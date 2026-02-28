  • Новость часаНовая волна мощных взрывов прогремела в городах Ирана
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    28 февраля 2026, 11:24 • Новости дня

    Попечительский совет фонда «Защитники Отечества» провел первое выездное заседание

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В подмосковном Реутове прошло первое выездное заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества», где обсудили новые меры поддержки ветеранов СВО и их семей.

    Заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества» впервые прошло в выездном формате в Реутове. Такой формат, по словам председателя фонда Анны Цивилевой, позволяет более оперативно выявлять ключевые проблемы и получать обратную связь от ветеранов СВО, сотрудников филиалов и представителей власти на местах, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В заседании приняли участие представители Минобороны, Счетной палаты, Министерства цифрового развития, региональных органов власти и филиалов фонда. Там выделили важнейшие направления работы: медицинская и психологическая помощь ветеранам СВО, содействие в трудоустройстве, обеспечение средствами реабилитации, а также поддержка детей и семей участников СВО.

    По словам вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой, в регионе действуют 218 офисов МФЦ, где бойцы и семьи получают комплексную помощь, а этим летом в лагерях отдохнут около 6 тыс. детей участников СВО.

    Отдельное внимание уделили развитию инфраструктуры фонда: открыто три муниципальных отделения в Московской области, пять – в ЛНР, семь – в ДНР. Обсудили работу государственной информационной системы «Защитник Отечества», которая позволяет координировать поддержку, отслеживать задачи и эффективно обмениваться данными между регионами и муниципалитетами.

    Заместитель председателя фонда Николай Третьяков отметил: «Филиалы и региональные власти, которые интенсивно используют ГИС «Защитники Отечества», видят в ней прозрачный инструмент получения обратной связи».

    Попечительский совет также рассмотрел сотрудничество с региональными НКО, реализующими грантовые проекты по реабилитации и поддержке защитников и их семей. Принято решение и дальше проводить выездные заседания в различных округах, чтобы на местах оперативно выявлять и решать актуальные вопросы помощи ветеранам СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России совместно с фондом «Защитники Отечества» и Минобороны занимается интеграцией ветеранов в индустрию дронов.

    Ранее Цивилева рассказала, что ветераны спецоперации на Украине, проходящие реабилитацию в подмосковном клиническом санатории «Солнечногорский», получают психологическую поддержку с помощью специально обученных собак.

    В России сформирована комплексная система помощи участникам спецоперации на Украине, включающая медицинское обслуживание, реабилитацию и сохранение рабочих мест, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

    27 февраля 2026, 23:07 • Новости дня
    Дмитриев: Журналисту пришлось прервать Зеленского во время заявления о ядерном оружии
    Дмитриев: Журналисту пришлось прервать Зеленского во время заявления о ядерном оружии
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимиру Зеленскому не дали договорить о возможности получения ядерного оружия, когда его срочно прервал британский журналист во время интервью, сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Как передает РИА «Новости», спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание на эпизод из интервью Владимира Зеленского Sky News. Дмитриев отметил в соцсети X, что британский репортер срочно прервал президента Украины, чтобы тот не сделал заявление о готовности принять ядерное или «грязное» оружие.

    В интервью Зеленский заявил, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Британии. По мнению Дмитриева, прерывание интервью связано с тем, что репортер попытался не дать Зеленскому полностью озвучить опасную инициативу.

    Дмитриев подчеркнул, что подобные заявления могут привести к серьезным международным последствиям и требуют внимания мирового сообщества.

    Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция собираются передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1. При этом все должно выглядеть так, как будто Украина сама разработала ядерное оружие.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала возможность европейских стран передать Украине готовый ядерный боезаряд и связанные с этим последствия.

    27 февраля 2026, 13:40 • Новости дня
    Зеленский оценил способность России завоевать Донбасс

    Зеленский: Россия не сможет добиться победы на поле боя

    Зеленский оценил способность России завоевать Донбасс
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News выразил готовность к личным переговорам с президентом России Владимиром Путиным о мире, но исключил территориальные уступки. Зеленский потребовал от США усилить давление на Москву и пожаловался на 40-градусный мороз на Украине.

    Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что Киев не намерен уступать территории и готов вести переговоры о мире только при жестком давлении на Москву.

    «Украине вернуть потерянные территории будет очень трудно. Что хорошо – Россия тоже не может этого сделать на поле боя. Поэтому они не побеждают и мы не проигрываем», – отметил украинский лидер.

    Зеленский подчеркнул, что США способны остановить конфликт, если ужесточат санкции против семей российского руководства и предоставят Киеву современные вооружения. Он указал, что шанс на установление мира возможен до осенних выборов в США, и назвал эти месяцы «окном возможностей» для окончания боевых действий.

    «Соединенные Штаты даже сильнее, чем они думают о себе... У них действительно есть рычаги давления на Путина. Они могут остановить эту войну», – заявил украинский лидер.

    На вопрос о возможности уступить города Славянск и Краматорск Зеленский ответил, что это «красная линия» для Украины, поскольку «это наша территория, и звучит невероятно странно, почему мы должны покидать нашу землю». Он выразил уверенность, что сдача этих городов приведет к тяжелым последствиям для жителей.

    Зеленский также описал отношения с Дональдом Трампом как «непростые», но подчеркнул, что судьба Украины не зависит от личностей, а только от поддержки Запада.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблематика территорий остается главным и наиболее чувствительным вопросом на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Президент Владимир Путин заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что делает неактуальной заинтересованность Москвы в выводе украинских воинских формирований с пока занимаемых ими территорий.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России достигли рекордных темпов наступления в 2025 году.

    27 февраля 2026, 22:22 • Видео
    Война США с Ираном: зачем?

    Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    #{vote}
    27 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»

    Снявшаяся в кино снайперша ВСУ Васильченко уничтожена российскими военными в зоне СВО

    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские бойцы уничтожили 31-летнюю снайпершу ВСУ Ангелину Васильченко, известную по съемкам в пропагандистском кино об «амазонках».

    О гибели 31-летней военнослужащей снайперского батальона противника сообщает канал 360 со ссылкой на Military Theme Z. Ангелина Васильченко была ликвидирована при выполнении боевого задания 20 февраля.

    Уроженка Луганска принимала участие в боевых действиях на стороне украинской армии с 2021 года. Похороны уничтоженной снайперши уже состоялись в селе Чумаки Днепропетровской области.

    Васильченко получила медийную известность как одна из героинь пропагандистского фильма, повествующего об «украинских амазонках».

    Ранее снайперша-наемник была ликвидирована при штурме Дзержинска в ДНР.

    До этого ВС России ликвидировали снайпера ВСУ Екатерину Шинкаренко с позывным «Виски».

    Под Волчанском российские военные уничтожили шестнадцатилетнюю девушку-снайпера украинской армии.

    27 февраля 2026, 19:32 • Новости дня
    Роман Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи в России
    Роман Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи в России
    @ Jens Kalaene/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роман Владимира Сорокина «Голубое сало» временно снят с продажи, чтобы избежать возможных претензий со стороны правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе издательства АСТ, которое владеет правами на произведение.

    «Роман Владимира Сорокина «Голубое сало» снят с продажи в связи с рисками появления претензий от правоохранительных органов», – сообщили в издательстве, передает ТАСС.

    «Голубое сало» было впервые опубликовано в 1999 году. События романа происходят в альтернативном будущем. В аннотации отмечается, что в книге «низвергнуты все кумиры – они становятся участниками безудержного карнавала, где перемешаны высокое и низкое, фантазия и реальность, прошлое и будущее».

    На официальном сайте издательства на странице книги размещено предупреждение о вреде употребления наркотических и психотропных веществ, а также о запрете их незаконного оборота в соответствии с законодательством.

    Ранее глава издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков сообщил, что издатели столкнутся с необходимостью проверки и маркировки миллионов книг, изданных после 1990 года, из-за изменений в законе о наркотиках.

