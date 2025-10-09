  • Новость часаПутин и Алиев встретились в резиденции Кохи Сомон в Душанбе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай предложил США триллион за отказ от войны
    Политолог объяснил желание Украины «декоммунизировать» Бородинскую битву
    Зеленский пригрозил блэкаутами российским городам
    Бабиш отказался финансировать поставки оружия Украине из бюджета Чехии
    Bloomberg: Российские удары вывели из строя половину газодобычи Украины
    Политолог Ципис назвал ХАМАС победителем в сделке с Израилем
    Фон дер Ляйен поблагодарила Европарламент за провал вотумов недоверия
    Миллер назвал экспорт газа в Европу жестом дружбы России
    Верховный суд не позволил назначать чрезмерно мягкое наказание за госизмену
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    9 комментариев
    9 октября 2025, 14:07 • Новости дня

    Захарова заявила о давлении англосаксов на ЕС из-за энергоресурсов России

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что давление на Евросоюз усиливается в попытке лишить его энергетического суверенитета и подчинить англосаксонским интересам.

    Захарова на Петербургском международном газовом форуме заявила, что англосаксы оказывают колоссальное давление на страны Евросоюза с помощью своих представителей в брюссельских структурах. По ее словам, одна из главных задач этого давления – сделать Западную Европу полностью подконтрольной англосаксонскому миру, передает ТАСС.

    Дипломат отметила, что жителям Западной Европы следует изучить историю собственных стран и экономические показатели, чтобы осознать, что независимость и суверенитет, включая энергетический, всегда поддерживались сотрудничеством с Россией.

    «В первую очередь им нужна независимость и суверенитет, который не в последнюю очередь обеспечивается как раз суверенитетом энергетическим, получением возможности использовать ресурсы по своему усмотрению. А такую возможность им всегда предоставляла именно Россия», – заявила Захарова.

    В среду послы стран Евросоюза согласовали и передали на утверждение в Совет ЕС план Еврокомиссии по запрету на поставки российских нефти и газа с 2028 года. Венгрия и Словакия сохранили возражения, однако для принятия этой инициативы достаточно большинства голосов, поскольку мера считается торговой, а не санкционной. Ожидается, что вопрос будет рассмотрен на заседании Совета ЕС 20 октября.

    Портал EUObserver сообщил, Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского СПГ в Европу.

    Евросоюз нашел способ обойти возможное вето со стороны Венгрии или Словакии по вопросу энергетических санкций.

    Евросоюз, по данным Politico, не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    МИД России заявил, что европейские компании уже столкнулись с кратным ростом расходов на энергию и массовым закрытием предприятий после ограничения импорта российских ресурсов.

    9 октября 2025, 09:19 • Новости дня
    Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского СПГ в Европу
    Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского СПГ в Европу
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Будапешт поддержал инициативу Евросоюза о полном запрете на импорт российского сжиженного природного газа, вводимом с января 2027 года, сообщил портал EUObserver со ссылкой на источники.

    Венгрия согласилась с запретом на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский союз, начиная с января 2027 года, передает ТАСС со ссылкой на портал EUObserver.

    Будапешт, который изначально настаивал на исключении для своей страны, в итоге не стал возражать против этой меры на недавней встрече послов стран ЕС.

    Источники портала уточняют, что на данный момент главным препятствием для утверждения 19-го пакета санкций остаются позиции Словакии и Австрии. Отмечается, что Словакия может изменить свою позицию до встречи глав МИД стран Евросоюза, которая запланирована на 20 октября, либо до саммита ЕС 23 октября.

    Австрия продолжает требовать для себя специального отступления, чтобы разморозить российские активы на сумму 2 млрд евро для передачи их Raiffeisen Bank. Против этой инициативы выступили Германия и еще десять стран, что может создать угрозу наложения вето на весь пакет новых санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции отказались выполнять требование бывшего президента США Дональда Трампа прекратить закупки газа и нефти из России. Евросоюз нашел способ обойти возможное вето со стороны Венгрии или Словакии по вопросу энергетических санкций. В январе объем поставок российского сжиженного природного газа в ЕС составил 1,3 млн тонн.

