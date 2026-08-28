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    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли православие развернуться на восток

    Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.

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    28 августа 2026, 09:28 • Новости дня

    Российская ПВО за ночь уничтожила 512 украинских беспилотников

    Минобороны сообщило об уничтожении 512 украинских беспилотников за ночь

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе масштабной ночной атаки над обширной территорией России были перехвачены и уничтожены 512 украинских беспилотников.

    Российские военные ликвидировали 512 беспилотных аппаратов противника, передает Минобороны. Массированный налет продолжался с вечера 27 августа до утра 28 августа.

    Вражеские дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской и Пензенской областей. Также атаки зафиксировали в Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областях.

    Кроме того, системы противовоздушной обороны отработали по целям в Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым. Часть аппаратов удалось сбить над акваторией Черного моря.

    Напомним, накануне российская ПВО уничтожила 267 украинских дронов за ночь.

    В ночь на пятницу силы ПВО сбили летевшие в сторону Москвы дроны.

    В семи районах Ростовской области минувшей ночью было уничтожено более 70 дронов.

    27 августа 2026, 10:29 • Новости дня
    Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки
    Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южная группировка ВС России преодолела на отдельных участках первый оборонительный рубеж славянско-краматорского укрепрайона ВСУ, заявил начальника Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    Вооруженные силы России прорвали первую линию обороны противника под Славянском и Краматорском, передает Минобороны.

    «В настоящее время основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса. Для этого на Северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубокоэшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка, связанные между собой развитой транспортной инфраструктурой и системой фортификационных сооружений», – отметил Герасимов.

    «В этих условиях войска Южной группировки, наступая на широком фронте около 160 км одновременно на нескольких направлениях, преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона», – добавил он.

    Подразделения успешно уничтожают силы неприятеля восточнее Краматорска. Передовые штурмовые отряды уже ведут бои на территории местного аэродрома, расположенного всего в трех километрах от городских окраин. Одновременно российская артиллерия бьет по логистическим маршрутам, отрезая украинский гарнизон от снабжения.

    До восточных границ Славянска российским бойцам остается пройти четыре километра, при этом продолжаются ожесточенные уличные бои в Николаевке и Никаноровке. За июль и август штурмовики 3-й армии освободили Пискуновку, Першомарьевку и Ореховатку, развивая дальнейшее наступление на правом фланге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинспектировал позиции Южной группировки войск.

    В ходе рабочего визита военачальник вручил государственные награды отличившимся бойцам.

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    27 августа 2026, 12:38 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением

    Политолог Ткаченко: США озабочены последствиями соучастия стран НАТО в атаках Украины на Россию

    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением
    @ Samuel Corum/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Глава ЦРУ Джон Рэтклифф, возможно, пытался предостеречь Москву от ударов по заводам в Прибалтике, задействованным для нужд ВСУ. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Версия западных СМИ о том, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф приезжал в Москву, чтобы предостеречь Москву от атак на страны НАТО, отчасти выглядит правдоподобно», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что в начале августа американская разведка выпустила доклад, в котором говорилось, что Россия якобы может напасть на одного из членов Североатлантического альянса. Документ появился на фоне продолжающегося переноса производства беспилотников с Украины в страны Балтии.

    «ВС России системно бьют по объектам украинского ВПК, уничтожают промышленные площадки. Параллельно в странах Прибалтики, Финляндии и ряде других государств разворачиваются предприятия в интересах ВСУ», – указал Ткаченко.

    На этом фоне он допустил, что Рэтклифф пытался предостеречь Москву от нанесения ударов еще и по производствам Латвии, Литвы и Эстонии. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию.

    Впрочем, при таком раскладе было бы логичнее предупреждать о возможных последствиях руководство прибалтийских республик, нежели Москву, считает аналитик. Он также напомнил, что прошлый визит такого рода в 2021 году закончился ничем. «Россия проигнорировала призывы и опасения предшественника Рэтклиффа по части СВО», – указал Ткаченко, подчеркнув, что и сейчас РФ не станет действовать под давлением.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. «Уильям Бернс предостерегал Владимира Путина «не нападать» на Украину. Через три месяца началась спецоперация, потому что Запад проигнорировал российские опасения и встречные предложения. Не надо нас провоцировать, и никто ни на кого не нападет. А если вы устроите блокаду Калининграда, то это уже будет защита, а не нападение. А языком ультиматума с нами разговаривать бессмысленно. Не работает», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сразу несколько западных СМИ сообщили, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог приехать в Москву ради того, чтобы предупредить российские власти не нападать на страны НАТО. По данным издания Politico, речь прежде всего об Эстонии, Латвии и Литве. Об этом же со ссылкой на свои источники сообщили CBS и The Wall Street Journal.

