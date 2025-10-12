  • Новость часаСредства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» и девять снарядов РСЗО HIMARS
    FT: США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России
    Американист: Угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком
    Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского
    Стало известно о боях на востоке Константиновки в ДНР
    Пакистанские войска захватили 19 афганских погранпостов
    Власти Китая заявили о серьезном ущербе от действий США
    Военные Мадагаскара заявили о захвате власти
    Более ста граждан ЕС и США попросили убежище в России в 2025 году
    Мнения
    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантированно опустеет, – так думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    12 октября 2025, 13:40 • Общество

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    @ rostec.ru

    Tекст: Никита Миронов

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации?

    Як-130 начал разрабатываться еще на излете советской эпохи, главным образом для замены чешских учебно-боевых самолетов (УБС) L-39. Машина создавалась в кооперации с итальянцами (у них в итоге принят на вооружение близнец под названием M-346). Кроме того, де-факто лицензионную копию Як-130 создали и в КНР по названием Hongdu L-15. Иначе говоря, платформа получилась удачной, ее оценили и за рубежом.

    Сейчас, по открытым данным, несколько десятков Як-130 используются Краснодарским высшим военным училищем для обучения российских военных летчиков. Кроме того, Як-130 также поставляли в Иран, Алжир, Бангладеш, Белоруссию, Вьетнам, Мьянму и Лаос.

    И если в России Як-130 выполняет в настоящее время целиком и полностью учебные задачи, то за рубежом как раз – в том числе боевые. Сообщалось, например, что военные Мьянмы в 2022 году применяли Як-130 против местных боевиков.

    О том, что машина нуждается в обновлении, также говорилось уже давно. И вот на уходящей неделе Ростех сообщил о завершении строительства первого опытного образца модернизированного самолета – Як-130М. А также о том, что уже идет сборка двух аналогичных УБС. И самое интересное, что модернизация коснулась в первую очередь именно боевых (а не учебных) возможностей самолета.

    «Модернизация позволит вооружить Як-130М ракетами класса «воздух – воздух» и высокоточными авиационными средствами поражения класса «воздух – поверхность» со спутниковыми и лазерными системами наведения», – заявили в Ростехе.

    Среди важных обновлений – установка на самолете бортовой радиолокационной станции БРЛС-130Р. Это новейшая РЛС, оснащенная антенной с АФАР (активной фазированной решеткой). Официально параметры РЛС не сообщались, но несомненно, что она позволяет обнаруживать самолеты противника на большем удалении, чем установленная на Як-130.

    Кроме того, оптико-лазерная теплотелевизионная система СОЛТ-130К позволит экипажу обнаруживать и распознавать наземные (надводные) цели и давать по ним целеуказание для бортового оружия. Модернизация, как заявляется, приведет к тому, что «новый самолет не только сохранит все возможности по подготовке боевых летчиков, но и обретет качества боевого самолета».

    Прежде всего, конечно – для иностранных заказчиков. Недаром Як-130М уже был показан на прошедшей зимой выставке Аэро Индия. «Его потенциальные заказчики - в основном страны Азии и Африки, которые уже эксплуатируют российские самолеты», – говорил тогда глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

    Но не исключено, что машиной в ее новом качестве заинтересуются и отечественные ВКС. Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов считает, что Як-130М нужен армии.

    «Такие самолеты могут бороться с беспилотниками – главной опасностью в современном военном конфликте, они способны уничтожать «москитную авиацию» противника»,

    – пояснил Владимир Попов газете ВЗГЛЯД. – На Як-130М есть ракеты – ими можно сбивать БПЛА. Плюс ЯК-130М могут выбрасывать КАБы - корректируемые авиабомбы и ФАБы – фугасные авиабомбы». Ранее эксперты уже высказывали подобные предположения о возможности создания на базе платформы Як-130 массового дешевого «истребителя БПЛА». Более того, в Иране недавно испытывали поставленные в страну Як-130 для выполнения именно таких задач.

    Генерал обращает внимание на изменение самого характера военных действий. С массовым появлением дешевых БПЛА роль тяжелой и дорогой авиатехники – вроде «сушек» и «мигов» - снижается.

    «Соотношение затрат и полученного на поле боя результата – не в пользу дорогих самолетов, а война – это прежде всего экономика», – пояснил Попов. Самолеты, подобные Як-130М – простые, дешевые, на которых можно и учиться, и воевать – это требование времени.

    «Если раньше мы видели, что самолеты становятся все сложнее и дороже, что новейшие истребители стоят десятки миллионов долларов, то сейчас перед нами обратная тенденция: появляются легкие штурмовики – простые и относительно недорогие»,

    – считает генерал Попов.

    Примеры действительно есть – правда, в последнее время заказчики предпочитают покупать даже не реактивные, а турбовинтовые машины. Они еще дешевле, в том числе в эксплуатации, а для уничтожения групп повстанцев или противопартизанской борьбы их вполне достаточно.

    Например, популярностью на мировом рынке пользуется бразильский легкий турбовинтовой штурмовик EMB-314 Super Tucano: буквально в начале этого года было объявлено о закупке партии этих машин ВВС Уругвая. Кстати говоря, Украина активно применяет против российских БПЛА винтовые учебные самолеты Як-52, вооруженные пулеметами. А Россия их, в свою очередь, активно уничтожает. Хотя об идее производства турбовинтовых истребителей БПЛА для ВВС России пока ничего не сообщалось.

