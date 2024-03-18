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    18 марта 2024, 13:50 • Экономика

    Кто победит в нефтяном торге России и Индии

    Кто победит в нефтяном торге России и Индии
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Индия уже два месяца не закупает российскую нефть премиальных сортов – ВСТО и Sokol. На Западе ждут обвала российского экспорта, однако в реальности этого не происходит. Индия просто выторговывает у России дополнительные преференции, так как скидка на российскую нефть снижается. Каковы шансы Дели добиться своего?

    Индия уже два месяца не закупает российскую нефть премиального сорта ВСТО из порта Козьмино. Это сорт, который предназначен для нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). Обычно нефть ВСТО пользовалась популярностью у Китая, который в 2023 году потреблял в среднем 800 тыс. баррелей в сутки. Однако с 2022 года этот сорт российской нефти начала покупать и Индия. В 2023 году закупки выросли с 60 до 95 тыс. баррелей в сутки.

    Однако теперь, вместе с отказом от сорта ВСТО, Индия также приостановила закупки сахалинской нефти Sokol, сообщает «Коммерсант». Западные СМИ отмечают снижение закупок Индией российской нефти еще с декабря 2023 года. Почему Индия перестала закупать некоторые сорта российской нефти? Может быть, она испугалась американских санкций?

    На самом деле, Индия выторговывает у России дополнительную скидку, используя введение новых санкций США против ряда танкеров как аргумент на переговорах, считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Когда США вводят новые санкции, они не рассчитывают на то, что попавший под санкции танкер больше не будет работать, или что потолок цены вдруг заработает. Их цель – не остановить поставки российской нефти, потому что это приведет к дефициту на мировом рынке и росту цен, и США сами от этого пострадают как нетто-импортеры нефти.

    Цель США – поднять издержки при экспорте российской нефти. В том числе за счет того, чтобы дать повод покупателям выторговывать более выгодные для них цены или дать повод собственникам танкеров поднять стоимость фрахта,

    даже если это собственник танкера в рамках теневого флота. США не договариваются об этом с Индией, но где-то США стараются подыграть Индии в их торге с Россией», – считает эксперт ФНЭБ.

    У Индии вряд ли получится выторговать себе дополнительные преференции, считают эксперты. «Скидки сейчас на уровне 7-10% против 17-20%, которые были в конце 2022 года. Потому что продукцию распробовали, а методов обхода санкций появляется все больше», – говорит Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы НРА.

    «Вряд ли Индия сможет вынудить Россию снизить цены на премиальные сорта нефти ниже установленного потолка в 60 долларов за баррель. Данные сорта никогда не торговались ниже потолка, и они пользуются большим спросом в АТР. В нефти сорта ВСТО очень низкое содержание серы – менее 0,6%, в то время как в экспортном российском сорте Urals ее содержится в два раза больше (1,2–1,4%)», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    По его мнению, России будет проще перенаправить «индийские» объемы в другие страны АТР или Китай, чем давать такие высокие скидки на премиальные сорта нефти. Тем более, что в текущем году ожидается увеличение потребления нефтепродуктов в Китае на фоне продолжения восстановления экономики после пандемии COVID-19.  

    Индия, по сути, конкурирует с Китаем за нефть ВСТО. «Индия в подавляющем большинстве покупала и продолжает покупать российский сорт Urals, то есть те объемы, которые раньше шли на европейский рынок. А нефть ВСТО изначально была заточена под Китай. Но в 2022 году Индия начала периодически тоже брать ВСТО, когда Китай еще не снял коронавирусные ограничения и был менее активен. Однако в начале 2023 года Пекин снял ограничения», – отмечает Юшков.  

    «В какой-то момент ценового торга Индии с Россией возникает Китай, который просто берет эту нефть. Сейчас закупки Индией нефти ВСТО и Sokol снизились, но

    для России это абсолютно не катастрофа. Так как мы не сокращали экспорт нефти из-за того, что Индия сократила закупки. Мы эти объемы просто перенаправили на другие рынки – и всё.

    У нас нет проблем с реализацией. В конечном счете вся нефть находит своего покупателя. Я думаю, что в какой-то момент мы увидим, что Индия нарастит закупки и этих сортов топлива», – считает собеседник.

    По его мнению, это скорее западные СМИ пытаются раздуть катастрофу, надеясь доказать, что экспорт российской нефти обрушился. Но это не так. Если бы это было так, то цены подскочили бы до 100-120 долларов за баррель, как это было весной 2022 года в период неопределенности, считает эксперт.

    Статистика показывает, что Китай и Индия продолжают покупать российскую нефть, и они остаются ее крупнейшими покупателями. Просто в один месяц чуть больше приобретает Китай, в другой месяц – чуть больше Индия и так далее.

    Так, по данным S&P Global, в январе Индия была крупнейшим покупателем российской нефти, которая перевозится морским транспортом. Однако в феврале Китай стал крупнейшим покупателем нашей нефти, которая перевозится морским транспортом, и немножко, но обошел Индию. «Такой обмен местами имеет место быть, и это нормально. Две страны примерно одинаковые объемы нефти сейчас берут. То есть никакой речи о том, что Индия отказывается от закупки российский нефти, не идет. Индия для нас по-прежнему занимает то первое, то второе место, и мы все равно остаемся крупными торговыми партнерами друг с другом в сфере нефти. Но в рамках торга объемы и цены колеблются», – поясняет Игорь Юшков.

    Еще один фактор, который усложняет Индии ее попытки выторговать скидку. «Сейчас цены на нефть вообще любого роста растут, поэтому Индии сложнее торговаться. Скорее она хочет даже не дополнительную скидку получить, а хотя бы удержать ту скидку, которая есть. Сейчас она уже 8-10 долларов за баррель. Глобальное повышение цен на нефть сделает Индию более сговорчивой с Россией», – считает Юшков.

    В 2022 году Индия воспользовалась геополитической ситуацией и впервые начала массово скупать нефть у России. Туда ушла, по сути, вся «европейская» нефть. Покупка более дешевой российской нефти приносит индусам больше прибыли. Индия создала огромный бизнес по переработке сырой нефти на своих НПЗ, которые расположены в основном на побережье. Получаемые нефтепродукты она экспортирует, получая от этого доход. Использование более дешевого сырья позволяет получать сверхдоходы от продажи готового продукта.

    Впрочем, эксперты считают, что скидкам осталось существовать менее двух лет, после чего они уйдут в прошлое. Потому что в будущем, говорит Гришунин, найти нефть на рынке с юридическим происхождением из России будет сложно, а качественных поставок нефти в мире больше не становится, особенно на фоне зеленой повестки и существенного снижения вложений в геологоразведку ведущими мировыми энергокомпаниями.

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    Кто победит в нефтяном торге России и Индии

    Индия уже два месяца не закупает российскую нефть премиальных сортов – ВСТО и Sokol. На Западе ждут обвала российского экспорта, однако в реальности этого не происходит. Индия просто выторговывает у России дополнительные преференции, так как скидка на российскую нефть снижается. Каковы шансы Дели добиться своего? Подробности

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