцидента с газовым баллоном в Центральном детском магазине в Москве один человек погиб, еще несколько пострадали, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    По информации из Telegram-канала Собянина, ЧП случилось из-за технической неисправности оборудования.

    «Следственные органы устанавливают причину происшествия. По предварительным данным, это результат технической неисправности оборудования», – написал он.

    Мэр выразил соболезнования родным погибшего и отметил, что городские медицинские службы оперативно оказывают помощь пострадавшим.

    Он добавил, что на месте происшествия продолжают работать оперативные службы города.

    Напомним, в воскресенье на втором этаже Центрального детского магазина в Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Сообщалось об одном погибшем.

    24 августа 2025, 12:55
    При взрыве баллона в Центральном детском магазине в Москве погиб человек
    При взрыве баллона в Центральном детском магазине в Москве погиб человек
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате происшествия с баллоном в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве, по предварительным данным, погиб один человек.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, двое пострадали.

    Напомним, в воскресенье на втором этаже Центрального детского магазина в Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Причиной происшествия стала, предварительно, разгерметизация баллона с газом.


    21 августа 2025, 16:44
    Прокуратура инициировала дело против оскорбившего бойцов СВО москвича

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении автора интернет-публикации, публично оскорбившего участников спецоперации.

    В ходе мониторинга интернет-ресурсов была выявлена публикация, в которой 20-летний москвич крайне негативно высказался о проведении спецоперации и допустил высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды к ее участникам, сообщило ведомство в Telegram-канале.

    «Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании мужчины по п. «б» ч. 1 ст. 282 УК РФ», – говорится в публикации. Уточняется, что речь идет о возбуждении ненависти и вражды по признаку принадлежности к социальной группе с использованием интернета.

    Личность нарушителя уже установлена, добавили в прокуратуре. Итоговое решение о возбуждении уголовного дела находится на контроле у надзорного органа.

    В марте суд арестовал оскорбившего участника СВО комика Артемия Останина.

    В прошлом году суд в Москве заключил под стражу оскорбившего участников СВО блогера.

    24 августа 2025, 13:00
    Движение на Лубянской площади в Москве перекрыли из-за взрыва баллона в ЦДМ
    Движение на Лубянской площади в Москве перекрыли из-за взрыва баллона в ЦДМ
    @ Алексей Орлов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В центре Москвы временно перекрыли движение автотранспорта на Лубянской площади из-за инцидента с газовым баллоном в Центральном детском магазине.

    О временном ограничении движения автотранспорта на Лубянской площади в Москве сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

    «В связи с происшествием в здании Центрального детского магазина на Лубянке ограничено движение на Лубянской площади», – говорится в публикации.

    Напомним, в воскресенье на втором этаже Центрального детского магазина в Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Сообщалось об одном погибшем.

    23 августа 2025, 08:53
    Синоптики сообщили о возможном потеплении в России из-за урагана в США

    Гидрометцентр: Остатки урагана «Эрин» могли вызвать потепление в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В конце августа в Центральной России ожидается потепление, связанное с возможным приходом остатков урагана «Эрин» из США в Европу, сообщил ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что, по одному из вариантов прогноза, остатки урагана «Эрин», который бушует в США, могут прийти в Европу и повлиять на погоду в России, передает РИА «Новости».

    По ее словам, потепление в Центральной России в последние дни августа может быть связано именно с этим явлением. Макарова отметила: «Потеплеет в последние дни августа. Один из вариантов прогноза – это остатки урагана «Эрин».

    Он остается очень мощным, еще покружит между британскими островами и Гренландией. По одному из вариантов, на его остатках может сформироваться циклон, который выйдет на Европу и, возможно, пройдет чуть севернее Москвы.

    То есть, больше дождей достанется более северным областям, а в Москве будет тепло. Все это, конечно, под вопросом, потому что очень большая заблаговременность, это будет уточняться».

    Специалист подчеркнула, что прогнозы будут корректироваться по мере приближения даты и пока рано делать окончательные выводы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ураган «Эрин» достиг второй категории по шкале Саффира – Симпсона.

    22 августа 2025, 08:41
    На Русской равнине зафиксированы первые заморозки

    На девяти метеостанциях Русской равнины зафиксировали первые ночные заморозки

    Tекст: Мария Иванова

    В регионах Русской равнины в ночь на пятницу зафиксированы первые отрицательные температуры, а в Москве отмечена самая холодная ночь за два месяца.

    На Русской равнине зафиксированы первые заморозки, сообщает Telegram-канал Евгения Тишковца, ведущего специалиста центра погоды «Фобос».

    По словам синоптика, на девяти метеостанциях температура воздуха опустилась ниже нуля, что стало первым подобным случаем в этом сезоне. «В Москве самая холодная ночь за последние два месяца!» – отметил Тишковец.

    В Москве прошедшая ночь стала одной из самых прохладных за лето – на ВДНХ столбик термометра опустился до плюс 8,4 градуса. В центре города было чуть теплее: на Балчуге – плюс 11,7 градуса, а в районах Строгино, Тушино и Бутово температура составила +7,9 °C, +7,7 °C и +5,9 °C соответственно. Эти показатели соответствуют климату сентября, отмечают синоптики.

