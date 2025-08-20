Вильфанд пообещал к выходным в Москве температурную норму второй недели сентября

Tекст: Ирма Каплан

«Будут еще периоды теплой погоды, но на этой неделе ждать летней погоды не приходится. Конечно же, впереди еще и конец августа, и сентябрь, и погода может быть существенно другая. Плавности в принципе не бывает. Сезоны придумали люди», – сказал Вильфанд РИА «Новости».

На выходных синоптик обещает +14...+19 градусов с временами осадками. По его словам, такая температура на три-четыре градуса ниже климатической нормы и соответствует значениям второй недели сентября

Вильфанд добавил, что теплые дни еще могут вернуться в Москву, но купальный сезон в городе совершенно точно завершен. Температура в Москве-реке от +14 до +20 градусов на юго-востоке, а в основном в водоемах уже не выше +15...+18 градусов.

