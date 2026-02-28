Попечительский совет фонда «Защитники Отечества» провел первое выездное заседание

Tекст: Тимур Шайдуллин

Заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества» впервые прошло в выездном формате в Реутове. Такой формат, по словам председателя фонда Анны Цивилевой, позволяет более оперативно выявлять ключевые проблемы и получать обратную связь от ветеранов СВО, сотрудников филиалов и представителей власти на местах, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В заседании приняли участие представители Минобороны, Счетной палаты, Министерства цифрового развития, региональных органов власти и филиалов фонда. Там выделили важнейшие направления работы: медицинская и психологическая помощь ветеранам СВО, содействие в трудоустройстве, обеспечение средствами реабилитации, а также поддержка детей и семей участников СВО.

По словам вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой, в регионе действуют 218 офисов МФЦ, где бойцы и семьи получают комплексную помощь, а этим летом в лагерях отдохнут около 6 тыс. детей участников СВО.

Отдельное внимание уделили развитию инфраструктуры фонда: открыто три муниципальных отделения в Московской области, пять – в ЛНР, семь – в ДНР. Обсудили работу государственной информационной системы «Защитник Отечества», которая позволяет координировать поддержку, отслеживать задачи и эффективно обмениваться данными между регионами и муниципалитетами.

Заместитель председателя фонда Николай Третьяков отметил: «Филиалы и региональные власти, которые интенсивно используют ГИС «Защитники Отечества», видят в ней прозрачный инструмент получения обратной связи».

Попечительский совет также рассмотрел сотрудничество с региональными НКО, реализующими грантовые проекты по реабилитации и поддержке защитников и их семей. Принято решение и дальше проводить выездные заседания в различных округах, чтобы на местах оперативно выявлять и решать актуальные вопросы помощи ветеранам СВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России совместно с фондом «Защитники Отечества» и Минобороны занимается интеграцией ветеранов в индустрию дронов.

Ранее Цивилева рассказала, что ветераны спецоперации на Украине, проходящие реабилитацию в подмосковном клиническом санатории «Солнечногорский», получают психологическую поддержку с помощью специально обученных собак.

В России сформирована комплексная система помощи участникам спецоперации на Украине, включающая медицинское обслуживание, реабилитацию и сохранение рабочих мест, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.