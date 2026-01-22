  • Новость часаМакрон сообщил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море
    Датские либералы обожгутся на российском посольстве
    ФРГ высылает сотрудника посольства России
    Во Франции задержали мужа и подругу основательницы SOS Donbass
    Мошенник выдал себя за Киркорова и обманул жительницу Саратовской области
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    МИД рекомендовал россиянам временно отложить поездки в Иран
    Санду назвала вступление Молдавии в ЕС стратегией выживания
    Газпром объяснил подорожание газа в Европе
    Участник СВО назвал геноцидом действия ВСУ в Курской области
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    5 комментариев
    22 января 2026, 19:18 • Новости дня

    Назван освиставший главу Минторга США в Давосе американский политик

    СМИ сообщили, кто освистал главу Минторга США Латника на ужине ВЭФ в Давосе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Итальянская Corriere della Sera рассказала подробности скандала с министром торговли США Говардом Латником на ужине в Давосе.

    Министра торговли США Говарда Латника освистал бывший вице-президент США, демократ Альберт Гор во время ужина в Давосе – об этом сообщает Corriere della Sera, передает ТАСС. Инцидент произошел на мероприятии, организованном генеральным директором BlackRock Ларри Финком, который является временным сопредседателем Всемирного экономического форума.

    По информации издания, поводом стало выступление Латника, который раскритиковал политику Евросоюза, заявив, что «зеленый переход» – бесполезный и провальный проект. Он также отметил низкие темпы экономического роста Европы. После этих слов Альберт Гор встал, выкрикнул: «Бууу!» – и вышел из зала.

    Сразу после этого министр энергетики США Крис Райт резко обратился к Гору с вопросом: «Как вы можете позволить себе проявить неуважение к министру Латнику? Вы что, не знаете, что создаете себе проблемы?». Как отмечает издание, завязалась громкая перепалка, из-за чего несколько европейских гостей, в том числе глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, покинули мероприятие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр торговли США Говард Латник подвергся насмешкам и освистыванию на ужине в Давосе. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европа движется в неверном направлении.

    Кроме того, после выступления в Давосе пользователи соцсетей осмеяли президента Франции Эммануэля Макрона. Он появился в очках на форуме, а в интернете предположили, что французский лидер мог скрывать синяк, напомнив о видеозаписи, где супруга наносит Макрону удар по лицу.

    20 января 2026, 22:25 • Новости дня
    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» в Давосе

    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» после слов Стубба

    Tекст: Катерина Туманова

    Давос, где проходит Всемирный экономический форум, похож на «международный театральный фестиваль абсурдистики» в свете предложения президента Финляндии сходить в сауну с американским коллегой для решения вопроса Гренландии, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Больше всего понравилось предложение президента Финляндии (демократическая страна, если что) сходить в сауну с Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другой демократической страны). Аплодирую стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Так Захарова прокомментировала реплику президента Финляндии Александра Стубба в интервью Washington Post о том, что совместный поход в сауну с американским лидером Дональдом Трампом мог бы помочь в урегулировании ситуации с Гренландией.

    Напомним, Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии. Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне. А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.

    Комментарии (6)
    22 января 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы

    Политолог Данилин: Путин сделал замороженные в США средства дипломатическим активом

    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Идея внести в «Совет мира» замороженные в США российские активы, а также направить их часть на восстановление пострадавших территорий в зоне СВО – это элемент дипломатического взаимодействия Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Путин выразил готовность обсуждать инициативы по Газе с администрацией США и руководством Палестины.

    «Получила бы Россия обратно заблокированные в США средства, или нет, сказать однозначно нельзя. Поэтому идея сделать их международным дипломатическим активом – очень хороша. Москва может управлять этими средствами для достижения внешнеполитических целей страны», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    На этом фоне спикер особо отметил предложение Владимира Путина направить часть средств на восстановление пострадавших в сходе СВО территорий. «Любопытно, что глава государства не указал, о каких именно землях идет речь. Впрочем, это еще не решение, а заявление о готовности обсуждать и такой механизм», – указал он.

