Орбан призвал Зеленского прекратить шантаж ради вступления Украины в ЕС

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что Украина будет в Евросоюзе «с Орбаном или без», передает РИА «Новости».

Орбан опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявление, в котором обвинил Зеленского в использовании «обычной тактики морального шантажа, чтобы заставить страны поддержать его военные усилия».

«Ни одна страна никогда не прокладывала себе путь в Европейский Союз путем шантажа, и в этот раз этого не произойдет», – отметил Орбан.

Премьер-министр Венгрии напомнил, что по результатам июньского референдума венгры проголосовали против членства Украины в ЕС. Также Орбан заявил, что медиа-кампания, которую ведет Киев против Будапешта, «вероятно, не лучший способ завести друзей».

Ранее издание Politico сообщило, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить процедуру голосования в ЕС по открытию переговорных кластеров для Украины, чтобы обойти вето Венгрии на этом направлении.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна заинтересована в существовании Украины как буферной зоны между ней и Россией.

Орбан на неформальном саммите ЕС в Копенгагене выступил против вступления Украины в Европейский союз.

Напомним, в ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии.