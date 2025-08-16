Ураган «Эрин» в Атлантике достиг второй категории

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ураган «Эрин», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до второй категории по шкале Саффира – Симпсона, передает ТАСС. Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что скорость его движения составляет 27 километров в час на северо-запад. Максимальная скорость ветра внутри урагана достигает 44,4 метра в секунду.

В данный момент ураган находится примерно в 405 километрах к юго-востоку от британской заморской территории Ангилья. Несмотря на усиление стихии, штормовых предупреждений для прибрежных территорий пока не объявлялось.