    28 февраля 2026, 01:57 • Новости дня
    Бывшая «Криворожсталь» объявила о закрытии завода из-за нехватки электричества

    «АрселорМиттал Кривой Рог» из-за нехватки электричества закрыла Литейно-механический завод

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупнейшее металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» (бывшая «Криворожсталь») объявило о приостановке работы одного из своих объектов из-за нехватки электроэнергии.

    О закрытии Литейно-механического завода на фоне энергодефицита сообщила компания «АрселорМиттал Кривой Рог», передает ТАСС. Производство выполняло роль ремонтно-сервисной базы комбината и осуществляло изготовление отливок из чугуна, стали и цветных сплавов, а также обработку деталей для металлургических агрегатов.

    В компании пояснили, что причиной остановки ЛМЗ стал серьезный дефицит электроэнергии на Украине, который негативно повлиял на деятельность всего комплекса. Прекращение работы завода рассматривается как вынужденная мера для сохранения основных производственных процессов в условиях ограниченных энергетических ресурсов.

    Ранее предприятие уже сокращало объемы производства по той же причине, однако теперь речь идет о полном закрытии одного из ключевых подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Словакии приостановили поставки электричества на Украину после прекращения транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    На начало февраля после ударов по объектам генерации и распределения дефицит электроэнергии на Украине достигал от 7 до 8 ГВт или 50% расчетного потребления страны.

    27 февраля 2026, 19:02 • Новости дня
    Посла Финляндии вызвали в МИД после сожжения флага России в Хельсинки
    Посла Финляндии вызвали в МИД после сожжения флага России в Хельсинки
    @ Артем Геодакян/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Финляндии в Москве Марья Лиивала была вызвана в Министерство иностранных дел России.

    Поводом для вызова стал инцидент, произошедший 24 февраля в Хельсинки, где перед зданием российского посольства неизвестные сожгли Государственный флаг России.

    Российская сторона выразила решительный протест главе финской дипмиссии. «Главе финской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с имевшей место 24 февраля провокационной акцией перед посольством России в Финляндии, в ходе которой неизвестными лицами был сожжен Государственный флаг Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

    На Смоленской площади подчеркнули, что Москва рассматривает этот инцидент как вопиющий и кощунственный акт надругательства над государственным символом России.

    Ранее радикалы сожгли флаг России в центре Тбилиси.

    27 февраля 2026, 16:36 • Новости дня
    Власти не стали искать отказавшегося подвезти белгородского губернатора водителя
    Власти не стали искать отказавшегося подвезти белгородского губернатора водителя
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация Яковлевского округа Белгородской области не будет искать человека, который отказался подвезти губернатора региона Вячеслава Гладкова.

    Представители местной власти объяснили, что у них нет правовых оснований для установления личности этого жителя, передает Ura.ru со ссылкой на «Подъем».

    В администрации подчеркнули, что исполнить просьбу губернатора невозможно по нескольким причинам. «Как глава должен понять: это человек нашего района или Прохоровского? Было пять часов утра, человек встретился. Население нашего района 56 тыс., в Прохоровском еще сколько-то. Как вычислить?» – сказали там.

    Дополнительно власти указали на законодательные ограничения.

    Напомним, житель Белгородской области отказался подвезти губернатора Гладкова.

    27 февраля 2026, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, освободив Краснознаменку в Днепропетровской области. Всего же за неделю российские войска освободили четыре села.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, говорится в сообщении в канале Max Минобороны.

    За последнюю неделю на этом направлении потери противника составили свыше 2480 военнослужащих, 45 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    В течение недели подразделения группировки «Север» в результате активных наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух мотопехотных, десантно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1485 военнослужащих, пять бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии, включая две американские 155-мм гаубицы М777. Уничтожены три машины РСЗО, 12 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 34 склада боеприпасов и матсредств.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Запад» освободили Карповку в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригад охраны генштаба ВСУ и нацгвардии.

    Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили свыше 1260 военнослужащих, 20 бронемашин и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожено шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 18 складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Риздвянку в Запорожской области.

