  • Новость часаВС России нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Очакове Николаевской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Сосед России заменит французам Африку
    Путин оценил возможность ядерной войны
    Гимн России впервые с февраля 2022 официально прозвучал в стране НАТО
    В США рассказали, как изменятся границы Украины
    Путин поблагодарил руководство ВС России и бойцов на передовой за мужество и героизм
    ПВО ночью сбила 27 БПЛА Украины над территорией России
    Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском
    Более 30 российских детей вернулись из Сирии в Россию
    Фильм «Сказка» Сокурова не получил прокатное удостоверение
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии

    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

    24 комментария
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    30 комментариев
    15 октября 2023, 11:40

    Депутат Госдумы: Новые дороги дают импульс для развития городов и всей России

    Депутат Пахомов: В России научились быстро и качественно строить дороги

    Депутат Госдумы: Новые дороги дают импульс для развития городов и всей России
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Развитие территорий напрямую зависит от создания транспортной инфраструктуры во всех ее проявлениях, в первую очередь дорог. Важно, что президент России инициировал масштабный проект дорожного строительства по всей стране. Об этом газете газете ВЗГЛЯД сказали депутат Госдумы Сергей Пахомов и член Общественной палаты Александр Малькевич. В воскресенье в России отмечается День работников дорожного хозяйства.

    «Президент инициировал масштабный проект дорожного строительства по всей стране. И логика заключается в том, что чем более развита транспортная инфраструктура, тем активнее вокруг нее развивается бизнес. Мы строим больше дорог, инфраструктуры, в том числе опережающими темпами. Эти территории сразу получают новый импульс для развития», – отметил Сергей Пахомов, глава думского комитета по строительству и ЖКХ.

    «Отрасль научилась строить дороги быстро и качественно. Поэтому заданные сегодня президентом опережающие темпы выполняются не только по срокам, но и по качеству», – добавил депутат.

    По его словам, отдача от реализации новых масштабных проектов в сфере дорожного строительства видна уже сейчас. Как только был открыт участок скоростной автодороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» до Владимирской области, «жилищное строительство сразу получило в регионе новые импульсы по объему и качеству». «Сегодня Владимир не кажется москвичам таким далеким от столицы городом. Поэтому, как показала жизнь, решение о строительстве автодороги М-12 было своевременным. Спасибо дорожникам, отрасль справилась с такими высокими темпами», – подчеркнул собеседник.

    Данные о снижении аварийности говорят о том, отметил Пахомов, что «мы движемся в правильном направлении». «Скоростные дороги, которые мы сегодня строим, достаточно безопасные. На уже существующих дорогах, где мы ставим разделительные заграждения и камеры видеофиксации нарушений, ситуация с безопасностью тоже меняется, повышается дисциплина на дорогах», – считает глава думского комитета по строительству и ЖКХ.

    Скорость перемещения товаров, услуг и пассажиров напрямую отражается на темпах экономического роста. «Те регионы, которые мы связываем между собой доступными и качественными дорогами, начинают развиваться по-иному. У нас в стране огромное количество таких примеров. Об этом говорит статистика и отзывы самих людей», – подчеркнул Пахомов.

    Депутат добавил, что появление новых дорог расширяет возможности регионов в сфере туризма. «Сейчас внутренний туризм в России на подъеме. Чтобы этот сегмент рос и развивался, нужно строить больше дорог. Пример Владимира говорит о том, что доступность этих территорий повышается. Президент ставит нам дальнейшие задачи по развитию Центрального транспортного узла к 2030 году, этот шаг направлен на то, чтобы крупные российские города были настолько доступны, что рано или поздно считались единым целым в транспортной сети», – подчеркнул Пахомов.

    «Мы все видим, как за последние годы были реализованы ярчайшие проекты, которые стали визитными карточками не только отдельных регионов, но и всей страны», – добавил Александр Малькевич, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов Российской федерации при Общественной палате РФ.

    «Западный скоростной диаметр Санкт-Петербурга, мост на остров Русский во Владивостоке, Рокский тоннель, который связывает Северную и Южную Осетии, легендарный Крымский мост и новые дороги, связавшие Крым с Ростовом через новые регионы – все это крайне важно», – перечислил собеседник.

    «Понятно, что все эти масштабные проекты были бы невозможны без участия работников дорожного хозяйства. Они проявили себя просто блестяще, особенно в новых регионах. И важно, что глава государства всегда ставит перед отраслью амбициозные задачи – объединить всю Россию высокоскоростными магистралями», – продолжает он.

