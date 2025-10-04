Орбан заявил о стратегической важности Украины как буферной зоны для Венгрии

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Виктор Орбан подчеркнул, что сохранение Украины в роли буферной зоны между Венгрией и Россией соответствует стратегическим интересам его страны, передает РИА «Новости» .

По словам Орбана, Венгрии выгодно, чтобы между ней и крупными государствами, такими как Германия, Турция и Россия, сохранялись буферные территории. В беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем Орбан добавил, что идеальным сценарием для Украины станет статус буферной зоны между Россией и НАТО. В противном случае, уверен премьер Венгрии, украинцы рискуют потерять свою страну.

NBC сообщал о планах создать буферную зону на Украине без участия НАТО. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о призывах к Владимиру Зеленскому уступить часть территорий по примеру Финляндии в 1940-х годах.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Евросоюзу и России начать консультации по вопросам безопасности Европы.