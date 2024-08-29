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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему мы не уничтожаем Киев

    Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

    24 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война стала не политикой, а вопросом выживания

    Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    20 комментариев
    29 августа 2024, 20:07 • Новости дня

    Более 20 мигрантов задержали после потасовки на юго-востоке Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Жулебинском бульваре на юго-востоке Москвы произошла потасовка с участием 23 мигрантов, всех участников доставили в полицию, сообщили в столичном главке МВД России.

    По данным ведомства, сообщение о потасовке поступило в полицию в среду вечером, причиной стал конфликт на фоне личных неприязненных отношений, передает РИА «Новости».

    В результате потасовки никто не пострадал, уточнили в главке. Все 23 участника конфликта были доставлены в отделение полиции для разбирательства, в отношении 21 из них составлены протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    В отношении десяти задержанных также составлены протоколы по статье о нарушении правил въезда либо режима пребывания в России. Им грозит штраф с выдворением из страны.

    В прошлом году в Москве после драки на стройке задержали 76 человек.

    28 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные в ходе боев в Курской области захватили флаг элитной 82-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Об этом сообщил замкомандира одного из батальонов 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет, передает ТАСС.

    По словам военного, украинские диверсанты, высадившиеся в одном из населенных пунктов в Курской области, были уничтожены, а их флаг стал трофеем ВС России.

    «Мы, подразделение 9-го мотострелкового полка, нами были уничтожены наемники из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые зашли на нашу землю, чтобы убивать и насиловать мирное население. Детей, женщин, стариков. Не допустим этого! Враг будет разбит, а победа будет за нами», – сказал один из бойцов на распространенной агентством видеозаписи.

    Напомним, группировка «Север» за сутки отразила восемь атак украинских боевиков на Курском направлении.

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    29 августа 2024, 01:29 • Новости дня
    В России изменены правила депортации несовершеннолетних иностранцев

    МВД: Несовершеннолетние иностранцы будут высланы вместе с законными представителями

    Tекст: Вера Басилая

    При депортации из России несовершеннолетних иностранцев также будут высылать их родителей или законных представителей, следует из приказа Министерства внутренних дел России.

    Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В приказе говорится, что в случае решения о нежелательности пребывания в отношении несовершеннолетнего иностранного гражданина будет установлен иностранец, являющийся его законным представителем и находящийся в России.

    Приказ вступит в силу с 5 февраля 2025 года.

    Ранее Госдума приняла законопроект, предполагающий введение режима высылки иностранцев, не имеющих законных оснований находиться в России.

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    28 августа 2024, 19:44 • Видео
    Новый «план победы над Россией» от Зеленского

    Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    Коментарии (0)
    29 августа 2024, 14:22 • Новости дня
    Мирошник назвал цели ВСУ при похищении мирных жителей Курской области

    Дипломат Мирошник: Киев решил увеличить обменный фонд пленных за счет жителей Курской области

    Мирошник назвал цели ВСУ при похищении мирных жителей Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгений Поздняков

    Офис Зеленского решил достичь паритета с Россией в количестве пленных. Делают ВСУ это с помощью самого жестокого способа: похищают гражданское население Курской области. Но противник понесет наказание за свои злодеяния, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее в дипведомстве заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ.

    «Нам поступает много информации о похищениях украинскими военными жителей Курской области. К сожалению, в настоящий момент нет уверенности в том, что имеющиеся данные – окончательные. Тем не менее, мы внимательно следим за обстановкой и делаем все возможное, чтобы помочь нашим гражданам», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Цель офиса Зеленского проста и понятна: украинское руководство пытается сформировать обменный фонд. Дело в том, что России удалось набрать большое количество пленных солдат ВСУ. Многие из них складывают оружие добровольно. У противника же в этой сфере дела обстоят намного хуже», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому офис Зеленского решил пойти по наиболее жестокому пути: увеличить обменный фонд за счет гражданских. Конечно, брать простых людей в плен очень легко. Но это противоречит всем известным международным нормам. Мирные граждане не могут превращаться в «живой щит». Особенно примечательны на этом фоне заявления киевских властей о якобы толерантном поведении ВСУ в приграничье», – акцентирует он.