    «А они, в свою очередь, зададут совершенно иное измерение экономики. Это и временной показатель, поскольку мы говорим о скорости перемещения товаров и услуг. Это позволит стране ускорить темп экономического роста. Качество автомобильных дорог потрясает», – указывает Малькевич.

    «И это на фоне того колоссального санкционного давления, которое сейчас оказывается на Россию. Несмотря на это, все планы в сфере дорожного строительства реализуются у нас в полном объеме», – замечает собеседник.

    «Что касается туризма, та трасса, которая должна соединить страну от Санкт-Петербурга до Владивостока – это что-то экстраординарное. Также обращу внимание на национальный проект «Безопасные качественные дороги». Любой человек, который выбирался за пределы Садового кольца, знает, насколько это здорово реализуется по всей стране», - заключил Малькевич.

    В воскресенье в России чествуют работников дорожного хозяйства. Этот профессиональный праздник отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента от 23 марта 2000 года.

    Дороги – наиболее важные элементы инфраструктуры любого государства. От степени развития дорожной сети напрямую зависит экономическое процветание и обороноспособность страны. В 2023 году планируется построить и реконструировать 225,8 км федеральных дорог, свыше 52 км уже введены в эксплуатацию. Еще порядка 3,2 тыс. км будет отремонтировано, в том числе капитально (из них 226 км расширят до четырех полос движения). Почти на половине объектов эти работы завершены. Планируется, что к концу года доля федеральных дорог в нормативном состоянии составит 72,6 %.

    Популярным для путешествующих на автомобиле остаются дороги в направлении юга России. Одной из главных транспортных артерий стал Крымский мост. С момента открытия автодорожной части сооружения весной 2018 года турпоток в Крым составил 36 млн 200 тыс. человек.

    На юге России реализуется множество проектов, в том числе идет строительство и реконструкция трассы А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь общей протяженностью 119 км.

    Федеральная автомобильная дорога А-370 «Уссури» – самая загруженная на Дальнем Востоке. Она связывает Хабаровский и Приморский края, а также является неотъемлемой частью транспортного маршрута «Россия». По участку реконструкции км 687 – км 703 за сутки проезжает более 20 тыс. автомобилей. Трасса Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре протяженностью 678 км обеспечивает круглогодичное сообщение деловых и культурных центров Дальнего Востока и Сибири с портами Ванино и Советская Гавань.

    Федеральная автомобильная дорога А-360 «Лена» Невер – Якутск является единственной круглогодичной автомобильной дорогой, по которой доставляют необходимые для Республики Саха (Якутия) грузы.

    14 октября 2023, 15:57
    В МИД резко отреагировали на заявление ПАСЕ о Путине

    МИД: ПАСЕ показала свою никчемность, объявив Путина нелегитимным президентом

    В МИД резко отреагировали на заявление ПАСЕ о Путине
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) снова продемонстрировала свою никчемность, объявив российского лидера Владимира Путина «нелегитимным президентом» после 2024 года, следует из комментария спецпредставителя МИД Геннадия Аскальдовича.

    По словам спецпредставителя МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, задолго до начала президентской избирательной кампании своим поступком маргинальная ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала свою никчемность, передает ТАСС.

    Представитель МИД указал на то, что членам организации невдомек, что легитимность высших органов власти, включая президентскую, определяется только волей людей их избирающих, а не заказными заключениями международных организаций.

    Накануне ПАСЕ удивила в очередной раз, приняв резолюцию о признании так называемого голодомора на Украине 1932–1933 годов геноцидом. Комментируя решение ПАСЕ, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил: «Еще хоть у кого-нибудь остались вопросы, почему мы не в ПАСЕ?».

    Коментарии (45)
    14 октября 2023, 15:39
    В США рассказали, как изменятся границы Украины

    Полковник Макгрегор допустил, что Зеленский на переговорах с Россией может отдать два города

    В США рассказали, как изменятся границы Украины
    @ Андрей Ратмиров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский на переговорах с Россией может отдать часть территорий, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    По его словам, Зеленский может отдать Одессу и Харьков, а «Украина, точнее то, что от нее останется, должна быть нейтральной, передает РИА «Новости».

    Также Макгрегор отметил, что без поддержки Штатов Украина не сможет сопротивляться.

    Он добавил, что в случае, если США перестанут поддерживать Украину, то же самое сделают другие члены НАТО.

    «Украина тогда вообще не сможет противостоять русским, и это будет концом для Зеленского», – подчеркнул он.

