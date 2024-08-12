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На «Армии» представили проект Як-130М с расширенными боевыми возможностями
ПАО «Яковлев» (входит в госкорпорацию «Ростех») представило на форуме «Армия-2024» проект модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М с расширенными боевыми возможностями. Как сообщили в пресс-службе компании, на Иркутском авиационном заводе уже ведется производство трех опытных образцов.
Как говорится в сообщении, на форуме «Армия» ПАО «Яковлев» показыавет проект модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М с расширенными боевыми возможностями за счет установки нового бортового оборудования и систем вооружения, передает ТАСС.
Там добавили, что представлен опытный Як-130 в серийном облике с перспективным оборудованием, которое самолет получит в ходе модернизации. При этом в настоящее время на Иркутском авиационном заводе ведется производство трех опытных образцов Як-130М.
Ранее Ростех передал Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130.