Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.
Вильфанд пообещал к выходным в Москве температурную норму второй недели сентября
К концу недели в столичном регионе установится прохладная погода, температура снизится до значений, характерных для второй недели сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Будут еще периоды теплой погоды, но на этой неделе ждать летней погоды не приходится. Конечно же, впереди еще и конец августа, и сентябрь, и погода может быть существенно другая. Плавности в принципе не бывает. Сезоны придумали люди», – сказал Вильфанд РИА «Новости».
На выходных синоптик обещает +14...+19 градусов с временами осадками. По его словам, такая температура на три-четыре градуса ниже климатической нормы и соответствует значениям второй недели сентября
Вильфанд добавил, что теплые дни еще могут вернуться в Москву, но купальный сезон в городе совершенно точно завершен. Температура в Москве-реке от +14 до +20 градусов на юго-востоке, а в основном в водоемах уже не выше +15...+18 градусов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, синоптики предупредили, что похолодание в столице начнется уже с воскресенья, 17 августа. Кроме того, метеорологи дали прогноз на предстоящую осень.