    Ранее СМИ писали, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте.

    Коментарии (25)
    14 октября 2023, 14:59
    СМИ: Киев на грани из-за ситуации на фронте

    The Statesman: Киев на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада

    СМИ: Киев на грани из-за ситуации на фронте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский находится на грани в связи с ситуацией на фронте и сокращением помощи со стороны представителей Запада, пишет индийская газета The Statesman.

    Издание указывает, что Киев все еще надеется на быстрое завершение боевых действий, однако перед ним стоит вопрос выживания, а Зеленский тем временем призвал украинцев учиться жить в условиях войны по примеру Израиля, передает РИА «Новости».

    «Отличие между странами в том, что Украина не производит вооружение и полностью полагается на щедрость Запада, которая теперь под вопросом», – подчеркивается в статье.

    Также в материале уточняется, что долгожданное контрнаступление ВСУ все больше и больше ослабевает.

    Авторы публикации заверяют, что представители ЕС не станут принимать конфликт как новую реальность, тем более, что Европе невыгодно затягивание конфликта, однако для начала ведения мирных переговоров на условиях ЕС Киеву важно добиться лидирующего положения.

    «Это делает ситуацию тупиковой», – указывают эксперты.

    Авторы статьи пришли к заключению, что усталость от конфликта и экономические соображения лишают Киев поддержки западных стран, на которую она всецело полагается.

    Коментарии (30)
    14 октября 2023, 14:26
    В Норвегии обвинили олимпийского чемпиона Большунова во лжи

    Норвежский лыжник Эвен Нортуг обвинил олимпийского чемпиона из России Александра Большунова во лжи

    В Норвегии обвинили олимпийского чемпиона Большунова во лжи
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Норвежские лыжники обвинили трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова во лжи, заявив, что никто не посылал российскому спортсмену сообщение с просьбой приехать в Норвегию.

    В начале апреля Большунов заявил, что получил сообщение от спортсмена из сборной Норвегии со словами «Приезжай к нам, мы соскучились», передает РИА «Новости».

    Призер этапов Кубка мира Эвен Нортуг заявил изданию Nettavisen, что он точно не отправлял подобного сообщения россиянину. Он считает, что такие сообщения могут стать одним из способов оказать некоторое давление на участников сложившейся ситуации, но сомневается, что кто-то из команд решил поступить таким образом.

    Со словами Нортуга согласился олимпийский чемпион 2018 года Дидрик Тенсет. По его мнению, те, кто сейчас в команде вряд ли могли послать сообщение Большунову.

    Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявила о недопуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в сезоне 2022/23.

    Коментарии (32)
    14 октября 2023, 13:52
    Российские войска нанесли поражение ВСУ под Угледаром и Никольским
    Российские войска нанесли поражение ВСУ под Угледаром и Никольским
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ около Угледара и Никольского Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника составили до 170 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ возле Ивановки, Синьковки и Тимковки Харьковской области.

    У Лимана Первого Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщил Конашенков.

    Потери ВСУ за последние сутки составили до 215 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две машины пехоты, три пикапа, а также польская самоходная артустановка Krab.

    На Краснолиманском направлении ми действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ севернее Серебрянки ДНР.

    Нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ рядом с Торским, Ямполовкой ДНР и Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы около 30 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины, отчитались в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки во взаимодействии с авиацией отражена атака противника, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в под Андреевкой, Клещеевкой, Курдюмовкой и Марьинкой ДНР.

    Потери противника на этом направлении составили до 185 военнослужащих, три бронtмашины, американская артсистема М777, гаубица Д-20, самоходная артустановка «Акация» и «Гвоздика», а также станция РЭБ «Буковель», подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (20)
    14 октября 2023, 16:16
    Фильм «Сказка» Сокурова не получил прокатное удостоверение

    Министерство культуры отказалось выдавать прокатное удостоверение фильму «Сказка» Сокурова

    Фильм «Сказка» Сокурова не получил прокатное удостоверение
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения российско-бельгийскому фильму «Сказка», сообщил режиссер Александр Сокуров.

    Режиссер заявил в своем Telegram-канале, что Министерство культуры прислало «бумагу» об отказе выдать прокатное удостоверение фильму «Сказка».

    Ранее режиссер сообщил, показ фильма «Сказка» был запрещен в Москве на международном фестивале «Каро.Арт».