    За неделю было нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, пяти штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Всего же в зоне ответственности группировки противник потерял более 2205 военнослужащих, 25 бронемашин, девять артиллерийских орудий.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    В зоне ответственности группировки ВСУ за неделю потеряли более 940 военнослужащих, 37 бронемашин. Уничтожены 15 артиллерийских орудий, 14 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и матсредств, перечислили в Минобороны.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 355 военнослужащих, 15 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 11 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска освободили Графское в Харьковской области. До этого они освободили Риздвянку в Запорожской области.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой народной республике.

    27 февраля 2026, 23:25 • Новости дня
    Суд назначил заседание по делу калининградского министра Анны Мусевич

    Tекст: Денис Тельманов

    Заседание по избранию меры пресечения министру Анне Мусевич и ее супругу состоится в Центральном районном суде Калининграда 28 февраля.

    Как передает РИА «Новости», Центральный районный суд Калининграда получил материалы по делу министра молодежной политики Анны Мусевич и ее мужа, задержанных в пятницу.

    Пресс-служба суда сообщила, что заседание назначено на 28 февраля, точное время станет известно утром в день слушания.

    Согласно материалам суда, Анна Мусевич и ее супруг были задержаны 27 февраля. Подробности обвинения или причины задержания в сообщении не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тверской суд Москвы рассматривает вопрос об аресте основателя издания Readovka Алексея Костылева, подозреваемого в хищении 1 млрд рублей у Минобороны и нарушении госконтрактов.

    Бывший депутат Госдумы Григорий Шилкин проведет три года в колонии общего режима после признания его виновным в крупной растрате.

    Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова.

    27 февраля 2026, 18:54 • Новости дня
    Информресурсы Роскомнадзора и Минобороны подверглись DDoS-атаке
    Информресурсы Роскомнадзора и Минобороны подверглись DDoS-атаке
    @ Silas Stein/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информационные ресурсы Роскомнадзора и Министерства обороны России подверглись масштабной DDoS-атаке.

    Как уточнили в Роскомнадзоре, атака продолжается, а источники вредоносного трафика находятся не только в России, но и в США, Китае, Британии и Нидерландах, передает РИА «Новости».

    В ведомстве отметили, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал начало атаки 27 февраля 2026 года в 9.11. Под удар попали не только сайты Роскомнадзора и Минобороны, но и инфраструктура ФГУП «ГРЧЦ».

    По данным РКН, основная масса атакующих серверов и ботнетов сосредоточена на территории России, однако значительная часть трафика поступает и из-за рубежа.

    В сентябре во время проведения выборов в России ресурсы Центризбиркома, дистанционного электронного голосования и департамента информационных технологий Москвы подверглись многочисленным DDoS-атакам.

    Ранее эксперт сообщил, что количество «хирургических» DDoS-атак в России выросло на 30% с начала 2025 года.

    27 февраля 2026, 14:54 • Новости дня
    Новак: Экспорт нефти из России в 2025 году снизился на 1%
    Новак: Экспорт нефти из России в 2025 году снизился на 1%
    @ Александр Миридонов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экспорт нефти из России в 2025 году составил 238 млн тонн, что примерно на 1% меньше, чем годом ранее, следует из презентации вице-премьера Александра Новака.

    По данным презентации, экспорт нефтепродуктов снизился почти на 7% и достиг 114 млн тонн, передает РИА «Новости». Эти сведения были представлены на открытой встрече в образовательном центре «Сириус».

    В 2024 году экспорт нефти вырос на 2,4% и достиг 240 млн тонн. Экспорт нефтепродуктов за тот же период составил 122,5 млн тонн, как сообщило Минэкономразвития.

    Новак отдельно подчеркнул, что Россия намерена снизить дисконт на свою нефть до 10 долларов за баррель. «В лучшие времена, я имею в виду уже в санкционном периоде, у нас дисконт на нефть был на уровне примерно около 10 долларов за баррель. И мы будем стремиться, чтобы эта цифра дисконта снижалась примерно до этого уровня. Работаем в этом направлении», – сообщил вице-премьер.