    Комментарии (11)
    9 октября 2025, 10:01 • Новости дня
    Bloomberg: Российские удары вывели из строя половину газодобычи Украины
    Bloomberg: Российские удары вывели из строя половину газодобычи Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Массированные удары по контролируемой киевским режимом территории вывели из строя свыше половины внутренней газодобычи, по этой причине стране потребуются миллиардные закупки газа за границей.

    Последние атаки на Украине вывели из строя свыше половины внутренней добычи природного газа, что, вероятно, вынудит страну потратить 1,9 млрд евро на импорт топлива для прохождения предстоящей зимы, пишет Bloomberg.

    Киев сообщил союзникам, что массированный удар третьего октября по Харьковской и Полтавской областям уничтожил около 60% газодобычи страны. Эти данные предоставили источники, знакомые с ситуацией, на условиях анонимности.

    Газовая инфраструктура Украины, ранее способная удовлетворять внутренний спрос, подвергается интенсивным ракетным и беспилотным ударам с начала этого года. Если атаки продолжатся, Украина ожидает необходимости закупки около 4,4 млрд кубических метров газа до конца марта. Стоимость этих объемов составит почти 2 млрд евро.

    Владимир Зеленский заявил в понедельник в Киеве, что Россия сделает все, чтобы помешать стране добывать свой газ. Он подчеркнул, что будет сложно защитить все объекты, и задача состоит в том, чтобы иметь средства для импорта газа. Газ жизненно важен в суровые украинские зимы, поскольку домохозяйства почти полностью зависят от него для отопления.

    С начала этого года Украина уже закупила 4,58 млрд кубических метров газа у иностранных поставщиков. Власти страны обращались к партнерам по G7 с просьбой о предоставлении оборудования для ремонта энергосистемы и систем противовоздушной обороны. Также Киев ищет финансовую поддержку для оплаты необходимого импорта газа.

    Министр энергетики Светлана Гринчук во вторник отметила, что точное количество требуемого газа будет зависеть от скорости ремонта поврежденных объектов и влияния будущих авиаударов.

    Генеральный директор «Нафтогаза» Сергей Корецкий сообщил о продуктивной встрече с представителями G7 и переговорах с Международным валютным фондом. Он подчеркнул, что партнеры понимают всю сложность ситуации.

    Напомним, на Украине сообщали о самой крупной атаке на газодобывающую инфраструктуру страны. Минобороны России заявляло о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему заявления киевского режима о способности обеспечить себя газом несостоятельны, и что причиной тому являются не только российские удары.

    Комментарии (13)
    8 октября 2025, 17:56 • Видео
    Меркель раскрыла заговор русофобов

    Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 18:38 • Новости дня
    ЦБ заявил о продолжении работы истекших карт Visa и MasterCard в России
    ЦБ заявил о продолжении работы истекших карт Visa и MasterCard в России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Карты международных платежных систем с истекшим сроком действия не будут отключены, что позволит гражданам продолжить ими пользоваться без резких изменений.

    Карты Visa и MasterCard с истекшим сроком действия продолжат функционировать в России, передает ТАСС. Ожидать резких изменений или отключения таких карт не стоит, сообщила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на полях форума «Финополис-2025».

    Бакина подчеркнула: «Все карты работают. Как международные платежные системы ушли, мы сделали все, чтобы они работали и наши люди ничего не почувствовали. Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались, никаких резких шагов, которые доставят неудобство гражданам, мы делать не будем. Мы находимся у диалоге с банками, как предпринять правильные шаги, чтобы все вопросы безопасности были закрыты».

    Также она добавила, что постепенный вывод карт ушедших международных платежных систем из оборота начался в 2022 году. Работа в этом направлении продолжается в тесном взаимодействии с банками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сертификаты безопасности международных платежных систем во всех чипах карт Visa и Mastercard перестали действовать с 1 января 2025 года. Банк России прорабатывает сроки, после которых российские банки прекратят обслуживание карт международных платежных систем Visa и Mastercard.

    Министерство внутренних дел России предупреждает граждан о фишинговых рассылках, замаскированных под официальные сообщения от банков о восстановлении карт Visa и Mastercard.

    Комментарии (3)
    9 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Политолог объяснил желание Украины «декоммунизировать» Бородинскую битву

    Политолог Скачко: Бородинское сражение корежит украинский национальный менталитет

    Политолог объяснил желание Украины «декоммунизировать» Бородинскую битву
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В условиях, когда финансовые вливания в Украину катастрофически сокращаются, украинские деятели решили «подмаслить» Францию. С этой целью в ход пошли фантасмагорические меры, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине признали Бородинскую битву пропагандой «российского империализма».

