Ростех сообщил о старте испытаний Як-130М

Tекст: Алексей Дегтярев

Опытный образец учебно-боевого Як-130М уже отправлен на наземные и летные испытания, сообщили в госкорпорации, передает РИА «Новости».

Одновременно ведется сборка еще двух аналогичных самолетов.

В ходе испытаний на Як-130М будут протестированы новые и модернизированные системы, подтверждающие заявленные характеристики. Большинство обновленного оборудования было разработано в кооперации предприятий Ростеха. После завершения наземной проверки самолет начнут готовить к первому полету.

«Модернизация позволит вооружить Як-130М ракетами класса «воздух-воздух» и высокоточными авиационными средствами поражения класса «воздух-поверхность» со спутниковыми и лазерными системами наведения. Новый самолет не только сохранит все возможности по подготовке боевых летчиков, но и обретет качества боевого самолета», – указали в корпорации.

Модернизированный Як-130М создан на базе Як-130. Главная задача обновления – расширение боевого потенциала машины. Интеграция новых бортовых систем позволит использовать Як-130М для учебных и боевых задач круглосуточно и в сложных погодных условиях.

На самолет установлены бортовая радиолокационная станция БРЛС-130Р, оптико-лазерная теплотелевизионная система СОЛТ-130К, комплекс обороны «Президент-С130» и средства связи КСС-130.

В феврале на авиазаводе в Иркутске началась сборка трех учебно-тренировочных самолетов Як-130М, которые в будущем смогут выполнять функции легкого штурмовика в конфликтах низкой интенсивности.

Самолет представили в августе 2024 года.