    «В ход идет привычное классическое лицемерие, которому офис Зеленский, видимо, научился у своих западных партнеров. ВСУ нарушают не только общепризнанные международные нормы, но и цивилизационно-моральные установки, вырабатывавшиеся на протяжении веков. Мы имеем дело с откровенными преступниками, которым предстоит ответить за свои злодеяния», – заключил Мирошник.

    Ранее в МИД заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ. В интервью РИА «Новости» Родион Мирошник отметил, что Россия уже приступила к составлению предварительных списков пострадавших. По его словам, украинские военные скрывают факты своих преступлений: не предупреждают родственников и близких людей, попавших в плен.

    «Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?», – рассказывает он. Мирошник добавил, что данной темой в настоящий момент занимаются Министерство обороны и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Однако информации о происходящем до сих пор очень мало. «Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских, это не военные, не силовики, их хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении», – добавил дипломат.

    Кроме того, Мирошник сообщал и о расстрелах представителями ВСУ мирных жителей. По его словам, украинские военные разрушают социальные учреждения и инфраструктуру здравоохранения. Все данные о преступлениях противника документируются и передаются международной комиссии.

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    28 августа 2024, 21:23 • Новости дня
    «Королева марафонов» Блиновская увлеклась натюрмортами в СИЗО

    ОНК Москвы: Блиновская в СИЗО рисует картины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, коротает время в СИЗО, рисуя картины, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова.

    По ее словам, недавно Блиновской исполнилось 43 года, накануне ее посетили общественники, блогер встретила их «с улыбкой в нарядном платье», передает РИА «Новости».

    «Досуг в камере, где с ней соседствуют еще две арестантки, Блиновская сейчас проводит, рисуя картины. Одно из ее свежих полотен – натюрморт с цветами», – рассказала Ботова.

    Ранее суд продлил на полгода арест Блиновской. Напомним, следствие полагает, что блогер, получившая прозвище «королева марафонов», при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов на 906 млн рублей. Чета смогла легализовать 716 млн рублей.

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    29 августа 2024, 15:31 • Новости дня
    Росатом заявил о продолжении работы в Европе

    Росатом заявил о сохранении присутствия на мировых рынках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росатом продолжит активную работу на международных рынках, включая европейский, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

    «Мы не уйдем с международных рынков, мы будем работать везде, в том числе и в Европе», – сказал он, передает ТАСС.

    Лихачев отметил, что Росатом будет ежегодно представлять на мировом рынке новые разработки, которые «захватывают дух и у нас, и у наших конкурентов».

    Ранее в Турции сочли Росатом лучшим вариантом для строительства АЭС в Синопе.

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    29 августа 2024, 02:30 • Новости дня
    Приставы смогут приостанавливать депортацию мигрантов из России

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о депортации из России иностранцев за нарушения будет приостанавливаться, в случае вынесения постановления об ограничении выезда за пределы России со стороны судебных приставов, следует из проекта приказа Министерства внутренних дел России.

    Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

    Из проекта приказа следует, что в случае, если ФССП России выносит постановление о временном ограничении на выезд, то исполнение решение о депортации приостанавливается до отмены решения приставов.

    Также проект предусматривает, что если в отношении иностранца принято решение о депортации, повторно оно не принимается, а данные мигрантов, в отношении которых принято решение о высылке из страны, должны вноситься подразделениями полиции в реестр контролируемых лиц со дня принятия такого решения.

    Ранее МВД изменило правила депортации несовершеннолетних иностранцев.

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    29 августа 2024, 15:04 • Новости дня
    Глава СВР: У России есть средства сдерживания попыток нанести стране ущерб

    Глава СВР Нарышкин: У России есть средства сдерживания для пресечения попыток нанести стране ущерб

    Tекст: Александра Юдина

    Россия располагает достаточными средствами сдерживания, чтобы отразить попытки потенциальных агрессоров нанести ущерб ее суверенитету, заявил директор СВР России Сергей Нарышкин.

    По его словам, любые попытки потенциального агрессора нанести ущерб суверенитету и поступательному развитию нашей страны неизменно пресекаются, передает ТАСС.

    «Для этого есть самые современные высокотехнологичные средства сдерживания, а главное – уникальные специалисты», – отметил Нарышкин.

