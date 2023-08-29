Правительство обозначило ежегодный базовый бюджет туризма

«В подготовку решений, направленных на развитие внутреннего туризма, включилась вся индустрия – девелоперы, операторы, транспортники, законодатели. Мы активно собирали и анализировали обратную связь от наших туристов. Наш приоритет: жители страны должны иметь возможность отдыхать комфортно и по доступной цене», – сказал вице-премьер, куратор нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Дмитрий Чернышенко.

Туризм, по словам вице-премьера, формирует 2,6% ВВП и по этому показателю находится на одном месте с сектором образования или металлургическим производством.

«Благодаря принятым сегодня решениям этот показатель сможем увеличить – до 4-5% ВВП. Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» молодой, ему всего 2 года. При поддержке президента и председателя правительства финансирование туризма увеличилось почти в 14 раз: 2018 год – 3,7 млрд, 2023 – более 50 млрд руб. На реализацию задач нацпроекта в 2021-2023 годах направлено свыше 150 млрд рублей средств федерального бюджета. Сегодня принято решение, что 48 млрд – это будет ежегодный базовый бюджет туризма», – уточнил Чернышенко.

Нацпроект дал жизнь новым прорывным мерам: освобождение отрасли от НДС, строительство модульных отелей и льготное кредитование. Вице-премьер отметил, что туристическая сфера не только восстановилась после пандемии, но и активно набирает обороты. Мы наблюдаем устойчивый рост числа поездок по России и рост инвестиций.

По итогам 2021 года выручка отрасли превысила 7 трлн рублей, что на 45% больше, чем в допандемийном 2019 году. По итогам прошлого года введено 11 тыс. новых номеров – это в 2 раза больше, чем за последние пять лет.

В рамках стратегической сессии был определен перечень наиболее эффективных инструментов, которые будут продолжены: программа льготного кредитования туристической инфраструктуры и программа поддержки строительства модульных отелей. Также в этот перечень включено продвижение туристического продукта на зарубежных рынках.

По поручению президента России ведется работа по созданию федеральных круглогодичных морских курортов, которые к 2030 году обеспечат прирост не менее 10 млн внутренних туристических поездок. Рабочее название проекта «Пять морей» и озеро Байкал. Это курорты на Каспии, Черном, Азовском, Балтийском и Японском морях. Помимо этого, будут активно развиваться новые направления – автотуризм и придорожный сервис.

Кроме того, Минэкономразвития совместно с Минпромторгом также подготовят дорожную карту обеспечения туристической сферы необходимым транспортом – самолетами, поездами, автобусами.

В рамках нацпроекта на создание обеспечивающей инфраструктуры в 2023-2024 гг. будет направлено 18,7 млрд рублей в 11 регионах России. Это, по словам Чернышенко, повышает привлекательность инвестиций в отрасль и сокращает почти вдвое срок окупаемости проектов.