    Американская разведка считает, что Россия может «проверить решимость НАТО» и совершить «ограниченное нападение» на одну из стран альянса. По оценкам специалистов США, это якобы может произойти в виде кибератаки или отправки вооруженных групп без опознавательных знаков и «небольшого сухопутного вторжения» в одну из стран Балтии. Наиболее вероятный период для такой попытки – с осени 2026 года по 2029 год, писала ранее газета WSJ.

    Москва неоднократно отрицала наличие планов атаковать альянс. Так, в июне на встрече с представителями международных информационных агентств Владимир Путин назвал заявления о возможности нападения России на территорию НАТО сознательной провокацией «для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону».

    Рэтклифф посетил Москву во вторник. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Рэтклифф провел переговоры с представителями российских спецслужб. Позднее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил встречу с главой ЦРУ. Он сообщил, что обсуждались вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб. Дональд Трамп назвал поездку «отчасти рутинной». Вместе с тем, он допустил, что из визита американского чиновника «что-то может получиться».

    Комментарии (18)
    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    27 августа 2026, 14:04 • Новости дня
    Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России
    Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о серьезных последствиях для Британии в связи с передачей Киеву вооружений для атак по российским регионам.

    «Ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами», – сказала она, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнула необходимость отказа Лондона от враждебной политики, способной вывести конфликт на совершенно иной уровень. Виновные в военных преступлениях против мирного населения непременно понесут заслуженное наказание.

    Москва также фиксирует передачу украинской стороне данных для производства ракет Storm Shadow. Подобными действиями Лондон и Париж безуспешно пытаются снять с себя ответственность за атаки вглубь России, добавила представитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Энди Бернем приехал в Киев ради поддержки антироссийской фронды.

    Власти Великобритании одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

    МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов.

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    27 августа 2026, 13:15 • Новости дня
    Страны ЕС потребовали разморозить дискуссию об активах России

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция призвали вернуться к вопросу активов России

    Страны ЕС потребовали разморозить дискуссию об активах России
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов на фоне растущего дефицита бюджета Украины.

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция направили письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас и главе МИД Ирландии Хелен Макинти с призывом вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для поддержки Киева, сообщает Politico.

    Письмо датировано 27 августа и было направлено перед неформальной встречей глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в ирландском Уиклоу.

    «Украине нужна дополнительная финансовая поддержка как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Мы считаем, что сейчас настало время вернуться к вопросу о том, как можно дополнительно использовать замороженные активы России в интересах Украины», – говорится в тексте письма.

    Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что уже столкнулся с дефицитом финансирования обороны в размере 23 млрд евро. В декабре лидеры ЕС не смогли договориться о плане использования 210 млрд евро замороженных российских госактивов, большая часть которых хранится в брюссельском депозитарии Euroclear, для обеспечения крупного кредита Киеву.

    Бельгия выступила против этого плана, потребовав от остальных стран ЕС неограниченных гарантий на случай юридических и финансовых последствий со стороны Москвы. Эти требования показались другим лидерам ЕС чрезмерными, поэтому вместо этого союз решил привлечь на рынках общий долг для кредита Украине в размере 90 млрд евро, который будет выплачиваться в течение 18 месяцев при условии проведения Киевом реформ.

    В последние недели Бельгия заявила о готовности вернуться к дискуссии об активах, но повторила требование о финансовых гарантиях от других членов ЕС. Авторы письма подчеркнули, что вопрос сложный и требует решений, учитывающих законные интересы всех сторон, призвав экспертов Еврокомиссии искать новые варианты, при которых риск распределяется между всеми странами блока без чрезмерной нагрузки на одну из них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отложил дискуссию о передаче Киеву замороженных российских средств из-за разногласий между странами-участницами.

    Бельгия ранее отклонила последнее предложение послов ЕС по согласованию экспроприации российских активов.

    Politico писало о риске серьезного имиджевого кризиса для Евросоюза из-за провала переговоров о репарационном кредите Украине.