    Ранее Кремль признал падение нефтегазовых доходов России.

    Глава Минфина Антон Силуанов спрогнозировал снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете России.

    27 февраля 2026, 19:25 • Новости дня
    Раскрыта схема DDoS-атаки на ресурсы Роскомнадзора и Минобороны

    Ресурсы РКН и Минобороны подверглись атаке с имитацией действий пользователей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе DDoS-атаки на информресурсы Роскомнадзора и Министерства обороны используются сложные схемы, имитирующие действия обычных пользователей.

    В Роскомнадзоре подчеркнули, что речь идет о мультивекторном воздействии, затрагивающем различные сетевые уровни, передает РИА «Новости».

    По словам сотрудников ведомства, злоумышленники используют методы, имитирующие действия реальных пользователей.

    Напомним, в пятницу информационные ресурсы Роскомнадзора и Министерства обороны России подверглись масштабной DDoS-атаке.

    27 февраля 2026, 18:15 • Новости дня
    Суд арестовал подозреваемого во взятке топ-менеджера «Газпром нефти» Джалябова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова.

    Ему предъявлено обвинение в получении взяток на сумму более 29 млн рублей, передает ТАСС.

    «Ходатайство органов предварительного расследования удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Джалябова меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля», – объявил судья.

    Напомним, накануне силовики задержали в Петербурге зампреда правления «Газпром нефти» Антона Джалябова, который подозревается в получении элитной недвижимости и водного транспорта от подрядчиков.

    27 февраля 2026, 15:28 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами дворец культуры в Энергодаре

    Мэр Пухов: ВСУ атаковали дронами дворец культуры в Энергодаре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска атаковали с помощью беспилотника дворец культуры «Современник» в Энергодаре, который считается городом-спутником Запорожской атомной электростанции, сообщил мэр Максим Пухов.

    По словам Пухова, несмотря на объявленный режим тишины в районе Запорожской АЭС, который был введен для ремонта критически важной линии электропередачи, украинские военные продолжают пытаться дестабилизировать ситуацию в Энергодаре.

    «Сегодня днем была зафиксирована очередная атака беспилотного летательного аппарата. Дрон противника был обнаружен и сработал во дворе дворца культуры «Современник», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

    В результате взрыва пострадали стекла здания, фасад и автомобили, которые находились рядом с дворцом культуры. По информации мэра, обошлось без жертв и пострадавших.

    Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что в районе ЗАЭС действует локальный режим прекращения огня, что позволило начать починку линии «Ферросплавная-1».

    На выходных ВСУ атаковали Энергодар дронами.

    27 февраля 2026, 16:12 • Новости дня
    СК предъявил обвинения паре по делу о похищении девочки в Смоленске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет предъявил обвинения мужчине и его сожительнице по делу о похищении несовершеннолетней девочки в Смоленске.

    В СК сообщили, что продолжается расследование по части 2 статьи 126 УК РФ – похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, передает РИА «Новости».

    В ведомстве рассказали, что оба фигуранта задержаны и с ними были проведены первоначальные следственные действия. По словам представителей СК, роль женщины в совершении преступления устанавливается.

    Как уточняет следствие, когда девочку обнаружили в квартире, там находились оба подозреваемых: ранее судимый 43-летний мужчина и его сожительница. Следственные органы уже направили ходатайство в суд о заключении под стражу обоих обвиняемых.

    Ранее следователи Следственного управления СК России по региону возбудили уголовное дело по факту исчезновения девятилетней девочки в Смоленске. Позже ребенок был найден в доме на ее улице. Вместе с девочкой находился мужчина 1983 года рождения, его задержали.

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    МИД Польши раскрыл величину ставок в конфликте Евросоюза с Россией

    Европейский континент, как конь Боливар, не выдержит двух сверхдержав, и по итогам конфликта вокруг Украины останется только одна: либо Россия, либо Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав готовиться к мировой войне. Но при этом умолчал о своей личной ответственности за грядущую катастрофу Европы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    • Кубу все-таки спасли

      Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для посадки, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

