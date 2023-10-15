Депутат Госдумы: Новые дороги дают импульс для развития городов и всей России

Депутат Пахомов: В России научились быстро и качественно строить дороги

Tекст: Андрей Резчиков

«Президент инициировал масштабный проект дорожного строительства по всей стране. И логика заключается в том, что чем более развита транспортная инфраструктура, тем активнее вокруг нее развивается бизнес. Мы строим больше дорог, инфраструктуры, в том числе опережающими темпами. Эти территории сразу получают новый импульс для развития», – отметил Сергей Пахомов, глава думского комитета по строительству и ЖКХ.

«Отрасль научилась строить дороги быстро и качественно. Поэтому заданные сегодня президентом опережающие темпы выполняются не только по срокам, но и по качеству», – добавил депутат.

По его словам, отдача от реализации новых масштабных проектов в сфере дорожного строительства видна уже сейчас. Как только был открыт участок скоростной автодороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» до Владимирской области, «жилищное строительство сразу получило в регионе новые импульсы по объему и качеству». «Сегодня Владимир не кажется москвичам таким далеким от столицы городом. Поэтому, как показала жизнь, решение о строительстве автодороги М-12 было своевременным. Спасибо дорожникам, отрасль справилась с такими высокими темпами», – подчеркнул собеседник.

Данные о снижении аварийности говорят о том, отметил Пахомов, что «мы движемся в правильном направлении». «Скоростные дороги, которые мы сегодня строим, достаточно безопасные. На уже существующих дорогах, где мы ставим разделительные заграждения и камеры видеофиксации нарушений, ситуация с безопасностью тоже меняется, повышается дисциплина на дорогах», – считает глава думского комитета по строительству и ЖКХ.

Скорость перемещения товаров, услуг и пассажиров напрямую отражается на темпах экономического роста. «Те регионы, которые мы связываем между собой доступными и качественными дорогами, начинают развиваться по-иному. У нас в стране огромное количество таких примеров. Об этом говорит статистика и отзывы самих людей», – подчеркнул Пахомов.

Депутат добавил, что появление новых дорог расширяет возможности регионов в сфере туризма. «Сейчас внутренний туризм в России на подъеме. Чтобы этот сегмент рос и развивался, нужно строить больше дорог. Пример Владимира говорит о том, что доступность этих территорий повышается. Президент ставит нам дальнейшие задачи по развитию Центрального транспортного узла к 2030 году, этот шаг направлен на то, чтобы крупные российские города были настолько доступны, что рано или поздно считались единым целым в транспортной сети», – подчеркнул Пахомов.

«Мы все видим, как за последние годы были реализованы ярчайшие проекты, которые стали визитными карточками не только отдельных регионов, но и всей страны», – добавил Александр Малькевич, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов Российской федерации при Общественной палате РФ.

«Западный скоростной диаметр Санкт-Петербурга, мост на остров Русский во Владивостоке, Рокский тоннель, который связывает Северную и Южную Осетии, легендарный Крымский мост и новые дороги, связавшие Крым с Ростовом через новые регионы – все это крайне важно», – перечислил собеседник.

«Понятно, что все эти масштабные проекты были бы невозможны без участия работников дорожного хозяйства. Они проявили себя просто блестяще, особенно в новых регионах. И важно, что глава государства всегда ставит перед отраслью амбициозные задачи – объединить всю Россию высокоскоростными магистралями», – продолжает он.

«А они, в свою очередь, зададут совершенно иное измерение экономики. Это и временной показатель, поскольку мы говорим о скорости перемещения товаров и услуг. Это позволит стране ускорить темп экономического роста. Качество автомобильных дорог потрясает», – указывает Малькевич.

«И это на фоне того колоссального санкционного давления, которое сейчас оказывается на Россию. Несмотря на это, все планы в сфере дорожного строительства реализуются у нас в полном объеме», – замечает собеседник.

«Что касается туризма, та трасса, которая должна соединить страну от Санкт-Петербурга до Владивостока – это что-то экстраординарное. Также обращу внимание на национальный проект «Безопасные качественные дороги». Любой человек, который выбирался за пределы Садового кольца, знает, насколько это здорово реализуется по всей стране», - заключил Малькевич.

В воскресенье в России чествуют работников дорожного хозяйства. Этот профессиональный праздник отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента от 23 марта 2000 года.

Дороги – наиболее важные элементы инфраструктуры любого государства. От степени развития дорожной сети напрямую зависит экономическое процветание и обороноспособность страны. В 2023 году планируется построить и реконструировать 225,8 км федеральных дорог, свыше 52 км уже введены в эксплуатацию. Еще порядка 3,2 тыс. км будет отремонтировано, в том числе капитально (из них 226 км расширят до четырех полос движения). Почти на половине объектов эти работы завершены. Планируется, что к концу года доля федеральных дорог в нормативном состоянии составит 72,6 %.

Популярным для путешествующих на автомобиле остаются дороги в направлении юга России. Одной из главных транспортных артерий стал Крымский мост. С момента открытия автодорожной части сооружения весной 2018 года турпоток в Крым составил 36 млн 200 тыс. человек.

На юге России реализуется множество проектов, в том числе идет строительство и реконструкция трассы А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь общей протяженностью 119 км.

Федеральная автомобильная дорога А-370 «Уссури» – самая загруженная на Дальнем Востоке. Она связывает Хабаровский и Приморский края, а также является неотъемлемой частью транспортного маршрута «Россия». По участку реконструкции км 687 – км 703 за сутки проезжает более 20 тыс. автомобилей. Трасса Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре протяженностью 678 км обеспечивает круглогодичное сообщение деловых и культурных центров Дальнего Востока и Сибири с портами Ванино и Советская Гавань.

Федеральная автомобильная дорога А-360 «Лена» Невер – Якутск является единственной круглогодичной автомобильной дорогой, по которой доставляют необходимые для Республики Саха (Якутия) грузы.