    Что касается возможного выделения средств в помощь разрушенной Газе, примечательно то, что Россия будет прорабатывать вопрос не только с США, но и с теми, с кем Белый дом не выстраивает диалог, а именно – с Палестиной. «Решение Москвы вполне можно трактовать как реальный шаг Путина навстречу Трампу. Причем, Москва не пытается вместить в этот кейс обсуждение принципиальных вопросов СВО и своих требований», – акцентировал политолог.

    «Предложение Путина особенно важно для США, учитывая, что все крупные страны ЕС пока так или иначе выражают сомнения по поводу вступления в «Совет мира». Участие же в работе органа такой мировой державы как Россия, делает инициативу главы Белого дома более весомой и значимой», – подчеркнул собеседник. – «Стоит также отметить, что Брюссель и Киев хотели бы получить замороженные российские активы на вооружение ВСУ».

    В среду поздним вечером Путин провел совещании с постоянными членами Совета безопасности. Он подтвердил, что получил личное обращение Дональда Трампа с приглашением в «Совет мира». Российский лидер поблагодарил американского коллегу за это.

    «МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами, и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    По словам главы государства, в первую очередь речь идет об урегулировании на Ближнем Востоке, а также о поиске путей решения насущных проблем народа Палестины и разрешения острейших проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа. «Главное заключается в том, чтобы весь процесс благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта», – подчеркнул президент России.

    Он также сообщил, что Россия готова направить 1 млрд долларов в «Совет мира» из числа замороженных на Западе средств. «Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США», – добавил Путин.

    Российский лидер отметил, что планирует обсудить все перечисленные вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

    Напомним, о формировании «Совета мира» по Газе глава Белого дома объявил 16 января. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.

    СМИ выяснили, что администрация Трампа предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в Совете, внести взнос в размере 1 млрд долларов. «Каждое государство-член занимает место сроком не более чем на три года с возможностью продления по решению председателя. Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более одного млрд долларов наличными в «Совет мира» в течение первого года», – говорится в проекте устава организации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

    Как следует из документа, Трамп станет первым председателем совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. В проекте устава совет описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта».

    По информации портала Axios, Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав Совета, среди них Россия и Белоруссия. Причем Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Минска к инициативе американского лидера. При этом большинство стран Евросоюза отклонили предложение президента США.

    Комментарии (21)
    22 января 2026, 10:50 • Видео
    Люди бегут из Киева

    С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 23:04 • Новости дня
    Долина заявила, что хорошо устроилась на новом месте жительства
    Долина заявила, что хорошо устроилась на новом месте жительства
    @ Константин Андреев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что хорошо устроилась на новом месте жительства после выселения из квартиры в Москве.

    Во время общения с журналистами после концерта в рамках премии Владимира Высоцкого «Своя колея», проходившего в московском Центре исполнительских искусств, певица рассказала о новом месте жительства, передает РИА «Новости».

    На вопрос о том, где она собирается жить и как обустроилась, Лариса Долина ответила коротко: «Устроилась хорошо». Артистка не стала раскрывать подробностей.

    Ранее квартира Ларисы Долиной перешла Полине Лурье, а исполнительное производство прекратили.

    Лариса Долина и ее внучка снялись с регистрационного учета в этой квартире.

    Юрист Сергей Жорин заявил, что после выселения Долину могут оштрафовать за отсутствие регистрации.

    Комментарии (5)
    20 января 2026, 01:41 • Новости дня
    Россия указала на невозможность нормальных отношений с Данией
    Россия указала на невозможность нормальных отношений с Данией
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский посол в Дании Владимир Барбин назвал невозможным нормальное взаимодействие с Данией из-за её конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    «Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, которое бы учитывало российские интересы, делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией», – сказал дипломат ТАСС.

