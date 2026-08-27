Ветераны СВО рассказали о новых целях после возвращения к мирной жизни

Tекст: Елизавета Шишкова

Пленарное заседание «СВОИ» стало центральным событием Всероссийского форума ветеранов спецоперации «Вместе победим». В этом году главными экспертами площадки выступили сами участники СВО, а их диалог с государственными деятелями и представителями общественных организаций был посвящен профессиональной реализации, семье и сохранению духовного наследия.

Модераторами встречи стали статс-секретарь – замглавы Минобороны и председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Наталья Литовко.

Открывая пленарную сессию, Анна Цивилева подчеркнула обновленный формат форума, где в центре – ветераны и их семьи. «Мы предложили ветеранам СВО самим рассказать свои истории – от первого лица. Обратная связь защитников очень важна для совершенствования системы поддержки, а их личный опыт вдохновляет других героев ставить перед собой новые цели после возвращения, развиваться и достигать высот», – сказала она.

Герой России, выпускник президентской программы «Время героев» и председатель правления «Движения первых» Артур Орлов отметил, что боевой опыт и лидерские качества бойцов помогают им решать задачи в мирной жизни и воспитывать молодежь. Он подчеркнул, что форум стал «пространством всесторонней поддержки защитников, их семей и товарищей», где участники СВО делились мечтами, планами и ценностями, вспоминали подвиги без вести пропавших героев и говорили о силе единства фронта и тыла.

Со сцены прозвучали личные истории мужества и верности призванию. Врач-хирург Сергей Гудожников, перенесший тяжелое ранение, продолжил службу в медицинской роте и во время реабилитации написал левой рукой книгу «Сердце добровольца». Он рассказал, что сделал в книге особый акцент на медиках, передал экземпляры матерям погибших бойцов и сейчас работает над новым проектом, чтобы сохранить истории героев для будущих поколений.

Ветераны Максим Колесниченко и Иван Музыкин поделились опытом профессиональной адаптации после возвращения со спецоперации, обсуждали переквалификацию, оценку своих сильных сторон и применение военного опыта в гражданской сфере. Колесниченко отдельно подчеркнул роль семейных ценностей как в боевых условиях, так и в период восстановления после ранения, а его супруга Анна дала советы женщинам, чьи близкие все еще находятся на передовой.

Отдельный блок дискуссии был посвящен спорту и новым достижениям. Кавалер ордена Мужества и трехкратный чемпион мира по бегу среди параатлетов Сергей Таныгин рассказал, что стойкость, дисциплина и умение принимать и победы, и поражения, приобретенные на СВО, помогли ему в спорте. Он отметил, что каждый старт становился небольшой победой и что сейчас ставит перед собой большие цели, включая амбициозный план дойти до Северного полюса.

Одним из самых эмоциональных моментов встречи стал интерактив «Семейный альбом». Участники показывали личные фотографии, вспоминали истории о родных, а модераторы беседовали с ветеранами в зале, подчеркивая важность семейной памяти, преемственности поколений и человеческого тепла даже в самые трудные времена.