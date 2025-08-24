Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?3 комментария
Синоптик рассказал о погоде в Москве в День знаний
Синоптик Тишковец: В День знаний в Москве ожидается теплая погода
В День знаний 1 сентября москвичей ждет теплая погода, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам Тишковца, температура воздуха в столичном регионе в первый день осени может подняться до плюс 23 градусов, передает РИА «Новости».
«Предварительно, День знаний примет теплую эстафету, и в столичном регионе дневные термометры покажут плюс 20 – плюс 23 градуса. Хорошее начало осени», – отметил он.
Ранее синоптики сообщили о возможном потеплении в России из-за урагана в США.
Метеоролог сообщила о холодных ночах в Москве до сентября.