    Ранее Нарышкин отметил, что Россия не верит в заверения Запада о непричастности к вторжению в Курскую область.

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    29 августа 2024, 11:26 • Новости дня
    ФСБ: Спецслужбы Украины применяли шпионскую технику для подготовки терактов в России

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба безопасности сообщила о выявлении фактов использования спецслужбами Украины специальной техники для планирования диверсий и терактов на территории России.

    По словам представителя службы, такая техника активно использовалась для сбора разведданных и подготовки преступных действий, передает ТАСС.

    Так, различные виды шпионской техники использовались для сбора конфиденциальной информации, в том числе государственной тайны, коммерческой информации и персональных данных граждан.

    Кроме того, в ряде случаев ФСБ зафиксировала использование украинскими спецслужбами специальных технических средств при непосредственной подготовке диверсионно-террористических актов.

    Ранее ФСБ задержала в Крыму трех агентов военной разведки Украины.

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    29 августа 2024, 14:59 • Новости дня
    Арестован выбросивший из окна женщину и ребенка в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под стражу помещен мужчина, который выкинул из окна жилого дома жену и сына, сообщили в Лефортовском суде Москвы.

    Мужчина арестован на месяц и 27 суток, до 25 октября 2024 года, сообщили в суде ТАСС.

    Там пояснили, что ему предъявлено обвинение в убийстве.

    Напомним, тела женщины и ребенка нашли под окнами дома в Москве. Прокуратура пояснила, что подозреваемым является мужчина 1985 года. Для его задержания вызывали спецназ Росгвардии.

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    29 августа 2024, 07:41 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила шесть дронов ВСУ над российской территорией

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила шесть дронов ВСУ над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Система ПВО за ночь уничтожила в небе над российской территорией шесть украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что три беспилотника были сбиты над территорией республики Крым, два – над Брянской областью и еще один – над Белгородской областью.

    Ранее ВС России «Панцирем» уничтожили беспилотник ВСУ в Курской области.

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    29 августа 2024, 14:14 • Новости дня
    Мужчина пригрозил прохожим саблей в Москве, чтобы познакомиться с девушкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице задержали мужчину с саблей: он угрожал оружием прохожим, пытаясь таким образом завести знакомство с девушкой, сообщили в прокуратуре города.

    Инцидент произошел около домов по Пятницкому шоссе, мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к группе людей, и, используя малозначительный повод, достал из ножен саблю, принявшись угрожать им, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Молодые люди смогли скрутить подозреваемого и передать правоохранителям. Злоумышленником оказался 56-летний житель района Митино.

    Задержанный пояснил, что пытался таким образом познакомиться с девушкой. В отношении него завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

    Ранее в столице задержали мужчину, выбросившего из окна женщину и ребенка.

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    29 августа 2024, 09:34 • Новости дня
    При обстреле Шебекино Белгородской области погиб человек

    Гладков: Из-за обстрела Шебекина Белгородской области погиб человек, двое ранены

    Tекст: Александра Юдина

    Утром город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что украинские военные нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Шебекино.

    В результате обстрела погиб один мирный житель, который скончался от полученных ранений до приезда скорой помощи.

    Пострадавшие были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу.

    Ранее два человека пострадали в результате украинского обстрела Шебекино. Кроме того, в понедельник ВСУ атаковали FPV-дронами легковой автомобиль в Белгородской области, пострадали также два человека.

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    29 августа 2024, 14:15 • Новости дня
    Лавров: «Авантюра» Киева в Курской области свела на нет тему переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность после вторжения украинских войск в Курскую область, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Россия была готова к переговорам, однако «авантюра» Киева в Курской области свела эту тему на нет, передает ТАСС.

    «Наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать сомнений, хотя, конечно, после авантюры в Курской области какие-то разговоры на этот счет становятся неактуальными», – сказал он.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что после атаки Киева на Курскую область Москва не будет вести никаких переговоров с Украиной до полного разгрома ВСУ.

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    29 августа 2024, 13:54 • Новости дня
    В РЖД анонсировали открытие станции «Москва – Рижская» после реконструкции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Работа пригородных поездов станции «Москва – Рижская» возобновится с 1 сентября, сообщили в «Российских железных дорогах».