    «Сказка» – фильм российско-бельгийского производства, который в фантастическом ключе повествует о событиях Второй мировой войны. В ней представлены сконструированные на основе кадров кинохроники с использованием технических средств анимации образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и Наполеона Бонапарта, которые общаются, спорят, излагают свои взгляды, размышляют о своем жизненном пути.

    Показы в России состоялись летом 2023 года на I Международном кинофестивале «Пример интонации» в Санкт-Петербурге и на фестивале молодого кино Voices в Вологде.

    Ранее Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева.

    Коментарии (35)
    14 октября 2023, 18:45
    В Тбилиси предложили Зеленскому думать об Украине, а не об Абхазии и Южной Осетии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    В правящей «Грузинской мечте» напомнили президенту Украины, что Тбилиси будет решать вопрос урегулирования с Абхазией и Южной Осетией мирно, а не военным путем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Глава парламентского комитета по вопросам Кавказа Бека Одишария заявил, что у Грузии есть «мирный план, который подразумевает, в первую очередь, восстановление контактов с абхазами и осетинами, а уже потом решение территориальных вопросов».

    «Мы ищем пути к сердцам. Грузины, абхазы и осетины должны сосуществовать мирно», – сказал он.

    Бека Одишария пожелал «народу Украины, чтобы украинская власть сначала решила собственные проблемы по восстановлению территориальной целостности».

    Другой член парламента Грузии от правящей партии Ираклий Кадагишвили поприветствовал заботу Зеленского о территориальной целостности Грузии, но подчеркнул, что Тбилиси только мирно будет делать это.

    «Грузия не увязывает вопрос восстановления территориальной целостности с какими-либо военными действиями», – сказал он.

    «Война разрушает, а не восстанавливает», – отметил он.

    Накануне Зеленский, выступая перед участниками саммита экспедиционных сил в Швеции, сказал, что военное противостояние Украины с Россией открывает перспективы для Грузии восстановить свою целостность.

    Коментарии (14)
    14 октября 2023, 21:14
    На Украине заявили о деморализации ВСУ после лобовой атаки

    Экс-советник Кучмы Соскин: После лобовой атаки солдаты ВСУ деморализованы

    Tекст: Вера Басилая

    Провальное контрнаступление ВСУ привело к деморализации украинских военных, росту недовольства среди солдат, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

    Соскин рассказал, что командиры отправляли в лобовую атаку солдат ВСУ, после чего у украинских военных выросла деморализация, а также растет недовольство, передает РИА «Новости».

    По мнению эксперта, ВСУ за четыре месяца так называемого контрнаступления не смогли достичь крупного успеха, понесли тяжелые потери в личном составе, лишились многих вооружений.

    Ранее The Statesman сообщил, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.

    Коментарии (8)
    14 октября 2023, 17:28
    Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена

    Телеведущий Иван Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена

    Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Телеведущий Иван Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена по приглашению журналиста и профессора университета Юрия Кобаладзе.

    Источник RT сообщил, что таким образом Кобаладзе хотел «повеселить аудиторию», а Ургант выступил в университете бесплатно.

    Отмечается, что деканат и ректорат МГИМО узнали о том, что юморист был на творческой встрече в вузе из интернета и якобы были удивлены, ведь к журналистике, и преподаванию это отношения не имеет. 

    Напомним, в апреле Иван Ургант пообещал вернуться на Первый канал.

    Коментарии (71)
    14 октября 2023, 14:22
    Захарова отреагировала на обвинения в адрес России в «снабжении» ХАМАС
    Захарова отреагировала на обвинения в адрес России в «снабжении» ХАМАС
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки Запада обвинить Россию в якобы снабжении ХАМАС оружием и боеприпасами носят спекулятивный характер, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

    «В западных странах распространяются спекуляции применительно к очередному витку палестино-израильского конфликта в попытках обвинить Российскую Федерацию в причастности к снабжению военизированных структур ХАМАС оружием и боеприпасами», – говорится в официальном комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

    В действительности, бесконтрольно расходятся по миру вооружения, поставляемые Западом Украине, на чем наживаются не только украинские чиновники и криминальные структуры, но и транснациональные преступные объединения, а также западные политики, «одержимые антироссийскими настроениями», подчеркнула дипломат.

    Она также обвинила западные страны в использовании серых схем при закупке вооружения для Украины, указав на использование ими «нечистоплотных брокерских компаний, подставных фирм, фиктивных контрактов и сертификатов конечного пользователя, а также иной поставочной документации».

    Кроме того, Захарова отметила нарушение действующих санкций в отношении ряда стран при поставках военной техники Киеву. «Повсеместно нарушаются и действующие санкционные режимы в отношении ряда стран при поставках на Украину военной техники и продукции двойного назначения, реквизированных, главным образом, в ходе «пиратских» миссий евроатлантических союзников на основных путях международных морских перевозок», – заявила она.

    Дипломат также указала на то, что Россия постоянно напоминает странам НАТО и Евросоюза о нарушении взятых ими обязательств в рамках Международного договора о торговле оружием. Она заявила о пренебрежении западом международными договоренностями, нацеленными на минимизацию рисков попадания высокоточного оружия в «теневой» оборот.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток.

    Коментарии (40)
    14 октября 2023, 17:17
    MWM: Запад вынудит Зеленского сесть за стол переговоров в ближайшее время

    MWM: Запад вынудит Зеленского пойти на переговоры с Москвой из-за необходимости помогать Израилю

    MWM: Запад вынудит Зеленского сесть за стол переговоров в ближайшее время
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    «Переключение» на Израиль предоставило бы западным странам возможность сохранить лицо, сократить инвестиции в конфликт и заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, пишет Military Watch Magazine.

    Автор публикации обратил внимание, что украинские флаги, демонстрируемые на всем Западе в знак солидарности, начали заменяться израильскими. Также отмечается, что нападение ХАМАС и снижение уровня поддержки Украины серьезно подорвет способность Киева вести боевые действия, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что Израилю для заявленной им военной кампании потребуется помощь США, а переключение на Ближний Восток поможет Западу «сохранить лицо», и принудить Киев пойти на переговоры с Москвой.

    Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на переговорах с Россией может отдать Одессу и Харьков России, а остальная часть Украины станет нейтральной.

    До этого The Statesman сообщил, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.

    Коментарии (27)
    15 октября 2023, 06:58
    Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Также были уничтожены самоходная артустановка Krab и четыре минометных расчета украинских войск, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ около Угледара и Никольского Донецкой народной республики (ДНР).

    Коментарии (11)
    14 октября 2023, 18:59
    Тренер ХК «Торпедо» назвал преступлением игру «такими клюшками»

    Тренер «Торпедо» назвал преступлением игру «такими клюшками» в хоккей

    Tекст: Вера Басилая

    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от «Спартака» раскритиковал клюшки, которыми играли защитники нижегородского клуба, и назвал преступлением то, что хоккеисты их получают.

    По словам Ларионова, без ошибок не бывает ни одной игры, команда играла против хорошего соперника.

    При этом он раскритиковал плохие клюшки, которыми играют защитники «Торпедо». Тренер заявил, что их просто должно быть в раздевалке, такими «тонкими крюками вот такого размера при довольно среднем качестве льда уже никто не играет». Ларионов считает преступлением, что хоккеисты вынуждены ими играть и вообще их получают, потому что «это не клюшки для игроков КХЛ», передает «МатчТВ».

    Ларионов отметил, что можно планировать все, что угодно в плане смены экипировки, но в условиях санкций все находятся в сложной ситуации.

    Матч Фонбет Чемпионата КХЛ состоялся в субботу в Нижнем Новгороде и завершился поражением «Торпедо» со счетом 2:4.

    Коментарии (22)
    14 октября 2023, 18:32
    В Госдуме рассказали о пользе выдачи в ЕС «паспортов демократии»

    Депутат Пискарев: Выдача в ЕС «паспорта демократии» уехавшим поможет выявить предателей

    Tекст: Вера Басилая

    Выдача в Европе «паспортов демократии» сбежавшим из России упростит работу правоохранительным органам по выявлению предателей, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    Он подчеркнул, что тем, кто предал свою страну за бочку варенья, корзину печенья и «аусвайс», придется ответить по закону, и парламентариям ЕС можно сказать спасибо за упрощение работы в выявлении предателей и изменников Родины, передает ТАСС.

    Депутат считает, что этот документ смогут получить лишь те, кто «проявит себя усердием в очернении родной страны и помощи западным спецслужбам».

    Ранее Госдума приняла поручение о проверке уехавших из России, а потом вернувшихся релокантов на дискредитацию армии и руководства России.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшим Россию релокантам, которые совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму», по возвращении на Родину «обеспечен Магадан». Позже Володин заявил, что релоканты в ряде случаев могут подпасть под статью о госизмене, и предложил размещать их не в Магадане, а там, «где нет лета», на рудниках.

    Президент России Владимир Путин заявил, что каждый россиянин, где бы он ни находился, должен отвечать за нарушение российских законов.

