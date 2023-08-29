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Правительство обозначило ежегодный базовый бюджет туризма
Премьер-министр Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по развитию туризма, который назван одним из ключевых драйверов экономики. Ежегодный базовый бюджет туризма составит 48 млрд рублей.
«В подготовку решений, направленных на развитие внутреннего туризма, включилась вся индустрия – девелоперы, операторы, транспортники, законодатели. Мы активно собирали и анализировали обратную связь от наших туристов. Наш приоритет: жители страны должны иметь возможность отдыхать комфортно и по доступной цене», – сказал вице-премьер, куратор нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Дмитрий Чернышенко.
Туризм, по словам вице-премьера, формирует 2,6% ВВП и по этому показателю находится на одном месте с сектором образования или металлургическим производством.
«Благодаря принятым сегодня решениям этот показатель сможем увеличить – до 4-5% ВВП. Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» молодой, ему всего 2 года. При поддержке президента и председателя правительства финансирование туризма увеличилось почти в 14 раз: 2018 год – 3,7 млрд, 2023 – более 50 млрд руб. На реализацию задач нацпроекта в 2021-2023 годах направлено свыше 150 млрд рублей средств федерального бюджета. Сегодня принято решение, что 48 млрд – это будет ежегодный базовый бюджет туризма», – уточнил Чернышенко.
Нацпроект дал жизнь новым прорывным мерам: освобождение отрасли от НДС, строительство модульных отелей и льготное кредитование. Вице-премьер отметил, что туристическая сфера не только восстановилась после пандемии, но и активно набирает обороты. Мы наблюдаем устойчивый рост числа поездок по России и рост инвестиций.
По итогам 2021 года выручка отрасли превысила 7 трлн рублей, что на 45% больше, чем в допандемийном 2019 году. По итогам прошлого года введено 11 тыс. новых номеров – это в 2 раза больше, чем за последние пять лет.
В рамках стратегической сессии был определен перечень наиболее эффективных инструментов, которые будут продолжены: программа льготного кредитования туристической инфраструктуры и программа поддержки строительства модульных отелей. Также в этот перечень включено продвижение туристического продукта на зарубежных рынках.
По поручению президента России ведется работа по созданию федеральных круглогодичных морских курортов, которые к 2030 году обеспечат прирост не менее 10 млн внутренних туристических поездок. Рабочее название проекта «Пять морей» и озеро Байкал. Это курорты на Каспии, Черном, Азовском, Балтийском и Японском морях. Помимо этого, будут активно развиваться новые направления – автотуризм и придорожный сервис.
Кроме того, Минэкономразвития совместно с Минпромторгом также подготовят дорожную карту обеспечения туристической сферы необходимым транспортом – самолетами, поездами, автобусами.
В рамках нацпроекта на создание обеспечивающей инфраструктуры в 2023-2024 гг. будет направлено 18,7 млрд рублей в 11 регионах России. Это, по словам Чернышенко, повышает привлекательность инвестиций в отрасль и сокращает почти вдвое срок окупаемости проектов.