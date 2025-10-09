Tекст: Вера Басилая

Захарова на Петербургском международном газовом форуме заявила, что англосаксы оказывают колоссальное давление на страны Евросоюза с помощью своих представителей в брюссельских структурах. По ее словам, одна из главных задач этого давления – сделать Западную Европу полностью подконтрольной англосаксонскому миру, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что жителям Западной Европы следует изучить историю собственных стран и экономические показатели, чтобы осознать, что независимость и суверенитет, включая энергетический, всегда поддерживались сотрудничеством с Россией.

«В первую очередь им нужна независимость и суверенитет, который не в последнюю очередь обеспечивается как раз суверенитетом энергетическим, получением возможности использовать ресурсы по своему усмотрению. А такую возможность им всегда предоставляла именно Россия», – заявила Захарова.

В среду послы стран Евросоюза согласовали и передали на утверждение в Совет ЕС план Еврокомиссии по запрету на поставки российских нефти и газа с 2028 года. Венгрия и Словакия сохранили возражения, однако для принятия этой инициативы достаточно большинства голосов, поскольку мера считается торговой, а не санкционной. Ожидается, что вопрос будет рассмотрен на заседании Совета ЕС 20 октября.

Портал EUObserver сообщил, Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского СПГ в Европу.

Евросоюз нашел способ обойти возможное вето со стороны Венгрии или Словакии по вопросу энергетических санкций.

Евросоюз, по данным Politico, не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

МИД России заявил, что европейские компании уже столкнулись с кратным ростом расходов на энергию и массовым закрытием предприятий после ограничения импорта российских ресурсов.