Мишустин призвал развивать в России «туризм со смыслом»

В России лучшая природа в мире, но чтобы увлечь туристов, следует помогать им открывать дополнительные смыслы в поездках по стране, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин на презентации проектов внутреннего туризма на курорте «Манжерок» на Алтае.

Премьер обратил внимание на слова одного из выступающих. «Вы сказали очень важную фразу: «Мы хотим сделать посещение наших мест – экологического городка – таким, чтобы оно было со смыслом». «Туризм со смыслом», мне кажется, это очень важно для людей, которые ищут, куда поехать», – считает Мишустин, передает ТАСС.



Он подчеркнул, что в России замечательная природа, можно найти «любой ландшафт» и «любые места». «А вот смысл – за инвесторами и теми, кто занимается развитием в том числе экологического туризма», – подчеркнул премьер, добавив, что «туристический смысл» привлечет россиян к поездкам по стране.

Мишустин также назвал частные инвестиции основной развития туризма. Премьер отметил, что государство будет помогать создавать инфраструктуру, давать субсидии на важные направления, но без частных инвестиций «будет сложно».

Премьер также рассказал, что в прошлом году останавливался в модульной гостинице на природе и остался под впечатлением от такого отдыха. «Это потрясающе. ... Никогда даже не представлял, что так просто, кстати, и достаточно недорого, и экологично, можно создать возможность пребывания в местах, нетронутых человеком, где красиво, где природа», – отметил Мишустин.

В среду Мишустин в среду посетил крупнейший круглогодичный курорт «Манжерок» в Республике Алтай.

В Горно-Алтайск премьер прибыл в рамках своего турне по городам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. До этого он уже посетил Владивосток и Улан-Удэ, где побывал на ряде предприятий.