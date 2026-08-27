Эксперты составили портрет типичного современного миллиардера

Altrata: Типичный миллиардер оказался пожилым мужчиной с частным самолетом

Tекст: Валерия Городецкая

Среднестатистический обладатель миллиардного состояния – это мужчина старше 70 лет, который заработал свои деньги самостоятельно, передает РИА «Новости». «Средний возраст миллиардера – 71 год, при этом лишь 9% из них моложе 50 лет. Женщины составляют всего 13% от общего числа миллиардеров», – указали авторы исследования.

Банковское дело и финансовый сектор остаются ведущими отраслями для самых богатых людей планеты. Лишь 8% миллиардеров полностью унаследовали свое состояние. Около 15% из них владеют частными самолетами, что почти в три раза превышает долю владельцев роскошных яхт. Среди увлечений лидируют спорт и филантропия, причем 201 миллиардер имеет прямую долю в спортивной команде.

Около 20% богачей родились за пределами страны текущего проживания. Почти 60% из них появились на свет в Лондоне, 41% – в Сан-Франциско, 19% – в Нью-Йорке. Аналитики ожидают, что в ближайшее десятилетие около 5 тыс. супругов и детей унаследуют значительную часть из 6,6 трлн долларов. При этом 23% совершеннолетних наследников уже работают в семейном бизнесе.

Аналитическая компания Altrata также зафиксировала небывалый рост числа обладателей гигантских капиталов. За год к этой группе присоединились 287 новых участников, а за последние десять лет их численность выросла почти на 60%.

«В 2025 году число миллиардеров в мире достигло исторического максимума в 3795 человек. Рост на 8,2% стал самым сильным за последние пять лет, поскольку растущие фондовые рынки, монетарные стимулы и инвестиционный бум в сфере ИИ способствовали динамичному росту богатства среди сверхбогатых», – сообщают авторы отчета.

Капиталы богатейших людей планеты выросли на 12,8% по сравнению с 2024 годом. Исследователи подчеркнули, что эта сумма эквивалентна почти четверти общей рыночной капитализации индекса S&P 500. Среднее состояние участника рейтинга сейчас составляет четыре млрд долларов, тогда как медианное значение держится на уровне двух млрд долларов.

Аналитики обратили особое внимание на неравномерное распределение средств. В мире насчитывается 29 «супермиллиардеров», капитал каждого из которых превышает 50 млрд долларов. Эта узкая группа контролирует 27% всех активов элитного клуба, хотя в 2017 году показатель составлял лишь 7%.

Аналитики банка UBS насчитали в России 122 долларовых миллиардера по итогам прошлого года.

Совокупное состояние богатейших россиян достигло рекордной отметки в 696,5 млрд долларов.

Международная организация Oxfam зафиксировала увеличение общего капитала мировых миллиардеров до 18,3 трлн долларов.