    Движение пригородных поездов на станции «Москва – Рижская» открывается с началом осени, также для пассажиров открывается здание Рижского вокзала, сообщили в РЖД, передает ТАСС.

    Станцию закрывали на реконструкцию в марте 2023 года. За это время переустроили ее пути для запуска МЦД-4, перенастроили управление движением на цифровую платформу и построили две платформы длиной 270 метров.

    С 1 сентября на станцию «Москва – Рижская» начнут прибывать и отправляться семь пар пригородных поездов в будние, восемь – в выходные.

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    29 августа 2024, 18:22 • Новости дня
    Эксперты: В суде Калифорнии Google пытается обойти международные правовые нормы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Google намерен добиваться запрета на принудительное исполнение российских судебных решений, заявил газете ВЗГЛЯД декан факультета права ВШЭ Вадим Виноградов, комментируя перенос слушания дела в окружном суде Калифорнии по иску ИТ-гиганта к российским СМИ.

    Виноградов отметил, что порядок признания решений национальных судов в иностранных юрисдикциях определен и вполне успешно функционирует в рамках соответствующих международных договоров, однако Google пытается обойти соответствующие нормы.

    «Google же в данном случае делает попытки обхода соответствующих норм. ИТ-гигант будет добиваться запрета на принудительное исполнение российских судебных решений. Это экстраординарная форма судебной защиты, доступная в англосаксонских странах. Однако она используется в США и Великобритании лишь в исключительных случаях защиты национальных интересов. А суды при применении данного инструмента должны учитывать широкий спектр интересов, затронутых в трансграничных конфликтах по запрету принудительного исполнения», – сказал он.

    По словам эксперта, можно констатировать, что, обращаясь в суд Калифорнии с целью запретить исполнение российских судебных решений за рубежом, Google стремится защитить свои активы и интересы, игнорируя международные правовые нормы и суверенитет других государств.

    «Ситуация с иском Google против российских СМИ наглядно демонстрирует стремление корпорации избежать ответственности за свои действия. Более того, ИТ-гигант вводил в заблуждение и собственных акционеров, скрывая от них информацию о многочисленных судебных исках, разрешившихся не в пользу Google», – указал Виноградов.

    Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн считает, что Google пытается выкрутиться из неприятной ситуации, устроив юридический маневр в судах США и Британии, чтобы избежать исполнения российских судебных решений за рубежом.

    «Компания явно не хочет отвечать за свои действия и всеми силами пытается защитить свои активы, игнорируя международные правила игры и параллельно вводя своих инвесторов в заблуждение относительно ситуации с решениями иностранных судов, которые, как известно, включали и арест имущества ИТ-гиганта. Все это выглядит как типичная попытка американской корпорации уклониться от ответственности и использовать свои ресурсы, чтобы обойти законы других стран», – сказал Хинштейн.

    И если Россию подобное поведение Google не удивляет, то другим государствам стоит насторожиться и учитывать этот прецедент в дальнейшем сотрудничестве с ИТ-гигантом, считает депута.

    Ранее окружной суд Калифорнии перенес слушание дела по иску Google к российским СМИ на сентябрь и обязал стороны обсудить условия возможного урегулирования.

    Напомним, в июле 2020 года владелец YouTube – компания Google – заблокировала канал «Царьград-ТВ». Весной 2021 года суд в Москве обязал Google вернуть «Царьграду» доступ к заблокированным аккаунтам и каналу под угрозой начисления прогрессивного штрафа за неисполнение судебного решения. Через месяц ООО «Гугл» частично удовлетворил требования «Царьград» и, по словам представителям этого канала, выплатил им 1 млрд руб. Российский филиал Google после этого подал заявление на банкротство, которое было удовлетворено.

    Однако после начала Россией спецоперации на Украине Google заблокировал аккаунты еще 20 российских СМИ, в частности ТНТ, НТВ, «Звезда», Russia Today и «Спас». Суды в РФ стали выносить постановления о разблокировке каналов и штрафовать Google. Российские вещатели также обратились в суд в США, чтобы добиться исполнения Google решений российских судов.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      России нужен тихоокеанский фасад

      В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

      8 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему мы не уничтожаем Киев

      Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

      24 комментария
    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Война стала не политикой, а вопросом выживания

      Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

      20 комментариев
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      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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