Столтенберг рассказал о советах Киеву уступить территории по финскому сценарию
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскрыл, что Владимир Зеленский поначалу отверг возможность территориальных уступок, по аналогии с решением Финляндии в 1940-е годы, передает France Press со ссылкой на книгу Столтенберга «Под моим надзором», которая вышла в Норвегии в понедельник.
Столтенберг рассказал о призывах к Владимиру Зеленскому поступиться частью территорий по примеру Финляндии в 1940-х годах, передает РИА «Новости».
В книге Столтенберга «Под моим надзором», опубликованной в Норвегии, говорится, что он впервые предложил Зеленскому рассмотреть «финское решение» для завершения конфликта на Украине.
«Когда я впервые намекнул на «финское решение» войны на Украине, Зеленский отверг идею уступки каких-либо территорий», – цитирует France Press бывшего генсека альянса.
По словам Столтенберга, спустя какое-то время украинский лидер и его советники начали относиться к идее уступок менее категорично, однако настаивали на необходимости гарантий безопасности для Украины, включая членство Киева в НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, государственный секретарь США Марко Рубио предупредил о возможной смене приоритетов Вашингтона по Украине. США выразили недовольство в связи с отказом Киева пойти на уступки по вопросам территорий.