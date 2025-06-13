Израиль завершил первый этап атаки против «агрессии и ядерной программы» Ирана

Израиль заявил о борьбе с ядерной программой Ирана ради безопасности

Tекст: Ирма Каплан

«Десятки самолетов ВВС Израиля завершили первый этап, который включал удары по десяткам военных целей, включая ядерные цели в разных районах Ирана. <...> Армия обороны Израиля и соответствующие органы готовы к широкому спектру сценариев в обороне и наступлении, которые могут потребоваться», – сказано в сообщении.

Там добавили, что иранский режим ведет прямую и косвенную кампанию террора против Израиля, одновременно продвигаясь к получению ядерного оружия.

«Сегодня Иран ближе, чем когда-либо, к получению ядерного оружия. Оружие массового поражения в руках иранского режима представляет собой экзистенциальную угрозу Израилю и значительную угрозу для всего мира», – отмечено там.

Израиль заявляет, что не позволит Ирану, который якобы одержим идеей уничтожения страны, получить оружие массового поражения.

Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

В Тегеране на рассвете в нескольких частях города были слышны взрывы, также звуки взрывов слышали в провинциях Керманшах и Лурестан.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.

Кроме того, администрация американского президента сообщила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по ядерным объектам Ирана.