    В частности, в 2025 году власти Дании разрешили строительство завода украинской компании FirePoint, специализирующейся на производстве твердого ракетного топлива.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение авантюрой, подтверждающей враждебный милитаристский курс Копенгагена и саботаж дипломатических усилий по урегулированию кризиса на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Дании усилили присутствие на острове Борнхольм, разместив новые бронетранспортеры Patria 6x6 и увеличив число военных. Дания сочла Россию приоритетной угрозой для Гренландии вместо США. Барбин ранее заявил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.


    Комментарии (6)
    21 января 2026, 06:05 • Новости дня
    Немецкие СМИ обвинили фон дер Ляйен в упадке Европы
    Немецкие СМИ обвинили фон дер Ляйен в упадке Европы
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Долгие годы Европа оставалась для всего мира образцом достатка, эффективности, успеха, инноваций, но под эгидой Евросоюза всё это постепенно сошло на нет, оставив только заявления главы ЕК, балансирующие между нарушением закона, стандартизацией и иллюзиями, пишет немецкая Berliner Zeitung.

    «ЕС на самом деле должен занимать сильную позицию в своем конфликте с Дональдом Трампом. На протяжении десятилетий Европа была образцом для всего мира: свобода, рыночная экономика, мир, креативность, инновации – вот отличительные черты, которые делали такие страны, как Германия, Италия и скандинавские государства, привлекательными и успешными. Но под эгидой ЕС сильные стороны Европы атрофировались», – отмечает Berliner Zeitung (BZ) в материале с риторическим вопросом в заголовке «Кто сможет взять Трампа под контроль – ЕС или КНР?»

    Газета считает, что Евросоюз с каждым шагом своего руководства отрекается и предаёт свои идеалы, оттого и столь непрезентабельный результат. Американский лидер строит свой мир и порядок, а ЕС колеблется между его сторонниками и противниками вроде Китая.

    «Ответы, которые ЕС намерен дать в рамках новой системы, колеблются между нарушением закона, стандартизацией и иллюзиями», – говорится в материале.

    На форуме в Давосе глава ЕК заявила о необходимости «построить новую форму европейской независимости».

    «Это звучит не столько как естественное стремление европейцев к независимости и свободе, сколько как аргумент Ангелы Меркель об «отсутствии альтернатив» как предпосылки для демонтажа свободы, прозрачности и демократии», – отмечает газета.

    В четверг президент США планирует учредить в Давосе свой «Совет мира», который BZ прямо называет альтернативой ООН. Устав предусматривает, что каждая страна-участница должна заплатить 1 млрд долларов членских взносов за постоянное место. Китай, Россия и Германия входят в число приглашенных. Письмо в Брюссель пока не отправлено.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа задумалась о разводе с Америкой после угроз последней тарифами из-за критики захвата Гренландии. Фон дер Ляйен  анонсировала историческую сделку ЕС с Индией. ЕС и МЕРКОСУР заключили  торговое соглашение о создании зоны свободной торговли. Оно расширяет доступ европейских компаний к рынкам стран Южной Америки.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 19:08 • Новости дня
    Главу Минторга США освистали на ужине в Давосе

    FT: Главу Минторга США Латника освистали на ужине ВЭФ на форуме в Давосе

    Главу Минторга США освистали на ужине в Давосе
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр торговли США Говард Латник подвергся насмешкам и освистыванию во время выступления на ужине в Давосе, где присутствовали мировые лидеры, отмечают западные СМИ.

    Министра торговли США Говарда Латника освистали во время ужина в Давосе, который был организован временным сопредседателем Всемирного экономического форума и гендиректором BlackRock Ларри Финком, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

    По данным издания, воинственные заявления Латника вызвали насмешки среди гостей. Кроме того, источники сообщили, что президент Европейского центрального банка Кристин Лагард покинула мероприятие прямо во время его выступления. Ларри Финк был вынужден вмешаться и попросить гостей сохранять спокойствие.