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    27 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель украинской столицы запечатлел на видео работу российского ударного беспилотника «Герань», выполняющего маневр уклонения.

    Всего за несколько секунд аппарат совершил разворот на 180 градусов, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

    Отмечается, что подобные маневры значительно усложняют перехват российских дронов. Из-за резких разворотов в полете противовоздушной обороне становится труднее прогнозировать траекторию движения аппаратов.

    Напомним, несколько групп беспилотников «Герань» нанесли удары по военным объектам в Киевской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций этих дронов.

    Российские войска вывели из строя электроподстанцию ВСУ в Черниговской области с помощью аппарата «Герань-2 Сикер».

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    27 августа 2026, 21:15 • Новости дня
    В ВСУ сформировали штурмовые отряды из осужденных за тяжкие преступления женщин

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинское командование начало активно привлекать в ряды вооруженных сил бывших заключенных женского пола, отбывавших наказания за особо тяжкие преступления.

    В украинской армии появились подразделения, укомплектованные освободившимися из мест лишения свободы женщинами, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    Подобная практика зафиксирована в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала». «В отрядах «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка «Скала» отмечаются взводы и роты из бывших заключенных-женщин», – сообщил источник агентства.

    Собеседник также добавил, что значительная часть этих новобранцев ранее отбывала наказание за совершение особо тяжких преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские военные взяли в плен бойцов 425-го отдельного штурмового полка «Скала» в Константиновке.

    В прошлом году украинское командование направило женщин-заключенных в штурмовые подразделения из-за острой нехватки личного состава.

    Весной 2025 года российская артиллерия уничтожила группу женщин-штурмовиков этого полка под Красноармейском.

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    28 августа 2026, 08:21 • Новости дня
    Российские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом

    ВС России поразили склад ракет «Фламинго» и военные хранилища в Одессе

    Российские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные в ночь на пятницу нанесли серию ударов беспилотниками по стратегически важным объектам военной инфраструктуры на территории Украины.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов по украинским логистическим центрам и морским портам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны.

    В результате атаки ударных беспилотников в Киевской области был поражен складской комплекс компании «Стеллар Джет». Этот объект использовался для хранения готовых крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей.

    Кроме того, в порту Одессы были уничтожены шесть хранилищ с имуществом военного назначения, которое предназначалось для обеспечения украинской армии.

    Ранее в пятницу сообщалось, что под Киевом уничтожили склады с деталями для дронов ВСУ.

    Накануне ВС России уничтожили производящее НРТК «Лють» предприятие в Киевской области.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по месту подготовки и запуска ракет «Фламинго».

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    27 августа 2026, 19:15 • Новости дня
    Экс-замминистра обороны Украины допустила принудительную мобилизацию женщин

    Экс-замглавы минобороны Маляр: Генштаб ВСУ может объявить мобилизацию женщин

    Экс-замминистра обороны Украины допустила принудительную мобилизацию женщин
    @ Danil Shamkin/Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный штаб Вооруженных сил Украины может инициировать вопрос о принудительном призыве женщин на военную службу, заявила бывший заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

    Маляр подчеркнула, что окончательное решение будет зависеть от запроса военного командования, пишет издание «Страна».

    «Генеральный штаб поставит точку в вопросе принудительной мобилизации женщин. Когда война длится так долго, мы должны быть готовы к тому, что в Вооруженных силах могут возникать различные потребности», – объяснила она.

    Экс-замминистра добавила, что продолжительный конфликт требует от общества готовности к различным сценариям, включая привлечение женского населения к службе в армии.

    Напомним, Верховная рада обсуждает радикальные меры по ужесточению призыва.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов жестко раскритиковал идею обязательной отправки украинок на фронт.

    Местные врачи предупреждают о серьезных проблемах со здоровьем из-за принудительной мобилизации женского населения.

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    27 августа 2026, 09:53 • Новости дня
    Минобороны сообщило о лжи Киева про наступление в Запорожье

    Герасимов сообщил о распространении Киевом лжи о запорожском наступлении

    Tекст: Мария Иванова

    Не имея реальных успехов на фронте, украинское руководство тиражирует ложь о выдуманном наступлении в Запорожской области, пытаясь отчитаться перед западными кураторами, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинспектировал работу группировки войск «Южная», передает Минобороны.

