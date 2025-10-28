В Минобороны заявили о применении авиацией новых тактических приемов

Tекст: Ирма Каплан

«Армейская авиация в условиях проведения СВО активно применяет новые тактические приемы и технические разработки. Полученный боевой опыт учитывается не только при выполнении боевых задач, но и при обучении курсантов», – приводит ТАСС слова Борисикова.

В оборонном ведомстве отметили, что сейчас ведется обновление вертолетного парка, авиационным подразделениям поставляют вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, самые большие в мире серийные транспортные вертолеты Ми-26Т2В и модификации Ми-8.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, летчик Су-34 рассказал, что за время СВО изменились самолеты, тактика и цели.