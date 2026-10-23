Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Промышленное предприятие в Черниговской области получило повреждения
Глава региональной администрации Вячеслав Чаус заявил, что промышленное предприятие в городе Прилуки Черниговской области на севере Украины получило повреждения в результате взрывов.
Промышленное предприятие в городе Прилуки Черниговской области на севере Украины получило повреждения в результате взрывов, передает ТАСС со ссылкой на главу региональной администрации Вячеслава Чауса.
В настоящее время в ряде областей Украины, в том числе в Черниговской, действует воздушная тревога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Кировограде, Виннице и Днепропетровске на Украине прогремели взрывы.
В среду взрывы раздались во Львове.
Также взрывы произошли в нескольких городах на Украине, включая Киев.