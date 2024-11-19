Шадаев сообщил о планах создать базу биометрии телефонных мошенников

Минцифры анонсировало базу биометрических данных для борьбы с мошенниками

Tекст: Дмитрий Зубарев

На межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте» Шадаев заявил, что разрабатываются новые меры по противодействию телефонному мошенничеству, передает ТАСС. Одной из ключевых инициатив станет формирование базы биометрических образцов мошенников.

Шадаев отметил, что эта мера входит в большой пакет предложений по борьбе с мошенничеством, которые в настоящее время обсуждаются. Кроме того, планируется дать операторам связи возможность использовать искусственный интеллект для выявления попыток мошенничества в отношении абонентов. «Это будет норма закона», – подчеркнул министр.

По словам Шадаева, внедрение этих мер направлено на усиление защиты пользователей и предотвращение финансовых потерь от действий мошенников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России утвердили эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при въезде в страну, в рамках которого будут собирать отпечатки пальцев и сканирование лица. В начале ноября сообщалось, что кабинет министров принял решение расширить использование биометрии на платформе «Госуслуги», чтобы упростить доступ к государственным сервисам. Центральный банк России предложил сдавать биометрические данные через банковские приложения, что может значительно ускорить процесс получения финансовых услуг.