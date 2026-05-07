Gulfstream IV Швеции третий день кружил над Черным морем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции третий день подряд патрулирует воздушное пространство над Черным морем, сообщает РИА «Новости».

По данным полетных трекеров, самолет вылетел из Бухареста около 9.00 по московскому времени и после выхода к восточной части Черного моря развернулся примерно в 220 километрах от Сочи, начав совершать петлеобразные маневры.

Ранее этот же самолет летал по аналогичной траектории во вторник и среду: пятый мая его миссия длилась 6 часов 30 минут, а на следующий день – порядка семи часов. На момент публикации самолет сохраняет скорость около 800 километров в час на высоте почти 11,8 километров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции выполнял круговые маневры над нейтральными водами Черного моря.