    Ежегодная сессия ВЭФ проходит в Давосе с 19 по 23 января под девизом «Дух диалога». Программа форума посвящена пяти основным мировым вызовам, среди которых особое внимание уделяется вопросам сотрудничества в условиях растущей нестабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что Европа за последние десятилетия движется в неверном направлении.

    Также в Давосе отменили встречу Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца из-за задержки с перелетом американского лидера.

    Кроме того, в соцсетях осмеяли президента Франции Эммануэля Макрона за появление в очках на форуме Давоса. Пользователи предположили, что французский лидер мог скрывать синяк, напомнив о видеозаписи, где супруга наносит Макрону удар по лицу.

    Комментарии (5)
    21 января 2026, 22:15 • Новости дня
    Миллиардеры призвали лидеров мира к повышению налогов для сверхбогатых
    Миллиардеры призвали лидеров мира к повышению налогов для сверхбогатых
    @ Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    На фоне Всемирного экономического форума в Давосе почти 400 миллионеров и миллиардеров из 24 стран выступили с призывом к мировым лидерам ужесточить налогообложение сверхбогатых. Среди подписавших открытое письмо – актер и режиссер Марк Руффало, музыкант Брайан Ино и продюсер Эбигейл Дисней.

    В письме говорится, что чрезмерное богатство подрывает демократию, усиливает социальное неравенство и ускоряет экологический кризис, пишет The Guardian. «Небольшая группа глобальных олигархов с огромными состояниями фактически купила наши демократии, захватила правительства, ограничила свободу СМИ и установила контроль над технологиями, – отмечают авторы. – То, что дорого нам всем, богатым и бедным, разрушается теми, кто стремится разрывать пропасть между своей властью и остальным обществом».

    Опрошенные организацией Patriotic Millionaires миллионеры из стран G20 считают, что сверхбогатые активно покупают политическое влияние: 77% респондентов разделяют это мнение, а более 60% опасаются угрозы демократии из-за концентрации богатства. Две трети поддерживают введение более высоких налогов на сверхбогатых для финансирования общественных нужд.

    По данным Oxfam, в прошлом году число миллиардеров достигло рекордного уровня – более трех тыс. человек, а их совокупное состояние продолжает расти быстрее, чем мировая общественная собственность. «Превышение богатства сверхбогатых над общественными ресурсами стало почти в три раза больше, чем весь мировой общественный капитал, – заявил исполнительный директор Oxfam Амитабх Бехар. – Необходимо немедленно вводить налоги на сверхбогатых и бороться с неравенством».

    Ранее Bloomberg сообщил о росте состояния миллиардеров России в 2025 году – капитал богатейших бизнесменов России за прошедший год увеличился на 23,818 млрд долларов.

    Комментарии (17)
    20 января 2026, 06:35 • Новости дня
    Politico: Трамп не желает встречаться с Зеленским в Давосе

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время Всемирного экономического форума в Давосе у американского президента Дональда Трампа не запланировано встреч с главой киевского режима Владимиром Зеленским, невзирая на готовность последнего мгновенно отреагировать на приглашение главы Белого дома.

    «Зеленский завсегда рад встретиться с Трампом, так как считает, что выгоды этих встреч всегда больше маленьких неудобств, а уж если он не будет с ним взаимодействовать, это сделают другие», – заявил газете Politico источник из Республиканской партии.

    Он уточнил, что нежелание встречаться исходит из Белого дома напрямую.

    Зеленского обуревают опасения, что ему не удастся донести до Трампа свою позицию, а другие наверняка что-нибудь переиначат. Сможет ли он что-либо изменить в расписании американского лидера, покажет время. Пока известно, что Трамп в Давосе встретится с представителями «коалиции желающих».

    Также ожидается, что глава Белого дома будет заниматься вопросами Газы и столь ненавистной Зеленскому Гренландии, завладевшей вниманием американского лидера.

