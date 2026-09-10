Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.3 комментария
Действовавший из-за засухи режим ЧС отменили в ДНР
Пушилин отменил действовавший из-за засухи режим ЧС в ДНР
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин принял решение о снятии режима чрезвычайной ситуации, введенного в прошлом году из-за гибели урожая на фоне почвенной засухи.
Пушилин подписал соответствующий указ, передает РИА «Новости». Документ официально отменяет особый режим функционирования, действовавший в регионе почти год.
«Постановляю: 1. Отменить режим функционирования «чрезвычайная ситуация», введенный указом главы Донецкой Народной Республики от 1 октября 2025 года № 748 «О чрезвычайной ситуации на территории Донецкой народной республики», – говорится в тексте документа.
Особый статус был установлен прошлой осенью из-за опасного агрометеорологического явления. Сильная летняя засуха тогда привела к масштабной гибели посевов сельскохозяйственных культур.
Напомним, летом прошлого года власти ДНР ограничили подачу воды из-за критического падения запасов в водохранилищах.
На фоне сильной засухи руководство Крыма объявило режим чрезвычайной ситуации в восьми районах полуострова.
В июне текущего года глава ДНР Денис Пушилин заявил о формировании надежного резерва для стабильного водоснабжения жителей.