    «Бородинское сражение корежит украинский национальный менталитет по нескольким причинам. Во-первых, в той битве была показана сила русского оружия. Считается, что Наполеон говорил о ней так: «Французы показали себя достойными победы, a русские заслужили быть непобедимыми». Это вызывает раздражение у ряда деятелей на Украине», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Во-вторых, в Киеве такой «декоммунизацией» стремятся понравиться своему западному «союзнику» – Франции, а затем потребовать «награду» за борьбу, продолжил собеседник. «Украинские власти находятся на последнем издыхании. Финансовые потоки катастрофически сокращаются. Нужно напоминать о себе, доказывать свою нужность. Отсюда такие идеи», – уточнил эксперт.

    Вместе с тем, действия Института национальной памяти вызывают недоумение. Политолог признался, что не припомнит ни одного памятника, связанного с битвой. «Непонятно, что они собрались «декоммунизировать», – добавил Скачко. «Украинцы же относятся к шагам деятелей и властей безразлично. Они заняты выживанием в условиях «охоты» ТЦК. Какое им Бородино?», – риторически заключил политолог.

    Ранее на Украине потребовали «декоммунизировать» Бородинскую битву. Как сообщает ТАСС, украинский Институт национальной памяти признал сражение, все связанные с ним объекты культурного наследия и географические названия пропагандой «российского империализма».

    Бородинская битва состоялась 26 августа (7 сентября) 1812 года. В ней, как в целом в Отечественной войне 1812 года, среди прочего участвовали украинские солдаты и офицеры. В отражении атак французской кавалерии принимали участие Сумский, Ахтырский и Изюмский гусарские полки.

    Напомним, кампания по переименованию улиц и сносу памятников российским и советским деятелям началась на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. С 2022 года процесс вытеснения русского языка и советского наследия в стране значительно ускорился.

    Комментарии (6)
    9 октября 2025, 09:14 • Новости дня
    Бельгия обозначила красные линии по замороженным активам России
    Бельгия обозначила красные линии по замороженным активам России
    @ Zeno Druyts/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бельгия представила Евросоюзу список требований относительно замороженных активов России, обозначив строгие условия их применения для помощи Украине, сообщила газета Politico, ознакомившаяся с соответствующим заявлением бельгийского премьера Барта Де Вевера.

    Бельгия обозначила ряд жестких требований к Евросоюзу по вопросу замороженных российских активов, передает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты Politico.

    Премьер-министр страны Барт Де Вевер озвучил так называемые «красные линии» на саммите ЕС в Копенгагене. Речь идет о категорическом отказе Брюсселя поддерживать любые меры, которые можно трактовать как конфискацию замороженных средств.

    Де Вевер подчеркнул, что Бельгия требует юридически обязательных и строго исполнимых гарантий для страны и бельгийской компании Euroclear. Также Бельгия настаивает на заключении соглашения о немедленном возврате долгов, если Euroclear потребуется вернуть активы России, например, после возможного мирного соглашения по Украине.

    По словам премьера, такие гарантии не должны ограничиваться только объемом активов в 170 млрд евро, которые Еврокомиссия предлагает использовать. Он отметил, что потенциальные риски могут быть гораздо выше, а сами гарантии не должны автоматически прекращаться после снятия санкций – арбитражные процедуры могут быть инициированы даже спустя годы.

    В заявлении Де Вевера отмечается, что предложенная Еврокомиссией схема на практике «фактически равна конфискации», несмотря на уверения европейских чиновников в обратном. Высокопоставленный дипломат Евросоюза заявил Politico на условиях анонимности, что заявление бельгийского премьера поставило перед союзом множество новых сложных вопросов, которые сейчас изучаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЕЦБ предупредила о рисках использования замороженных российских активов. Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии гарантий со стороны Евросоюза. Премьер Бельгии вызвал раздражение в Евросоюзе своей позицией по вопросу российских активов.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 03:24 • Новости дня
    Газпром и Казахстан подписали соглашение о переработке газа в России

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках расширения сотрудничества Газпром и Казахстан договорились об условиях долгосрочной переработки казахстанского газа на Оренбургском газоперерабатывающем заводе, который планируют модернизировать, сообщила компания.