    Напомним, ранее Трамп допускал возможность встречи с Зеленским в Давосе, но затем несколько раз «разочаровывался», называя преградой на пути к миру на Украине. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Зеленский готовит для Трампа «экономический анекдот», надеясь согласовать в Давосе нулевые торговые пошлины и привлечь до 800 млрд долларов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум. Bloomberg заявило, что Трамп в Давосе намерен подписать соглашение о «Совете мира» по Газе.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 16:12 • Новости дня
    Газпром объяснил подорожание газа в Европе

    Газпром назвал три причины роста цен на газ в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость газа на европейских биржах превысила 500 долларов за тысячу кубометров, что связано с сокращением запасов и изменениями на мировом рынке, отметили в Газпроме.

    Рост цен на газ в Европе связан с сокращением запасов в хранилищах, приближающимся похолоданием и скачком котировок в США, сообщает Газпром в своем официальном Тelegram-канале. В холдинге подчеркнули, что биржевые цены на газ в Германии и Австрии превысили 500 долларов за тысячу кубометров.

    По итогам торгов 21 января стоимость газа с поставкой «на день вперед» на виртуальном торговом хабе THE в Германии составила 525,9 доллара за 1 тыс. куб. м, а в Австрии на VTP – 537,2 доллара за 1 тыс. куб. м. По сравнению с 20 января цены выросли на 11,9% в Германии и 11,5% в Австрии.

    В Газпроме отметили: «Стремительный рост биржевых цен на газ происходит на фоне активно снижающихся запасов газа в подземных хранилищах, ожидаемого похолодания в Европе, резкого скачка цен на газ в США – крупнейшего поставщика СПГ на европейский рынок, а также существенных колебаний спекулятивных биржевых позиций инвестиционных фондов».

    Согласно данным лондонской биржи ICE, 22 января цена газа в Европе во время торгов впервые с марта 2025 года превысила 500 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа начала откачивать газ из подземных хранилищ быстрее обычного, что поставило под угрозу ее энергетическую безопасность в отопительный сезон.

    Во вторник Газпром заявил, что Европа уже отобрала более 67% закачанного к зиме газа. А к 18 января уровень заполненности европейских хранилищ составил 49,8%, что соответствует показателю, который год назад был зафиксирован на три недели позже.

    Комментарии (9)
    22 января 2026, 17:24 • Новости дня
    Глава МИД Швейцарии захотел приехать в Россию

    Глава МИД Швейцарии Кассис анонсировал визит в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис объявил, что собирается посетить Россию в рамках председательства страны в ОБСЕ, не уточнив дату визита.

    Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис объявил о намерении лично посетить Россию в этом году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал RTS. Кассис уточнил, что визит состоится в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ. Точная дата поездки пока не называется.

    Кассис также сообщил, что планирует поездки в Киев и Вашингтон по линии ОБСЕ. Министр отметил, что главной целью ОБСЕ остается прекращение военного конфликта на Украине, и заявил: «Крайне важно, чтобы если в ближайшие дни будет достигнуто соглашение о прекращении огня, группа специалистов ОБСЕ смогла отправиться на место в течение 48 часов».

    Ранее о подобных планах Кассиса сообщал глава отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо. Издание Temps писало, что приоритетными направлениями для визитов главы МИД стали Киев, Тбилиси и Москва в феврале этого года. О намерении совершить поездки было сообщено 57 странам-участникам на встрече в Вене в сентябре.

    Последний визит Кассиса в Россию состоялся в 2019 году. В том же году Москву посещал и бывший президент Швейцарии Ули Мауэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Николя Бидо заявил, что Россия и все страны ОБСЕ будут приглашены на конференцию по кибербезопасности в Цуге в Швейцарии в конце сентября 2026 года.

    До этого в сентябре 2025 года Сергей Лавров на встрече с Кассисом отметил утрату Швейцарией статуса нейтрального посредника.

    А в 2024 году Лавров разъяснял Иньяцио Кассису, что так называемая формула Зеленского предусматривает капитуляцию России, выплату репараций и трибунал, а Берну не позволят отойти от этих условий.

