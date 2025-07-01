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Власти Крыма объявили режим ЧС в восьми районах полуострова
Режим регионального ЧС ввели в восьми районах Крыма из-за засухи
В Крыму после сильной засухи и потери урожая объявлен режим чрезвычайной ситуации в восьми районах региона, что зафиксировано в указе главы республики.
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в восьми районах полуострова после потери посевов из-за засухи, передает ТАСС. Соответствующее постановление подписал глава Крыма Сергей Аксенов.
В документе отмечается, что сложная ситуация связана с прохождением опасных метеорологических явлений с марта по июнь 2025 года.
Власти уточнили, что поводом для объявления ЧС стала гибель урожая на значительной территории полуострова.
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