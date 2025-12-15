Кадыров признался в бремени власти

Кадыров признался, что сыт властью «по горло»

Tекст: Катерина Туманова

«Я пойду на выборы, если президент предложит и народ поддержит, а так, если меня спросить, я уже сыт по горло этой властью. Я думаю, что новые силы и новые люди были бы более интересны по улучшению ситуации. А так, мы на пути Ахмата-Хаджи. Где бы я ни был, я являюсь соратником Ахмата-Хаджи и до конца жизни я буду идти на этом пути», – приводит слова Кадырова ЧГТРК «Грозный».

Там напомнили, что в 2026 году жителям Чеченской Республики предстоит избрать главу региона, депутатов Госдумы, парламента ЧР, Грозненской городской думы и 15 муниципальных округов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров был удостоен ордена Координационного центра мусульман Северного Кавказа «Защитник Сунны». В октябре Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. В ноябре Кадыров назвал Россию примером братства народов.