    Командующий Сергей Медведев доложил ему о текущей обстановке в зоне ответственности.

    «В условиях отсутствия реальных результатов на земле украинское руководство стремится убедить западных кураторов в успешных действиях ВСУ на поле боя. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области», – подчеркнул Герасимов.

    Подводя итоги, генерал армии отметил достижения бойцов в освобождении Донецкой народной республики и поставил новые задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов назвал совместное освобождение ДНР главной задачей группировок войск «Запад», «Южная» и «Центр».

    Ранее глава ведомства сообщил о попытках украинского командования скрыть свои провалы фейками.

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    27 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Лантратова: Девять военных освобождены из украинского «теневого» плена

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военнослужащие могут удерживаться в скрытых местах заключения на территории Украины до девяти месяцев перед переводом в официальные лагеря для военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Российские военнослужащие, оказавшиеся в украинском плену, вынуждены проводить в пыточных подвалах до девяти месяцев, прежде чем их переведут в общие места содержания, рассказала Лантратова, передает ТАСС.

    «Там не один плен. Есть вот этот общий плен, куда приезжает Международный Красный Крест, который открытый, но какое количество пыточных подвалов находится там. И чтобы попасть в общий плен, наши ребята зачастую по несколько месяцев, иногда до девяти месяцев находятся в этих подвалах», – заявила омбудсмен.

    Соответствующее заявление прозвучало в ходе Всероссийского форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим».

    «Нам удалось вытащить из этого «теневого» плена уже девять ребят», – добавила Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее омбудсмен рассказала о принуждении раненых пленных к рытью могил.

    Россия и Украина готовят новый крупный обмен военнослужащими.

    Накануне на территории Белоруссии состоялся процесс передачи десяти захваченных российских бойцов.

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    28 августа 2026, 01:20 • Новости дня
    Жертвами ударов ВСУ по рейсовым автобусам стали 43 жителя России

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала года целенаправленные удары ВСУ по пассажирскому транспорту убили несколько десятков мирных россиян, в том числе детей, сотни граждан получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Атаки ВФУ на пассажирские автобусы в 2026 году по состоянию на 27 августа: количество атакованных автобусов – 167. Ранены 329 человек, в их числе 17 детей. Погибли 43 человека, в их числе три ребенка», – сказал он ТАСС.

    Мирошник отметил, что эти цифры отражают минимальное количество подтвержденных жертв и ударов. По его словам, ведомство опирается на верифицированные данные органов власти, однако существует множество инцидентов, требующих дополнительного расследования и сбора информации.

    Посол добавил, что в последние три месяца атаки ВСУ по пассажирским автобусам  большой вместимости существенно увеличились.

    «Это все гражданское население, там, конечно же, были дети. И можно констатировать, что с украинской стороны они просто были вписаны уже как цель для совершения атак или террористических актов», – сказал он.

    Мирошник указал на то, что дроны, которые используются украинской стороной в большинстве для атак, где есть ИИ.

    «Они явно настроены на то, чтобы атаковать и автобусы в том числе. Поэтому такое огромное количество пострадавших и ударов по этим объектам», – отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщал, что в июле от атак БПЛА ВСУ погиб 201 мирный житель России, он также заявлял, что ежедневно от атак ВСУ гибнет в среднем 10 россиян. Кроме того, посол считает, что Запад покрывает преступления ВСУ в Старобельске.

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    27 августа 2026, 13:56 • Новости дня
    Захарова: Лондон передал Киеву технологии крылатых ракет Storm Shadow
    Захарова: Лондон передал Киеву технологии крылатых ракет Storm Shadow
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Британия передала Киеву технологии для самостоятельного производства крылатых ракет Storm Shadow на украинских предприятиях, чтобы избежать ответственности за удары по российской территории официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что Москва располагает данными о передаче Британией технологической документации Киеву для возможного производства крылатых ракет Storm Shadow. Об этом передает РИА «Новости».

    «Британская сторона не просто передала высокоточные средства поражения, но и предоставила Киеву технологические данные для самостоятельной сборки крылатых ракет на украинских предприятиях», – заявила дипломат на брифинге.

    Захарова подчеркнула, что аналогичные намерения ранее озвучивал президент Франции Эммануэль Макрон, однако не успел их реализовать. Она также сослалась на публикацию газеты Figaro, где утверждалось, что французский концерн Safran уже больше года поставляет навигационное оборудование для украино-британской ракеты Flamingo, используемой для ударов по России.