    В рамках рабочей встречи председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в газовой отрасли, передает РИА «Новости».

    В «Газпроме» отметили, что стороны ориентированы на долгосрочное взаимодействие с учетом возрастающей потребности Казахстана в природном газе.

    «Подписано соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России», – говорится в сообщении. Документ закрепляет договоренности о переработке газа с Карачаганакского месторождения на мощностях Оренбургского газоперерабатывающего завода, который планируется модернизировать для этих целей. Также был подписан меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода, который соединит Россию и Казахстан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия намерена увеличить объемы поставок газа в Узбекистан, используя территорию Казахстана для транзита.

    Зимой украинские беспилотники атаковали насосную станцию Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. По этому маршруту транспортируется в основном казахстанская нефть, а не российская.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 09:29 • Новости дня
    Евродепутат призвал фон дер Ляйен отправить своих детей на войну

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Итальянский евродепутат Данило Делла Валле во время выступления в Европарламенте предложил Урсуле фон дер Ляйен отправить своих детей на войну.

    Выступая в Европарламенте, депутат от оппозиционной итальянской партии «Движение «5 звезд» Данило Делла Валле подчеркнул, что народ Европы стремится к миру и построению многополярного общества, передает ТАСС.

    Он заявил: «Европейский союз является заложником шаткого и умирающего руководства, которое подталкивает нас всех к третьей мировой войне, только чтобы прикрыть собственную несостоятельность».

    Делла Валле добавил, что правящий класс поддерживается СМИ, распространяющими фейковые новости.

    Политик назвал выдумкой инцидент с самолетом фон дер Ляйен, которому якобы глушили сигнал GPS при полете в Болгарию. Делла Валле призвал главу Еврокомиссии отправить своих детей на войну, если это так важно для нее.

    Европарламентарий подчеркнул, что граждане Европы не верят в политику разжигания войны, так как устали от лжи и мер жесткой экономии. Эти меры вынуждают отказываться от здравоохранения, транспорта и достойной заработной платы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен стала символом деградации Евросоюза. Она призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» России. Фон дер Ляйен также заявила, что ей необходимо сохранить власть для борьбы с «угрозой с Востока».

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 14:24 • Новости дня
    Путин и Алиев встретились в резиденции Кохи Сомон в Душанбе
    Путин и Алиев встретились в резиденции Кохи Сомон в Душанбе
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в правительственной резиденции Кохи Сомон в Душанбе.

    Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в правительственной резиденции Кохи Сомон в Душанбе, передает ТАСС.

    Президенты России и Азербайджана пожали руки перед началом переговоров, передает РИА «Новости». Встреча была запланирована заранее и анонсирована накануне.

    В Кремле рассчитывают, что главы России и Азербайджана обсудят текущее состояние двусторонних отношений и проблемные моменты.

    Резиденцию в Душанбе украсили к встрече Владимира Путина и Ильхама Алиева.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично звонил Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения и обсудить вопросы сотрудничества.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 13:32 • Новости дня
    Европарламент отказался отправить Урсулу фон дер Ляйен в отставку

    Европарламент отклонил две резолюции о недоверии главе ЕК фон дер Ляйен

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На пленарной сессии в Страсбурге депутаты отвергли инициативы, которые содержали критику стиля управления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и требование ее отставки.

    Депутаты Европарламента отклонили сразу две резолюции о недоверии председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, передает ТАСС.

    В документах содержалась критика в адрес главы Еврокомиссии за ее стиль управления и отдельные решения, а также требование сложить полномочия. Голосование состоялось на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

    Трансляция процесса велась на официальном сайте парламента. По итогам голосования обе инициативы не получили необходимой поддержки депутатов, и Урсула фон дер Ляйен сохранила свой пост.

    Напомним, в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Европарламент рассматривает сразу два вотума недоверия.

    Депутаты Европейской народной партии выразили недовольство ее политикой.

