Шведский самолет-разведчик пролетел вдоль российской границы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самолет ВВС Швеции совершил разведывательный полет вдоль границы России и Финляндии, передает РИА «Новости».

По данным агентства, воздушное судно вылетело около 7.56 по московскому времени с авиабазы Мальмен в Швеции, пролетело вдоль границы с Россией и развернулось в районе Норвегии. Отмечается, что подобные полеты у российской границы шведские военные проводят не впервые.

В конце марта на Украине активизировались удары беспилотников по Ленинградской области. Несмотря на то что российская противовоздушная оборона уничтожила десятки аппаратов, повреждения получил порт в Усть-Луге.

В сентябре 2025 года Владимир Зеленский заявил о намерении нанести новые удары по порту, а официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такие заявления признанием организации терактов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, шведский самолет-разведчик Gulfstream IV выполнил пролеты вдоль пограничной линии в направлении Выборга и Петербурга.

Этот же борт осуществлял облет границ Калининградской области и западной части Белоруссии.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил о регулярных полетах разведчиков НАТО у российских рубежей.