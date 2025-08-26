Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
Синоптики сообщили о погоде в День знаний в Центральной России
Синоптик Вильфанд сообщил о потеплении в ЦФО 1 сентября
В первый день сентября в ЦФО ожидается теплая погода с температурой выше 20 градусов, что заметно превышает показатели конца августа.
Температура воздуха в День знаний 1 сентября в центральной части европейской России превысит 20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«1 сентября температура будет, конечно, выше 20-градусной отметки. Первый сентябрьский понедельник будет гораздо теплее, чем последний летний, когда максимальная температура была 15-17 градусов», – отметил Вильфанд.
Он добавил, что в этот день ожидается умеренно теплая погода, однако более подробный прогноз синоптики обнародуют ближе к дате. Таким образом, родители и школьники могут рассчитывать на теплое начало учебного года, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Русской равнине зафиксировали первые заморозки.
В Москве в ближайшие ночи ожидаются холодные температуры до начала сентября.