    В Подмосковье самую низкую температуру зарегистрировали в Черустях – плюс 3,7 градуса, а в Волоколамске, Михайловском, Солнечногорске, Клину, Электростали и Можайске ночью было +4,5...+5,0 °C. Это подтверждает резкое понижение температуры и наступление осенней прохлады.

    На западе Вологодской области, на метеостанции Бабаево, был зафиксирован минимум – минус 2,5 градуса. Заморозки также отмечены на юге Архангельской области (–0,1...–1,2 °C), востоке Ленинградской области, юге Карелии и западе Коми, где температура колебалась от –0,1 до –1,5 °C. Специалисты советуют одеваться теплее: осень вступила в свои права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеоролог отметила сохранение холодных ночей в Москве до сентября.

    Синоптики заявили о приближении температур в столице к сентябрьским значениям.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что к концу недели в московском регионе установится прохладная погода.

    23 августа 2025, 23:34
    Аэропорт Шереметьево объявил о снятии ранее введенных ограничений

    Tекст: Ирма Каплан

    Ограничения полетов в московском аэропорту Шереметьево сняты, сообщили в Telegram-канале воздушной гавани, отметив, что рейсы на прилет выполняются в штатном режиме, на вылет – по очередности.

    «Сняты введенные ранее временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту Шереметьево. Рейсы на прилет выполняются в штатном режиме. Рейсы на вылет выполняются по факту очередности», – сказано в посте.

    Пассажиров призвали уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт и следить за информацией о статусе рейса через колл-центры авиакомпаний.

    «Скоплений пассажиров в аэропорту на данный момент нет», – добавили в воздушной гавани.

    В районе 21.00 в воздушной гавани вводились временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта в связи с введением режима «Ковер».

    Напомним, в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, который приближался к Москве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, аэропорт Шереметьево сообщил о возможном увеличении времени обслуживания пассажиров из-за временных ограничений в воздушном пространстве. Порядка 50 рейсов задержались в аэропортах российских регионов.

    Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о корректировке расписания полетов из-за временных ограничений на выпуск и прием самолетов в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Центральной России.

    24 августа 2025, 01:01
    МЧС Москвы предупредило горожан о плотном тумане до утра

    Tекст: Ирма Каплан

    В ближайшие часы и до утра в столичном регионе ожидается туман, в связи с чем автомобилистов призывают быть внимательнее и аккуратнее на дорогах, сообщает московское управление МЧС России.

    «Уважаемые москвичи и гости столицы! В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 09 часов 24 августа местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров», – говорится в Telegram-канале ведомства. 

    В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует водителям автомобилей быть внимательными, избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце августа в Центральной России ожидается потепление, связанное с возможным приходом остатков урагана «Эрин» из США в Европу, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.


    24 августа 2025, 12:42
    Стало известно о двух пострадавших при взрыве в ЦДМ в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате происшествия в Центральном детском магазине в Москве, по предварительным данным, пострадали два человека.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Пострадавшим оказывается медпомощь.

    Причиной происшествия стала, предварительно, разгерметизация баллона с газом.

    Напомним, в воскресенье на втором этаже Центрального детского магазина на Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв.

    24 августа 2025, 14:12
    СК возбудил дело из-за инцидента с газовым баллоном в ЦДМ в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту происшествия в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Театральном проезде.

    Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия для выяснения обстоятельств случившегося, сообщается в Telegram-канале СК России.

    «Предварительно установлено, что в результате происшествия есть погибший. Количество пострадавших уточняется», – говорится в сообщении.

    Напомним, в воскресенье в Центральном детском магазине в Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем.

    По факту случившегося организована доследственная проверка. После случившегося ЦДМ приостановил работу на один день.

    24 августа 2025, 12:48
    Пожарные прибыли на место ЧП в ЦДМ в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожарно-спасательные подразделения выехали на вызов к зданию «Детского мира» в Театральном проезде в Москве.

    До прибытия пожарных администрация здания организовала эвакуацию людей, передает РИА «Новости». По данным представителей столичного МЧС, информация о происшествии и его причинах уточняется. В настоящее время на месте продолжают работать экстренные службы города.

    «Столичные огнеборцы реагируют на происшествие в центре Москвы», – отметили в пресс-службе ведомства.

    Напомним, в воскресенье в московском Центральном детском магазине на Лубянке произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали два человека.

    24 августа 2025, 13:53
    ЦДМ в Москве приостановил работу из-за ЧП с газовым баллоном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный детский магазин (ЦДМ) в Москве временно приостановил работу из-за инцидента с газовым баллоном.

    В Telegram-канале ЦДМ уточняется, что происшествие зафиксировано у одного из арендаторов комплекса.

    На территории магазина сейчас работают представители правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе комплекса. Администрация оказывает всю необходимую поддержку специалистам экстренных служб.

    «Администрация ЦДМ окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших», – говорится в заявлении.

    Напомним, в воскресенье в Центральном детском магазине на Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем.

    По факту случившегося организована доследственная проверка.

    24 августа 2025, 13:29
    Прокуратура Москвы организовала проверку по факту происшествия в ЦДМ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доследственная проверка организована по факту чрезвычайного происшествия в Центральном детском магазине на Театральном проезде в Москве.

    «Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», – сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

    Там добавили, что на месте происшествия работает первый заместитель прокурора Центрального административного округа Москвы.

    Напомним, в воскресенье в Центральном детском магазине на Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем.

      3 комментария
      4 комментария
      4 комментария
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

