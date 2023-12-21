Новая магистраль станет ключевой транспортной артерией России

Владимир Путин дал старт движению по автомагистрали Москва — Казань

Tекст: Дмитрий Скворцов

«С богом!». Такими словами Владимир Путин дал старт движению по автомагистрали Москва – Казань. «Благодарю всех специалистов, рабочих, инженеров, проектировщиков, которые участвовали в строительстве этой значимой транспортной магистрали. Благодарю за огромный труд, высокий темп работы и, конечно, за завершение стройки с серьезным опережением графика», – сказал президент.

С пуском новой скоростной автодороги Россия получила поистине грандиозный транспортный комплекс. Последними введенными в строй участками стали так называемые шестой (от Нижегородской области до Чувашии) и восьмой (70 километров до Казани) этапы трассы. Магистраль М-12 «Восток» имеет длину 810 километров, более четырех полос в обе стороны с разделительной полосой между ними и соответствует первому уровню автотрасс. Она сократит время в пути от Москвы до Казани с 12 до 6,5 часов – и это далеко не единственное ее предназначение.



Технические характеристики трассы М-12

Автомагистраль минует все расположенные по ее маршруту города, не имеет перекрестков на всем протяжении, все пересечения с другими автодорогами обустроены многоуровневыми развязками. Для миграции животных построено больше 60 экопереходов.

Инфраструктура обслуживания автомобилистов пока несколько отстает от строительства дорожного полотна. Однако уже в ближайшее время через каждые 50-80 километров трассы будут установлены заправки, станции шиномонтажа, мини-отели и закусочные, многие из них уже строятся.

В частности, на протяжении тех 80 километров, что автомагистраль в ее нынешнем виде проходит по территории Татарстана, уже возведены шесть транспортных развязок на пересечении с основными автодорогами. Вблизи них планируется открыть шесть многофункциональных зон в формате: «Сначала отдохни – потом заправься». В этих зонах отдыха организуют игровые и спортивные площадки, фуд-корты, построят супермаркеты, откроют аптеки, комнаты матери и ребенка, а также прачечные. На всей трассе от Москвы до Казани будет 34 такие многофункциональные зоны, ряд из них уже функционирует.

М-12 на своем протяжении пересекает множество рек. Четыре наиболее значительных моста: вантовый мост через Оку (связывающий Владимирскую и Нижегородскую области неподалеку от Мурома), мост через реку Суру, соединяющий Нижегородскую область и Чувашию, а также расположенные на территории Татарстана мосты через Свиягу и через Волгу.

Последний мост – самый крупный. Его длина достигает 3362,03 м. Это вообще наиболее сложный и дорогой инженерный объект на всей трассе Москва – Казань. Общий вес металлоконструкций моста составляет 45 тыс. тонн.

История строительства и перспективы

В конце 1990-х годов в России произошел заметный рост легкового автопарка. Это не только повысило нагрузку на существующие дороги, но и поставило в повестку дня задачу качественного совершенствования дорожной сети. Стало понятно, что необходимо строительство новых автомагистралей на самом высоком техническом уровне. Для привлечения частного капитала в строительство таких дорог была принята концепция платного проезда (его можно вводить только при наличии дублирующего бесплатного участка).

Первой такой трассой стала федеральная автомагистраль М-4 «Дон», ведущая от Москвы в Краснодарский край. Первый платный участок протяженностью 20 километров был открыт еще в 1999 году. Сейчас на трассе М-4 «Дон» 11 таких участков общей протяженностью 682,9 км.

В 2013 году был пущен в эксплуатацию первый участок автострады М-1 «Беларусь». Предполагалось постепенно построить платную альтернативу дороге Е-30, что позволило бы с большим комфортом и меньшими затратами времени добираться до Белоруссии автотуристам, собирающимся в Европу. Однако по понятным причинам – ухудшение отношений с ЕС – приоритеты были пересмотрены, строительство магистрали продолжения не получило. Схожая ситуация сложилась и с федеральной трассой М-3 «Украина» (прежнее название – Киевское шоссе). Она тоже планировалась к масштабной реконструкции, что тоже из-за ухудшения отношений с Украиной пришлось отложить на неопределенный срок.

Автомагистраль М-11 «Нева» связала Москву с Санкт-Петербургом. Первый платный участок на ней появился в 2014 году. Сейчас ее протяженность составляет 669 км, и она позволяет добираться до Северной столицы за 5,5 часов (вместо прежних девяти часов по существующим бесплатным дорогам). В 2024 году трасса должна быть окончательно завершена по итогам строительства северного обхода Твери.

