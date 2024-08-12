На «Армии» представили проект Як-130М с расширенными боевыми возможностями

«Калашников» представил новый ручной пулемет РПЛ-20

Tекст: Валерия Городецкая

Кроме того, в ходе мероприятия в демоцентре концерна был представлен подствольный гранатометный комплекс ГП-46 для пулемета РПЛ-20, передает ТАСС.

Главный конструктор концерна Сергей Уржумцев отметил, что первая партия пулеметов РПЛ-20 готова для передачи в войска.

По его словам, российские бойцы испытали автомат в зоне СВО, отметили высокую кучность, интенсивность огня. Кроме того, пулемет имеет в штатной комплектации прибор малошумной стрельбы.

Он добавил, что сейчас рассматривается возможность модификации пулемета РПЛ-20 под калибры НАТО. На данный момент он выпускается с длинным стволом и коротким.

Ранее глава концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал о применении нейросетей в БПЛА-камикадзе.