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Ученые РАН сообщили о снижении загрязнения в Черном море на 50%
Ученые зафиксировали сокращение загрязнителей в донных осадках Черного моря
Анализ донных отложений показал двукратное снижение концентрации вредных веществ после аварии с танкерами у побережья Анапы, сообщили в Институте океанологии имени П.П. Ширшова РАН.
Уровень загрязняющих веществ в донных отложениях Черного моря после аварии с танкерами в декабре 2024 года сократился на 50%, экосистема восстанавливается естественным путем, отметили в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, сообщает радио Sputnik.
«Результаты анализа показывают, что наибольшее загрязнение наблюдается именно в районе Анапы, а не непосредственно в Керченском проливе. Исследования также выявили значительное снижение концентрации загрязняющих веществ в грунте пляжей, донных отложениях и придонных водах – в среднем на 50% за прошедшее с момента аварии время», – уточнили ученые.
Значительное снижение загрязнения специалисты объяснили естественным вымыванием и выветриванием, а также активностью обитающих на дне бактерий. Анализ таких бактерий показал отсутствие значительных изменений в развитии бентоса – организмов на грунте и в грунте дна – через 2,5 месяца после аварии.
«Биомасса бентоса в затронутых районах в целом осталась на уровне средних значений для побережья при несколько пониженном видовом разнообразии, что свидетельствует о ранней стадии восстановления экосистемы», – пояснили эксперты.
Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение два танкера – «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. 10 января 2025 года произошел новый выброс мазута из трещины в корме «Волгонефти-239». Загрязнение коснулось черноморского побережья Краснодарского края, где был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, власти края определили дату окончания работ по устранению последствий загрязнения пляжей мазутом в Анапе. Сезон откроют по решению Роспотребнадзора, заявила замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инна Петухова.