Орбан заявил о заинтересованности Венгрии в существовании Украины

Орбан заявил о стратегической важности Украины как буферной зоны для Венгрии
Венгрия заинтересована в существовании Украины как буферной зоны между ней и Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Премьер-министр Виктор Орбан подчеркнул, что сохранение Украины в роли буферной зоны между Венгрией и Россией соответствует стратегическим интересам его страны, передает РИА «Новости» .
По словам Орбана, Венгрии выгодно, чтобы между ней и крупными государствами, такими как Германия, Турция и Россия, сохранялись буферные территории. В беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем Орбан добавил, что идеальным сценарием для Украины станет статус буферной зоны между Россией и НАТО. В противном случае, уверен премьер Венгрии, украинцы рискуют потерять свою страну.
NBC сообщал о планах создать буферную зону на Украине без участия НАТО. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о призывах к Владимиру Зеленскому уступить часть территорий по примеру Финляндии в 1940-х годах.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Евросоюзу и России начать консультации по вопросам безопасности Европы.