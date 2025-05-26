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Путин назвал экономический суверенитет основой независимости России
Путин заявил о невозможности суверенитета без экономической самостоятельности
Президент Владимир Путин заявил о невозможности суверенитета страны без ее экономической самостоятельности. По его словам, достижение экономического суверенитета страны возможно только с участием российского бизнеса, особенно молодых предпринимателей.
Путин заявил, что без экономического суверенитета невозможен никакой другой суверенитет государства, передает РИА «Новости». По его словам, именно на экономическом суверенитете зиждется все остальное, что составляет независимость страны.
Путин отметил вклад российского бизнеса в развитие различных отраслей экономики, включая возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, индустрии и современных сервисов. Он также подчеркнул важную роль молодого поколения предпринимателей в этих достижениях.
«Без этого суверенитета невозможен никакой другой суверенитет, потому что на этом все стоит, это фундамент», – заявил Путин на встрече с представителями деловых кругов России.
Ранее Путин подчеркнул вклад предпринимателей в экономическую устойчивость страны в условиях санкций. Российская экономика продолжила расти, несмотря на внешнее санкционное давление, чему способствовали усилия отечественного бизнеса и трудовых коллективов.