    Комментарии (5)
    20 января 2026, 23:35 • Новости дня
    Премьер Гренландии призвал готовиться к возможному военному вторжению

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Гренландии намерены сформировать специальную группу для подготовки граждан к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США захватить остров, объявил во вторник премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен.

    «Военный конфликт маловероятен, но исключить его нельзя», – приводит Bloomberg заявление премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена на пресс-конференции в столице Нууке.

    Он подчеркнул, что населению необходимо быть готовым к любым сбоям в повседневной жизни. Правительство Гренландии создаст рабочую группу с участием местных органов власти для координации усилий по подготовке граждан, а также распространит рекомендации, в том числе о необходимости иметь запас продуктов на пять дней.

    Муте Эгеде, министр финансов и бывший лидер острова, отметил, что Гренландия находится под серьезным давлением и должна быть готова к разным сценариям.

    По информации издания Globe and Mail, канадские военные разработали план реагирования на возможное вторжение США, однако рассматривают этот сценарий как крайне маловероятный.

    Во вторник премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что Европа даст ответ на возможное введение новых американских пошлин с февраля, и это может привести к серьезной эскалации между Вашингтоном и Европой.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    26 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне. Руководство ЕС заявило, что не собирается вступать в противостояние с США из-за Гренландии, но готово защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.

    Комментарии (6)
    22 января 2026, 11:20 • Новости дня
    В кортеже Трампа в Давосе заметили новый бронированный лимузин Cadillac Escalade
    В кортеже Трампа в Давосе заметили новый бронированный лимузин Cadillac Escalade
    @ MICHAEL BUHOLZER/EPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    В швейцарском Давосе Дональд Трамп прибыл на Всемирный экономический форум в кортежe с новой тяжело бронированной лимузинной версией Cadillac Escalade.

    Президент США Дональд Трамп после прибытия в Давос пересел в тяжело бронированный Cadillac Escalade в лимузинной конфигурации, который, по оценке наблюдателей, стал новым элементом парка президентских машин, пишет The War Zone.

    Накануне борт VC-25A Air Force One был вынужден вернуться в Вашингтон «out of an abundance of caution» из-за «незначительной электрической неисправности», после чего Трамп и сопровождающие лица долетели до Цюриха на самолете C-32A. Далее его доставил вертолет корпуса морской пехоты VH-60N Marine One, а в Давосе ждал кортеж как минимум с двумя Escalade и несколькими Chevy Suburban.

    По фотографиям из Давоса видно, что новые Escalade получили массивную бронезащиту, особенно в районе лобового стекла и дверей. На крыше размещен комплекс антенн, в том числе у передней части над местом водителя. Такая насыщенность оборудованием связана с необходимостью обеспечивать защищенную связь с машиной связи Белого дома, известной под позывным Roadrunner. Иные характеристики нового лимузина остаются засекреченными, но авторы предполагают наличие скрытых защитных и технических систем.

    Неясно, пользовался ли Трамп подобной машиной раньше: на доступных за последние месяцы снимках кортежей таких Escalade не замечали.

    Ранее Секретная служба регулярно перевозила президентов и вице-президентов на усиленно бронированных Chevy Suburban, в том числе во время прошлых поездок в Давос. С начала 2000-х эти внедорожники все активнее чередуются с более заметными лимузинами, прозванными Beast, которые внешне напоминают удлиненные седаны Cadillac, но построены на модифицированной рамной базе грузовика. Ведомство уже сообщало, что в последнем поколении Beast использованы внутренние решения из линейки Escalade.

    Авторы материала отмечают, что Escalade и Suburban долгие годы делят общую платформу, а Секретная служба давно использует бронированные Suburban нынешнего поколения, аналогичного увиденному в Давосе Escalade. Неясно, являются ли новые машины по сути теми же бронированными Suburban с «эскалейдовским» обликом или же это полноценные Escalade, доработанные по тем же стандартам. При этом сегодняшнее поколение Escalade уже выпускается более полудесятка лет, поэтому создание совершенно новой лимузинной конфигурации на базе еще более старой версии выглядит сомнительным.