    При этом ряд партий в Европарламенте решили не поддерживать вотум недоверия против Урсулы фон дер Ляйен, несмотря на критику ее политики.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 09:25 • Новости дня
    Песков: Кремль настроен оптимистично перед встречей Путина и Алиева

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль настроен оптимистично в преддверии встречи лидеров России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Таджикистане, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что визит Владимира Путина в Таджикистан включает в себя обширную повестку дня, где отдельное внимание уделяется вопросам российско-азербайджанских отношений. По его словам, достигнута договоренность о проведении встречи двух президентов, и Кремль настроен оптимистично относительно ее результатов, передает ТАСС.

    «Рассчитываем, что президенты обсудят нынешнее состояние наших двусторонних отношений и проговорят те проблемные моменты, которые есть», – подчеркнул представитель Кремля.

    Песков также напомнил, что 7 октября Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, который был «хороший, позитивный, конструктивный». По его словам, именно в ходе этой беседы была достигнута договоренность о личной встрече президентов.

     Владимир Путин проведет встречу с  Ильхамом Алиевым в Душанбе 9 октября.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения и обсудить вопросы сотрудничества.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 13:39 • Новости дня
    Аудиторы ЕС предупредили о рисках бюджета из-за активов России

    В ЕС увидели риски для бюджета из-за планов использовать прибыль с активов России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Изъятие прибыли с замороженных российских активов для кредитования Украины может привести к дополнительным расходам для бюджета Евросоюза в случае дефолта по этим займам, говорится в отчете Счетной палаты Евросоюза.

    Аудиторы Евросоюза указали на опасность возникновения бюджетных рисков из-за использования прибыли с замороженных российских активов для финансирования кредитов Украине. В отчете отмечается, что при объявлении Украиной дефолта расходы понесет сам Евросоюз, поскольку кредиты обеспечены средствами и резервами бюджета ЕС, передает ТАСС.

    В документе подчеркивается, что юридические сложности с использованием российских активов сохраняются, а продление санкций требует единогласного решения всех стран ЕС. Это делает поступления от активов уязвимыми для политических изменений.

    Большая часть замороженных российских государственных активов – более 200 млрд евро – находится в Euroclear в Бельгии. Руководство депозитария неоднократно возражало против экспроприации активов, опасаясь ответных действий России и судебных разбирательств на международном уровне.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что попытки Запада конфисковать российские резервы приведут к разрушению мирового финансово-экономического порядка и усилению экономического сепаратизма. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва будет добиваться юридического преследования лиц, причастных к изъятию российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия представила Евросоюзу свои требования по замороженным российским активам и обозначила строгие условия их использования для помощи Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о крайне жестких мерах со стороны России в случае передачи Евросоюзом российских активов Киеву.

    Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард отметила необходимость согласованных решений по этим активам между всеми владельцами и соблюдения международного права.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 12:51 • Новости дня
    Названа причина задержки принятия 19-го пакета санкций ЕС против России

    Страны ЕС из-за разногласий отложили согласование 19-го пакета санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Согласование нового пакета санкций против России оказалось невозможным из-за сохраняющихся разногласий между государствами Евросоюза по ряду ключевых вопросов, его отложили до саммита ЕС, который пройдет 23–24 октября в Брюсселе.

    Дипломатический источник сообщил, что после дискуссии в среду послы стран ЕС не смогли достичь соглашения, и разногласия по-прежнему остаются. передает ТАСС.

    По его словам, устранение разногласий будет возможно лишь в ходе дискуссии на высшем уровне на саммите ЕС».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о намерении быстро принять 19-й пакет санкций еще в сентябре, однако достичь консенсуса не удалось.

    Ранее СМИ писали., что главным препятствием для утверждения 19-го пакета санкций остаются позиции Словакии и Австрии.

    Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского СПГ в Европу.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен Евросоюз планирует отказаться от поэтапного ужесточения ограничений и перейти к более суровым санкциям против России.

    Еврокомиссия отказалась раскрыть причины задержки 19-го пакета санкций.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 14:40 • Новости дня
    США ввели санкции против сербской NIS

    Вучич: Санкции США против NIS повлекут тяжелые последствия для Сербии

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты ввели санкции против сербской компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), что повлечет крайне серьезные последствия для всей страны, заявил президент Сербии Александар Вучич.

    Вучич заявил, что санкции США против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) вступили в силу в четверг в шесть часов утра, передает ТАСС.

    «Это плохая новость для нашей страны, хотя и ожидаемая», – отметил Вучич.

