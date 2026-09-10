Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.3 комментария
Песков сообщил о ежедневных обсуждениях Путиным хода СВО
Песков заявил о ежедневных обсуждениях Путиным хода СВО с военными
Президент России Владимир Путин ежедневно обсуждает с военными ход спецоперации и меры по защите российских городов от атак, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства постоянно контактирует с военным командованием. Обсуждаются вопросы защиты от украинских атак на российские объекты, в том числе на черноморские города, передает ТАСС.
«Все эти и другие вопросы, связанные со специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными, принимаются соответствующие меры», – отметил представитель Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства непрерывно получает актуальную информацию о ходе боевых действий.
Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов по телефону проинформировал президента о результатах массированного ответного удара по военным объектам Киева.
А оперативные данные о нападениях на российские территории поступают в Кремль в любое время суток.