На девяти метеостанциях Русской равнины зафиксировали первые ночные заморозки

Tекст: Мария Иванова

На Русской равнине зафиксированы первые заморозки, сообщает Telegram-канал Евгения Тишковца, ведущего специалиста центра погоды «Фобос».

По словам синоптика, на девяти метеостанциях температура воздуха опустилась ниже нуля, что стало первым подобным случаем в этом сезоне. «В Москве самая холодная ночь за последние 2 месяца!» – отметил Тишковец.

В Москве прошедшая ночь стала одной из самых прохладных за лето – на ВДНХ столбик термометра опустился до плюс 8,4 градуса. В центре города было чуть теплее: на Балчуге плюс 11,7, а в районах Строгино, Тушино и Бутово температура составила плюс 7,9, плюс 7,7 и плюс 5,9 соответственно. Эти показатели соответствуют климату сентября, отмечают синоптики.

В Подмосковье самую низкую температуру зарегистрировали в Черустях – плюс 3,7 градуса, а в Волоколамске, Михайловском, Солнечногорске, Клину, Электростали и Можайске ночью было от плюс 4,5 до плюс 5,0. Это подтверждает резкое понижение температуры и наступление осенней прохлады.

На западе Вологодской области, на метеостанции Бабаево, был зафиксирован минимум – минус 2,5 градуса. Заморозки также отмечены на юге Архангельской области (от минус 0,1 до минус 1,2), востоке Ленинградской области, юге Карелии и западе Коми, где температура колебалась от минус 0,1 до минус 1,5 градуса. Специалисты советуют одеваться теплее: осень вступила в свои права.

Как писала газета ВЗГЛЯД, метеоролог отметила сохранение холодных ночей в Москве до сентября.

Синоптики заявили о приближении температур в столице к сентябрьским значениям.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что к концу недели в московском регионе установится прохладная погода.