    Chevy Suburban давно стал основным служебным внедорожником Секретной службы и многих других ведомств США, а концерн GM параллельно разработал заводскую бронированную версию для Госдепартамента. В марте прошлого года директор Секретной службы Шон Карран встретился с руководством GM для обсуждения перспектив следующего поколения бронированных внедорожников. Тогда же на предприятии показали изображение нового Escalade с гербами администрации президента США, указывающее на его президентский статус.

    Как сообщало агентство Reuters, в тот же период GM получила от Министерства внутренней безопасности и Секретной службы контракт на разработку следующего поколения президентского лимузина. Представитель ведомства заявлял, что до конкретных цифр и сроков еще далеко и что инженеры и специалисты по безопасности годами создают основу для этих высокотехнологичных машин. Текущая версия Beast впервые вышла на публику в 2018 году во время визита Трампа на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, а срок службы таких лимузинов обычно составляет около восьми лет.

    Секретная служба подчеркивает, что должна постоянно обновлять автопарк из-за растущих угроз, включая риск атаки с применением коммерческих беспилотников. В прошлом году ведомство заявляло, что борьба с новыми угрозами требует постоянного поиска инноваций и улучшений в парке бронированных машин сопровождения. Если Трамп начнет чаще пользоваться Escalade Секретной службы, эксперты ожидают появления новых подробностей об этих автомобилях.

    Напомним, во время саммита в Анкоридже Путин принял приглашение Трампа вместе проехаться в его автомобиле. Поездка президентов России и США в одном автомобиле не планировалась, однако американский лидер Дональд Трамп пригласил президента Владимира Путина в свой лимузин. Источник среди организаторов встречи сообщил, что изначально лидеры России и США должны были разъехаться из аэропорта на отдельных автомобилях: Владимир Путин на лимузине Aurus, Дональд Трамп на Cadillac.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 21:18 • Новости дня
    Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились в Давосе

    Дмитриев, Кушнер и Уиткофф прибыли в павильон США в Давосе

    Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились в Давосе
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Дмитриев вошел в павильон США примерно в 17:30 по местному времени, что соответствует 19:30 по Москве. Вслед за ним прибыли и Уиткофф с Кушнером, передает РИА «Новости».

    На фоне визита высокопоставленных делегатов безопасность вокруг здания была усилена: у главного и запасного входов дежурили полицейские и сотрудники спецслужб в гражданской одежде. Как ожидается, Дмитриев обсудит с представителями США мирный план по Украине.

    Напомним, во вторник Дмитриев объявил о своем приезде в Давос.

    Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский не поедет на Всемирный экономический форум (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе.

    Издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп не желает встречаться с Зеленским в Давосе. Газета отмечала, что украинской делегации приходится бороться за внимание в Давосе.

    Комментарии (3)
    20 января 2026, 15:17 • Новости дня
    Лавров отметил три упущенных шанса Европы по Украине

    Лавров: Европа трижды «профукала» свои шансы на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров перечислил три случая, когда Европа могла повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но не воспользовалась ими.

    Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году заявил, что Европа трижды упустила шансы участвовать в урегулировании по Украине, передает ТАСС.

    «Европа первый раз „профукала“, извините за грубое слово, свой шанс в феврале 2014 года, когда не смогла заставить оппозицию условия договора, гарантированного Европой. Второй раз шанс у Европы появился в феврале 2015 года, когда были подписаны с участием Франции, Германии, Украины и России минские договоренности, – отметил Лавров.

    Лавров напомнил, что позднее Франсуа Олланд и Ангела Меркель признали, что стороны не собирались выполнять эти договоренности.

