Синоптики дали прогноз на предстоящую осень

Синоптики «Яндекс погоды» спрогнозировали теплую осень

Tекст: Мария Иванова

Осень 2025 года на территории России будет значительно теплее климатической нормы, особенно в крупнейших городах страны, передает ТАСС.

Метеорологи сервиса «Яндекс Погода» сообщили, что в мегаполисах, таких как Петербург, Новосибирск, Казань, Самара, Красноярск, Челябинск и Пермь, возможны новые рекорды средних сезонных и месячных температур. Особенно сильное отклонение от нормы ожидается в ноябре.

В Москве синоптики прогнозируют жаркую осень, однако рекорды прошлого года не будут повторены. Сентябрь и октябрь будут теплее обычного и средних значений последних лет, а ноябрь, по словам специалистов, станет самым теплым за последнее десятилетие.

После засушливой осени 2024 года, многие города-миллионники, включая Москву, Казань, Самару, Уфу, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград и Пермь, вернутся к привычным для последних 30 лет показателям осадков. «Дождливое «выздоровление» ожидает крупные мегаполисы», – отмечают синоптики.

По их данным, первый снег в Красноярске, Омске, Екатеринбурге, Перми и Новосибирске выпадет на стыке октября и ноября, а в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске – в ноябре. В Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре первый снег ожидают ближе к декабрю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, июль 2025 года занял третье место среди самых теплых месяцев в истории метеонаблюдений.

Между тем ученый Александр Родин предупредил, что осенью россиян могут ждать новые природные катаклизмы.