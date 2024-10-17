ЦБ предложил сдавать биометрию через банковские приложения

ЦБ предложил банкам организовать сбор биометрии в их мобильных приложениях

Tекст: Елизавета Шишкова

Она отметила, что клиенты уже готовы воспользоваться возможностью сдачи биометрии в приложениях, которые они активно используют. По ее мнению, мобильные приложения банков предоставляют надежную и защищенную среду для такой процедуры, что делает их идеальной платформой для сбора биометрических данных, сообщает ТАСС.

Скоробогатова также добавила, что потребуется регуляторная проработка данного вопроса. Однако выразила уверенность, что банки являются достаточно доверенными структурами, способными обеспечить безопасность данных клиентов в процессе их сбора и обработки.

Ранее Минцифры предложило образовать региональный сегмент единой биометрической системы в Москве.

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штраф до 1 млн рублей за нарушения при обращении с биометрическими персональными данными.