    Представитель МИД добавила, что Лондон и Париж пытаются снять с себя ответственность за атаки вглубь российской территории, передавая функции по сборке ракет украинской стороне. По ее словам, Британия, Франция и Германия продолжают усугублять украинский кризис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Энди Бернем привез на Украину секретные данные о компонентах для производства дальнобойных ракет.

    В Кремле резко раскритиковали намерения Лондона по передаче подобных технологий.

    В июне украинские военные применили собранную из британских деталей крылатую ракету «Фламинго» для удара по Чебоксарам.

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    27 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    На Украине зафиксировали двукратное падение числа первоклассников

    Минобразования: На Украине за семь лет вдвое сократилось число первоклассников

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние семь лет число поступающих в школы на Украине уменьшилось в два раза, заявил заместитель министра образования страны Андрей Витренко.

    По его словам, из-за сложной демографической ситуации количество детей, идущих в первый класс украинских школ, сократилось до 242 тыс. человек по сравнению с показателями прошлых лет, передает ТАСС.

    «В этом году приблизительно 242 тыс. детей начнет обучение в первом классе. Для сравнения: в 2018-19 годах у нас было 453 тыс. детей. То есть сегодня в два раза меньше, к сожалению, мы имеем такую демографическую ситуацию», – заявил чиновник.

    Ранее бывший министр образования Украины Лилия Гриневич спрогнозировала падение числа первоклассников на 37% к 2029 году.

    Прошлой осенью количество идущих в первый класс украинских детей сократилось на 20%.

    В первой половине текущего года смертность на территории страны превысила рождаемость в четыре раза.

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    27 августа 2026, 12:56 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожское Шевченковское
    Российские войска освободили запорожское Шевченковское
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки освободила Шевченковское в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Шевченковское в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Трудового, Отришек, Омельника, Барвиновки Запорожской области, Мировки и Васильковки Днепропетровской области.

    Противник при этом потерял свыше 360 военнослужащих и пять бронемашин.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Уланово и Садков Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии рядом с Приколотным, Бережным, Петропавловкой, Липцами и Слатино Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Пролетарского Харьковской области, Сидорово, Маяков и Крестища Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 210 военнослужащих, два артиллерийских орудия и четыре станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ у Краматорска, Дружковки, Семеновки и Николаевки ДНР.

    Противник при этом потерял более 190 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Ивановки, Новопавловки Днепропетровской области, Андреевки, Доброполья и Белозерского ЛНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 390 военнослужащих, бронемашина «Казакдва артиллерийских орудия и три радиолокационные станции, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска зачистили от противника сумскую Писаревку и запорожскую Неженку.

    Днем ранее они взяли под контроль Анновку в ДНР.

    А до этого освободили три населенных пункта – Перше Травня в Сумской области, Кучеров Яр в Донецкой народной республике (ДНР) и Долинку в Запорожской области.

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    27 августа 2026, 10:24 • Новости дня
    В Грузии заявили о фашистских подходах псевдолибералов к конфликту России и Украины

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Первый заместитель председателя парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани в четверг уличил оппозицию в фашистских подходах к конфликту России и Украины и напомнил о несбывшихся ожиданиях скорой победы Киева, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Партии агентурной оппозиции, богатые НПО, ультралевые псевдолибералы! Сколько же вы ошибок допустили только по отношению к войне России и Украины, сколько проявили безродности, фашистских подходов, фарисейства, что это говорит о трагичности вашего участия в политике», – заявил он.

    По словам парламентария, противники правящей партии напрасно ожидали, что «Россия проиграет с помощью западной помощи Украине, что Украина ускоренно вступит в ЕС и НАТО, что украинцы получат сотни миллиардов евро замороженных активов России».

    «Ни одно из этих обещаний не выполнено, но наши проукраинские болельщики не протестуют на этот счет, – заявил Леван Мачавариани. – Зато радикалы всевозможными фашистскими методами запрещают что-либо говорить об этой войне, если мнение не укладывается в их собственные нарративы».

    «Если кто-то даже на секунду усомнится в безусловной победе Украины и разгроме России, на него тут же приклеивают ярлык «русофила», унижают», – заявил зампред фракции.

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