    Коментарии (5)
    14 октября 2023, 14:06
    Пресс-секретарь МИД Польши уволен после требований к Зеленскому

    Пресс-секретарь МИД Польши Ясина уволен после требований извинений от Зеленского

    Пресс-секретарь МИД Польши уволен после требований к Зеленскому
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину отправили в отставку после высказывания о Волынской резне, спровоцировавшего дипломатический скандал.

    В своей соцсети Х он сравнил профессию пресс-секретаря с сапером, который может взорваться на мине, передает РИА «Новости».

    Также Ясина, заканчивая исполнять обязанности, «поблагодарил всех».

    Напомним, между Киевом и Варшавой разразился дипломатический скандал. Польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Проблема избытка украинского зерна беспокоит Европу уже несколько месяцев. Украинские власти заявили о желании «жестко конкурировать» с Польшей после того, как закончатся боевые действия с Россией.

    В конце июля болельщики «Шленска» из Вроцлава вывесили антиукраинские баннеры о Волынской резне во время матча второго тура чемпионата Польши по футболу. Сейм Польши принял постановление, в котором содержится призыв к Украине признать вину за Волынскую резню.

    Коментарии (6)
    Главное
    МОК осудил призывы полного отстранения российских спортсменов
    Путин: Китай в отношениях с другими ничего никому не навязывает
    Развозжаев объяснил громкие звуки в районе Северного мола в Севастополе
    В Венгрии рассказали, из-за чего политиков в ЕС объявляют «агентами Кремля»
    В Госдуме рассказали о пользе выдачи в ЕС «паспортов демократии»
    Российская альпинистка Оленева погибла после падения в расщелину в Непале
    Тренер ХК «Торпедо» назвал преступлением игру «такими клюшками»

    Россия нашла, чем заменить для военных советские Ан-26 и Ан-72

    Перед Россией стоит задача заменить в парке Вооруженных сил устаревшие транспортники Ан-26 и Ан-72, которые летают уже более полувека. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что решение по ним найдено, но подробности не раскрыл. Эксперты называют три возможных претендента на обновление парка ВС РФ – Ил-112В, ТВРС-44 «Ладога» и совершенно новый проект Ил-212. У кого из них шансы встать на вооружение выше? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Россия сохраняет нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке

    Владимир Путин заявил о необходимости создания независимого государства Палестина – это станет основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. С другой стороны, президент России признал право Израиля на самооборону. Таким образом, Москва вновь обозначила свой нейтралитет в данном вопросе. Почему равноудаленность стала основной позицией России в происходящих событиях и какие выгоды этот подход сулит Москве? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина почувствовала прелюдию российского полномасштабного наступления

    Украинское командование оказалось не готово к крупномасштабному наступлению российских войск. Как пишут западные СМИ, активизация происходит не только под Авдеевкой, но и на других участках по всей линии фронта. Большие проблемы для ВСУ создают беспилотники и управляемые авиабомбы. В экспертной среде отмечают: происходящее – лишь прелюдия наступления российской армии, нельзя позволить противнику уйти в оборону и укрепиться в осенне-зимний период. Подробности

    Перейти в раздел

    Наследие КПСС все еще мстит литовской элите

    Давно ушедшая в историю структура внезапно взбудоражила литовских парламентариев. Сейм страны принял закон о том, чтобы кандидаты в депутаты теперь публично обозначали свое членство в КПСС. Почему это именно сейчас стало в Литве столь актуально и как былые разоблачения в связях с КГБ и компартией ранее потрясали литовское общество? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США меняют отношение к Израилю

      Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Израиль для того, чтобы пообещать поддержку в войне против ХАМАС, но не удержался – и решил между делом пнуть Россию. Например, заявил, что его дед бежал из России от антисемитских погромов, хотя честнее было бы сказать – бежал из Киева.

    • Украинский футболист сбежал в Россию

      Украинские СМИ пишут о побеге игрока футбольного клуба «Шахтер» Александра Распутько, который, находясь в Бельгии вместе с командой, не явился на сбор и попросил политического убежища в России. Это история не про спорт, а про то, что Киеву нужно отправить на фронт еще полмиллиона человек.

    • Путин летит в Китай. Главное

      Определена дата визита президента России Владимира Путина в КНР: по приглашению председателя Си Цзиньпина он посетит форум «Один пояс – один путь», который пройдет в Пекине 17-18 октября. Что это за форум? И чего можно ждать от этого визита?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............