В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.6 комментариев
Ураган «Эрин» в Атлантике достиг второй категории
Ураган «Эрин», набравший вторую категорию по шкале Саффира – Симпсона, сейчас движется на северо-запад в сторону Ангильи со скоростью 27 км/ч.
Ураган «Эрин», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до второй категории по шкале Саффира – Симпсона, передает ТАСС. Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что скорость его движения составляет 27 километров в час на северо-запад. Максимальная скорость ветра внутри урагана достигает 44,4 метра в секунду.
В данный момент ураган находится примерно в 405 километрах к юго-востоку от британской заморской территории Ангилья. Несмотря на усиление стихии, штормовых предупреждений для прибрежных территорий пока не объявлялось.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Атлантике сформировался тропический шторм «Шанталь». В Атлантике ранее наблюдали ураган «Оскар». Из-за сезона ураганов в США нефть подорожала.