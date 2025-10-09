Сийярто заявил о потере Зеленским связи с реальностью

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Зеленский полностью утратил чувство реальности и делает возмутительные заявления, передает ТАСС.

Сийярто добавил, что такие высказывания украинского лидера, как недавнее заявление о возможности интеграции в Евросоюз без учета позиции Будапешта, «в нормальной ситуации должны были бы вызвать бурю негодования».

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что решение о приеме новых членов в ЕС принимается только единогласно, а не кандидатами в члены. Он напомнил, что Венгрия выступает против вступления Украины в Евросоюз и НАТО, добавив, что «венгерский народ уже решил, что не хочет стратегической интеграции с Украиной».

Глава МИД Венгрии также отметил, что правительство страны неоднократно предупреждало о недопустимости поспешного присоединения Украины к ЕС. По его словам, это может привести к разрушению европейской экономики и прямому вооруженному конфликту с Россией.

На саммите ЕС в Брюсселе 26 июня премьер-министр Виктор Орбан заблокировал принятие общего заявления в поддержку Украины, которое могло бы дать старт переговорам о вступлении страны в сообщество. Венгрия продолжает занимать жесткую позицию по данному вопросу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить шантаж ради вступления Украины в Евросоюз. Орбан ранее обратился к Зеленскому с просьбой «не донимать» Венгрию. МИД Украины заявил о «моральной деградации» властей Венгрии.