Трасса М-12 является пятой из намеченных и третьей из построенных. О ней стали размышлять в практической плоскости после присоединения России в 2015 году к китайскому проекту «Пояс и путь». В результате была сформирована концепция транспортного коридора Москва – Казань – Сибирь – Западный Китай (или шире: Европа – Западный Китай). Задачу реализовать первый этап создания этого транспортного коридора (строительство скоростной дороги Москва – Казань) в 2018 году поставил Владимир Путин в своем поручении «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

К 2020 году проект магистрали был готов. По нему открытие автотрассы ожидалось в 2027 году. Однако начавшаяся пандемия привела к снижению автомобильного трафика. Начались разговоры о переносе начала строительства на послековидное время, чтобы минимизировать риски инвесторов.

Российские власти, напротив, проявили политическую волю и не только не стали откладывать реализацию проекта, но и настояли на ускорении работ.

В 2021–2022 годах строительство магистрали велось одновременно сразу на нескольких участках. В сентябре 2023-го трасса была открыта до Арзамаса. Пуск моста через Волгу и последнего участка магистрали на территории Татарстана не означает окончания работ по ее развитию. 1 ноября глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, предусматривающее продление магистрали М-12 до Екатеринбурга и далее до Тюмени. Попутно ее переименовали в трассу федерального значения М-12 «Восток».

О дальнейших планах Путин сказал еще в феврале 2023 года в своем послании Федеральному собранию: «Уже принято решение продлить скоростную автомагистраль Москва – Казань до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, а в перспективе – до Иркутска и Владивостока, с выходом в Казахстан, Монголию и Китай, что в том числе существенно расширит наши экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии».

Эффект от пуска участка М-12 Москва – Казань

На данный момент финальная точка магистрали – Татарстан. В регионе с пуском новой скоростной автодороги связывают большие надежды. «С вводом трассы в эксплуатацию Казань еще раз подтвердит свою роль моста между Востоком и Западом. Новая дорога окажет эффект на экономику расположенных рядом с ней городов, открывая новые возможности», – говорил в преддверии пуска магистрали мэр Казани Ильсур Метшин. По его мнению, открытие М-12 позволит привлечь в Казань дополнительно один миллион туристов в год. «Новая дорога изменит облик наших городов», – отметил Метшин.

В Татарстане трасса проходит через несколько городов, включая Менделеевск и Чистополь – одно из двух расположенных в республике исторических поселений федерального значения. Там, кстати, есть свой кремль, служивший оборонной крепостью во времена Казанского ханства. По пути можно заехать в город Булгар, чтобы увидеть памятник исламской архитектуры – руины Булгарской крепости, построенной в VIII-X веках.

Новая магистраль свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации (Московская, Владимирская и Нижегородская области, республики Чувашия и Татарстан) с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 «Нева», М-1 «Беларусь» и М-4 «Дон»), что значительно расширяет географию комфортных автопутешествий.

Путешественникам действительно есть что посмотреть и по дороге в Татарстан. В 85 километрах от трассы располагается Нижний Новгород с его музеями, Нижегородским кремлем и прекрасной набережной. В Арзамасе (а до него от М-12 всего около 10 километров) насчитывается 146 исторических памятников. От Арзамаса до Дивеева 61 километр, а до Сарова – 71. Оба города входят в паломническо-туристический кластер. Остается добавить, что стоимость проезда по трассе от Москвы до Казани для легкового автотранспорта составит 4 481 рубль, а при использовании транспондера еще дешевле, 3 809 рублей.

Сшивание страны



Значение дороги не ограничивается только туризмом, каким-либо одним регионом или даже несколькими из них. «Открытие скоростной автодороги М-12 «Восток» – это серьезное, эпохальное событие для всей страны, – признает глава Татарстана Рустам Минниханов. – Никогда еще в истории России за такой короткий срок не возводились подобные масштабные инфраструктурные проекты».

Маршрут магистрали М-12 проложен таким образом, что он, не проходя через мегаполисы и промышленные центры, тем не менее идет по территориям, насыщенным производственным потенциалом. По расчетам проектировщиков, вдоль трассы расположены производственные кластеры, в которых сконцентрировано 70% автомобильной промышленности России, 50% аэрокосмической и оборонной промышленности, 40% металлургии, 30% машиностроения и приборостроения, 25% переработки нефти, химии, нефтехимии и газохимии, производства минеральных удобрений, 20% производства продуктов питания и сельского хозяйства.

Для всех этих производств возможность использования новой трассы для перевозок срочных грузов обещает дополнительный экономический эффект.

«М-12 позволит выстроить новые цепочки поставок для разных отраслей отечественной промышленности, в том числе максимально сопряженной с автомобилестроением. Например, в Нижнем Новгороде расположен ГАЗ, а в Татарстане – КамАЗ, – отмечал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. – Мы посчитали, что макроэкономический эффект составит порядка 2 трлн рублей».

В результате трасса М-12 позволит сшить воедино огромное пространство нашей страны – от Москвы до Урала (а с учетом магистрали М-11 – от Балтики до Урала) и далее, вплоть до Иркутска и Владивостока. Способствуя тем самым развитию отдаленных от Европы территорий и экономической активизации на восточных рубежах страны.