Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.0 комментариев
Директор ФБР счел оскорблением отказ канадского ТВ считать 11 сентября терактом
Глава Федерального бюро расследований США Кэш Пател назвал оскорблением отказ канадской телекомпании CBC признавать события 11 сентября террористическим актом.
Отказ канадской национальной телерадиовещательной компании CBC классифицировать события 11 сентября 2001 года как террористический акт вызвал резкую реакцию в Вашингтоне. Директор ФБР Кэш Пател расценил подобную позицию как недопустимое искажение исторических фактов, передает ТАСС.
«Любая организация в Канаде, которая публично не откажется от искажения истории и оскорбления памяти погибших во время крупнейшего теракта в истории США, больше не будет партнером для ФБР. <…> Жертвы никогда не будут забыты», – написал глава ведомства в соцсети.
Ранее издание National Post сообщило о служебном предписании CBC. В документе сотрудникам рекомендовалось избегать слова «теракт» при описании трагедии. Пресс-служба канадского вещателя попыталась оправдаться, заявив, что это лишь напоминание о редакционных стандартах, а не попытка переписать историю.
Напомним, 11 сентября 2001 года боевики запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида*» захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий врезался в Пентагон, а четвертый рухнул в Пенсильвании. Жертвами крупнейшей атаки стали 2977 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канадский телеканал CBC призвал своих журналистов отказаться от термина «террористические атаки» в отношении событий 11 сентября.
Военный судья в США отложил слушания по делу организаторов этих терактов на 2028 год.
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* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