    Третья возможность появилась перед началом специальной военной операции, когда Россия предложила заключить договор о гарантиях безопасности с НАТО. Министр подчеркнул, что Европа отвергла инициативу, отказавшись даже обсуждать предложения России, после чего было объявлено о начале спецоперации на Украине в ответ на обращения ДНР и ЛНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на пресс-конференции Лавров заявил, что договориться с нынешними европейскими лидерами, скорее всего, не удастся.

    Министр также отметил. что Россия не намерена позволять странам Запада перевооружать киевский режим для новых атак. Лавров добавил, что Европа предлагает Украине гарантии безопасности, направленные на сохранение нацистского режима в Киеве.


    Комментарии (0)
    20 января 2026, 17:25 • Новости дня
    Европа отобрала более 67% закачанного к зиме газа

    Европа отобрала более 67% закачанного к зиме газа из хранилищ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем газа, изъятый европейскими странами из подземных хранилищ, превысил 33 млрд кубометров, что составляет свыше двух третей изначальных запасов.

    Европа продолжает активно использовать газ из хранилищ, отмечает Газпром в своем Telegram-канале. По данным компании, европейские страны уже отобрали 33,8 млрд кубометров газа из подземных хранилищ, что составляет 67,5% от объема, который был закачан при подготовке к началу отопительного сезона.

    В подземных хранилищах Нидерландов запасы опустились до 35,4%, Германии – до 42,2%, Франции – до 41,7%. На фоне высоких отборов цены на газ в Германии с поставкой на следующие сутки выросли на 26% с начала года и достигли самых высоких значений с июня 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в подземных хранилищах Европы составили 49,8% на 18 января, что соответствует уровню, который в 2025 году был зафиксирован на три недели позднее.

    Ранее Газпром заявил о рекордном отборе газа из европейских хранилищ, в октябре 2025 года он достиг пятилетнего максимума, а общий объем запасов оказался ниже прошлогоднего значения – около 83%.

    Комментарии (2)
    ФСБ сообщила о применении западной взрывчатки при диверсиях на железных дорогах РФ
    Назван освиставший главу Минторга США в Давосе американский политик
    Глава МИД Швейцарии захотел приехать в Россию
    Автомобиль Хинштейна вылетел в кювет в Курской области
    Система отопления столицы переведена на усиленный режим работы из-за морозов
    Слуцкий предложил амнистию для уже ввезенного в РФ оборудования майнеров
    Юрист оценил сумму судебных издержек по иску Лурье к Долиной

    Удорожание золота помогло России компенсировать воровство резервов

    Россия заработала на росте цен на золото практически столько же, сколько потеряла в Европе из-за заморозки активов. И все благодаря продуманной стратегии отказа от доллара в пользу золота в резервах. Цены могут вырасти даже до 8000 долларов за унцию, если президент США перегнет палку с Гренландией, и Норвегия, по примеру России и Дании, начнет быстро скидывать американские облигации. Подробности

    Глава Болгарии ушел в отставку ради спасения страны от русофобов

    Болгарский президент Румен Радев подписал заявление о добровольной отставке, анонсированной сутками ранее. За девять лет президентства он зарекомендовал себя как политик, далекий от русофобии и желания «проучить» Россию через поддержку Украины. Тем не менее его уход с поста – это хорошая новость. Подробности

    Зачем Минобороны создало особые условия для нового рода войск

    Самым популярным родом войск для заключения контракта с Минобороны РФ стали войска беспилотных систем (ВБС). Для привлечения добровольцев-дроноводов им созданы поистине уникальные условия службы – но зато к кандидатам предъявляются и весьма суровые требования. Какие именно и почему именно в ВБС идет столь строгий отбор? Подробности

    Почему речь Трампа вызвала трепет в Евросоюзе

    Речь Трампа в Давосе оказалась одновременно и хаотической, и пугающей. По крайней мере, если верить западной прессе, присутствующие в зале участники форума были в панике. Что такого сказал им президент Трамп – и почему Европа сама заслужила услышать то, что в итоге услышала? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Люди бегут из Киева

      С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    • Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

      В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

