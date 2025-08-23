Синоптики сообщили о возможном потеплении в России из-за урагана в США

Гидрометцентр: Остатки урагана «Эрин» могли вызвать потепление в России

Tекст: Елизавета Шишкова

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что, по одному из вариантов прогноза, остатки урагана «Эрин», который бушует в США, могут прийти в Европу и повлиять на погоду в России, передает РИА «Новости».

По ее словам, потепление в Центральной России в последние дни августа может быть связано именно с этим явлением. Макарова отметила: «Потеплеет в последние дни августа. Один из вариантов прогноза – это остатки урагана «Эрин».

Он остается очень мощным, еще покружит между британскими островами и Гренландией. По одному из вариантов, на его остатках может сформироваться циклон, который выйдет на Европу и, возможно, пройдет чуть севернее Москвы.

То есть, больше дождей достанется более северным областям, а в Москве будет тепло. Все это, конечно, под вопросом, потому что очень большая заблаговременность, это будет уточняться».

Специалист подчеркнула, что прогнозы будут корректироваться по мере приближения даты и пока рано делать окончательные выводы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ураган «Эрин» достиг второй категории по шкале Саффира – Симпсона.