    Сербский лидер подчеркнул, что эти меры повлекут чрезвычайно тяжелые последствия для всей страны. Он уточнил, что речь идет о серьезных ударах в политическом, экономическом, социальном и любом другом смысле.

    Ранее сербская компания NIS заявила, что не получала уведомления от Минфина США о возможной отсрочке санкций.

    Президент Сербии Александр Вучич назвал национализацию NIS единственным путем для отсрочки санкций США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Газпрому грозит национализация в Сербии.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 13:55 • Новости дня
    Миллер заявил росте спроса на газ в мире на фоне «войны» против углеводородов

    Миллер заявил о рекордном росте спроса на газ на фоне антииуглеводородных мер

    Tекст: Вера Басилая

    Спрос на газ в мире последние десять лет рос самыми быстрыми темпами в энергетическом балансе, несмотря на развернутую «войну» против традиционных углеводородов, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на пленарном заседании Петербургского международного газового форума.

    По словам главы Газпрома Алексея Миллера, за последние десять лет мировое потребление газа увеличивалось быстрее, чем других энергоресурсов, несмотря на давление на традиционные углеводороды, передает ТАСС.

    Миллер подчеркнул, что в настоящее время объем потребления газа в мире составляет 4,3 трлн кубических метров.

    Он также отметил, что в 2025 году ситуация с обеспечением газом в Европе стала еще хуже, чем в прошлом году. По его словам, если раньше положение в Европе было «плохо», то сейчас он бы охарактеризовал его как «еще хуже».

    Ранее средняя стоимость газа в Европе за январь–сентябрь выросла на 24% и составила 443 доллара за тысячу кубометров из-за роста спроса в отопительный сезон.

    Европейские страны пообещали полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 14:32 • Новости дня
    Миллер заявил о рекордном росте спроса на газ в мире из-за погоды

    Миллер сообщил о росте спроса на газ в мире при изменении температуры

    Tекст: Вера Басилая

    Колебание температуры всего на один градус способно вызвать увеличение потребления газа в развитых странах на 350 млрд куб. м, заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

    Алексей Миллер в ходе выступления на Петербургском международном газовом форуме сообщил, что изменение температуры воздуха на один градус в развитых экономиках приводит к скачку спроса на газ на 350 млрд кубометров, передает ТАСС.

    Глава Газпрома заявил, что ни одна энергосистема, основанная только на возобновляемых источниках энергии, не способна функционировать надежно без существенной доли газа в энергетическом балансе. По его словам, газ стал основным балансирующим фактором для стран, которые активно внедряют возобновляемые источники энергии, и для некоторых государств это стало неожиданностью.

    Миллер также сообщил, что мировое потребление газа вырастет с нынешних 4,3 трлн кубометров до 4,7 трлн кубометров в год в связи с трансформацией газовой инфраструктуры.

    Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил рост мирового спроса на газ на фоне кампании против углеводородов.

    СМИ писали, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    Европейские компании столкнулись с кратным ростом расходов на энергию после ограничения импорта российских ресурсов, что уже привело к массовому закрытию предприятий.

    Комментарии (0)
    Главное
    Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США
    Сийярто заявил о потере Зеленским связи с реальностью
    ВС России освободили 70% Купянска в Харьковской области
    США ввели санкции против сербской NIS
    Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому писателю
    В РАН предупредили о риске затопления ряда российских городов
    В Госдуме предложили ускорить возврат денег на карты после отмены покупки

    Газпрому грозит национализация в Сербии

    У Газпрома забирают один из самых современных в Европе НПЗ – сербский, в который он инвестировал 3 млрд долларов. Если Сербия национализирует его долю, то российская сторона получит значительно меньше, чем вложила в модернизацию местного завода. Почему дружественная России Сербия идет на такой недружественный шаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Супруги Тихановские надоели Литве

    Власти Литвы понижают уровень охраны самозваной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской. Вслед за этим офис Тихановской в Вильнюсе сообщил о «приостановке» своей деятельности. Все это происходит на фоне того, что сбежавшими «лидерами белорусской оппозиции» недовольно и литовское руководство, и избиратели – поскольку этот политический проект себя явно не оправдал. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      На смену западным славистам пришли турецкие русисты

      Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

      2 комментария
    • Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      Как тут не материться?

      Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

      11 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Не давайте Трампу медальку

      Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

      9 комментариев
    Перейти в раздел

    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации