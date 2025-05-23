Глава Роспотребнадзора Попова заявила о начале курортного сезона на Черном море

Tекст: Алексей Дегтярев

Ограничения затронули лишь пляжи Анапы и Темрюкского района, где нельзя использовать пляжные территории и купаться в воде. На остальных участках побережья ограничения не вводились, сезон стартовал в полном объеме, сказала Попова, передает ТАСС.

Показатели морской воды, прибрежного песка и воздуха от Новороссийска до границы России в сторону Сочи полностью соответствуют санитарным требованиям. Также, по ее словам, на территории Крыма и Севастополя отклонений не зафиксировано, все пробы соответствуют установленным нормам.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что рыба и морепродукты, добытые в Черном море, пищевые продукты и питьевая вода на Кубани признаны безопасными для употребления. Специалисты исследовали более 100 тыс. проб по различным объектам окружающей среды и не обнаружили отклонений от нормативов.

В конце апреля Институт океанологии имени Ширшова РАН сообщил, что анализ донных отложений показал двукратное снижение концентрации вредных веществ после аварии с танкерами у побережья Анапы.