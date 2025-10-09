Tекст: Денис Тельманов

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью для проекта RT «Мосты на Восток» заявил, что Словакия и Венгрия, используя право вето, пока не позволяют Евросоюзу превратиться в «военную машину».

«Хотят лишить членов Евросоюза права вето, прежде всего такие страны, как Венгрия, Словакия, которые хотят не войны, а мира», – отметил Лавров.

Министр добавил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские «фюреры» активно добиваются этой цели. Они стремятся изменить принцип голосования, чтобы решения по судьбоносным вопросам принимались большинством.

Позиция Венгрии и Словакии, основанная на консенсусе, не дает Евросоюзу стать военной структурой. Ранее ЕС обещал быть экономическим и социальным «раем на Земле».

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что давление на Евросоюз усиливается в попытке лишить его энергетического суверенитета и подчинить англосаксонским интересам.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг критике высказывания Владимира Зеленского о необходимости единогласного решения по поводу интеграции Украины в Евросоюз. Будапешт поддержал инициативу Евросоюза о полном запрете на импорт российского сжиженного природного газа с января 2027 года.